Michael Chen:'Si nosotros no tomamos acción, vamos a perder lo poco o lo mucho que queda de Colón'

Michael Chen acaba de tomar posesión como presidente de la Cámara de Comercio de Colón y está ansioso por echar a andar su plan preventivo y retomar cada cuadrante de la ciudad que le ha quitado la corrupción y la criminalidad. En distintos foros internacionales en los que ha disertado sobre los retos de su provincia, evidencia su preocupación por la seguridad, la corrupción, la educación y la forma en que puede sacar adelante la provincia.

A sus 35 años se ha destacado como uno de los empresarios más prominentes de la provincia atlántica por sus ideas innovadoras y el deseo de transformar a su provincia, que en este momento registra una de las tasas de desempleo más elevadas del país (16%). Chen quiere recuperar cada centímetro de la ciudad, educar y prevenir a la población para evitar caer en el crimen organizado. Planes a largo plazo que requieren de un compromiso de Estado, no de gobierno, apegado a un plan que la empresa privada ha desarrollado con la intención de mancomunar esfuerzos con el gobierno para implementarlo. No obstante sus buenas intenciones, sus palabras describen el poder y la infraestructura de las organizaciones criminales así como la permeabilidad en la vida diaria del colonense.

Colón es una de las puertas del tráfico de drogas provenientes de Colombia y los grupos criminales se apoyan en las poblaciones ribereñas para lograr su propósito. La juventud colonense necesita oportunidades y atención integral, ¿cuáles son los planes que tiene en mente para bajar los índices de criminalidad y el narcotráfico?

Necesito transmitir que no soy experto en seguridad. Lo que te puedo decir es que en la Cámara de Comercio somos fieles creyentes de la necesidad de un comité de seguridad para Colón. La seguridad no solo se trata de policías y armas, sino de prevención, capacitación, y en ese proceso nos hemos dado cuenta de que cada uno trabaja por su lado, el gobierno y la empresa privada. Nosotros tenemos un norte de qué es lo que hay que hacer y cómo debiéramos hacerlo.

Establecer un comité de seguridad en el que se pueda unir fuerzas para incidir en educación en materia de seguridad, en la prevención y en dar a nuestros jóvenes una alternativa para que no tengan que entrar en las filas del crimen organizado. No hablemos solo de pandillerismo y crimen organizado, esto va más allá de eso, es un cúmulo de cosas que se han empeorado a través del tiempo y tenemos que apoyar desde la empresa privada, pero con el respaldo del gobierno para que nos permita trabajar con ellos en temas de prevención, capacitación para incidir en la seguridad en Colón.

“Nos hemos dado cuenta de que la criminalidad en este momento está tan avanzada, que las estructuras y los departamentos de recursos humanos de las organizaciones criminales son más eficientes que las de empresas de alto perfil”.

¿Hay un plan estratégico medible con fechas y objetivos para echar a andar el plan de seguridad?

En materia de seguridad no tenemos conocimiento de que haya un plan específico para Colón. Hemos tenido acercamientos con el Ministerio de Seguridad y las iniciativas como 'Crime Stoppers', pero no se nos ha presentado un plan de seguridad.

¿Cuál es la vía?

Nosotros como sociedad civil somos los garantes de que esto ocurra. Hay una falta de voluntad política de nosotros como empresarios y de la sociedad civil de unir esfuerzos. Como Cámara de Comercio tenemos que garantizar que trascienda el quinquenio. Tenemos que hacer los esfuerzos para trabajar con todos.

¿Qué motiva esa falta de voluntad para unir esfuerzos entre estos sectores?

El crimen organizado está tan metido en todas las áreas de Colón, que causa sinsabores, temor. Como consecuencia, los empresarios preferimos no involucrarnos tanto en asuntos de seguridad por temor; es competencia del Ministerio de Seguridad y del gobierno. Hay cosas que podemos hacer, como la prevención y capacitación. La seguridad es también capacitar en prevención de delitos y lavado de dinero, por ejemplo. La educación es fundamental para la prevención.

Son tareas importantes que toman tiempo, mientras que el crimen organizado gana terreno...

Nos hemos dado cuenta de que la criminalidad en este momento está tan avanzada, que las estructuras y los departamentos de recursos humanos de las organizaciones criminales son más eficientes que las de empresas de alto perfil. El poder inmiscuirse en todos los ámbitos de la vida cotidiana, como empresas, gobiernos, decisiones. La logística de ellos es específica, utilizan los puertos para hacer de las suyas, por ejemplo. Si nosotros no tomamos acción, vamos a perder lo poco o lo mucho que nos queda de Colón. Nos toca actuar ya porque el tiempo apremia y esas estructuras criminales siguen avanzando.

Estas estructuras pueden mermarse cuando hay oportunidades dignas para los moradores de Colón, viviendas dignas, educación, salud, agua, es algo integral. Las pandillas son reemplazables.

Hay tres puntos clave que tengo que mencionarte, nosotros queremos incidir en una reactivación económica con las cualidades mencionadas anteriormente. Si logramos hacerlo, vamos a reactivar la educación y la cultura. Si tienes una fuerte demanda económica requieres de una masa laboral mayor, y entonces mejoras el comportamiento y la cultura de las personas. Por tanto, la reactivación económica, la educación y la cultura pueden incidir en los índices de criminalidad. Yo creo que la clave debe ser el desarrollo económico y social.

“Hay partes de la ciudad que podemos mostrar, como el paseo marino, la iglesia de piedra, y como te dije, tomarnos la ciudad por cuadrantes”.

Para ello es necesario un plan integral, si no hay presupuesto para ejecutarlo no se hace realidad…

El financiamiento le corresponde al gobierno. Nosotros desde la posición de una empresa privada ofrecemos nuestra ayuda, nuestros planes, y somos propositivos. Ahí está la verdadera voluntad política de la que te hablo para unir esfuerzos y lograr los objetivos.

Colón es una de las ciudades más importantes del país, mueve más cantidad de TEU que cualquier otro país de Latinoamérica, cuenta con la segunda zona libre más importante de la región, en Colón todos sus habitantes deberían tener un empleo formal si nos basamos en lo anterior, ¿por qué hay un 16% de desempleo y un creciente empleo informal?

En Colón hay un cúmulo de situaciones que se han acrecentado durante el tiempo, y no solamente se refleja en una alta tasa de desempleo y una desaceleración económica que se ha ido acrecentando con el tiempo por las caídas de mercados vecinos (Colombia y Venezuela) que representaban grandes ventas para la Zona Libre de Colón y la ciudad. Hay un déficit en materia educativa, una mala planificación, organización y administración de una renovación urbana que tenía intenciones nobles, pero fue mal planificada.

Por si lo anterior fuera poco, se sumó el impacto de la covid-19. Todas estas cosas se ha ido acrecentando con el tiempo, creando un caldo de cultivo que se ha manifestado en diferentes situaciones, muy específicamente en una alta tasa de desempleo. Siento que nosotros, como empresa privada y sociedad civil, tenemos una oportunidad de oro para hacer grandes cosas con el fin de cambiar nuestro futuro, y es por eso que hago un llamado a la unidad y trabajo en equipo para cambiar la situación de Colón.

¿Cómo va a cambiar y de qué forma se evidenciará un hito entre el pasado y lo que están dispuestos a hacer por la provincia en esta ocasión?

No hace falta solamente voluntad política, sino de todos. El verdadero reto será unir esfuerzos. Cada uno está trabajando por su propia cuenta; la empresa privada está haciendo negocios, la sociedad civil está por su lado, lo mismo el gobierno local y el Gobierno nacional. El reto, reitero, para los colonenses y panameños es unir esfuerzos a través de un plan visión 2050. Permíteme explicar un poco de este plan. Por muchos años en Colón la empresa privada ha trabajado con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y con el Centro de Competitividad de Colón para crear el plan 2050. El segundo está compuesto por la Asociación de Usuarios de Colón, la Cámara de Turismo de Colón, el capítulo de Apede y la Cámara de Comercio de Colón. En dicho plan especificamos propuestas tangibles a corto y mediano plazo, para hacer entender al gobierno, sociedad civil y comunidad internacional lo que verdaderamente queremos para Colón. Cada vez que llega un gobierno, trae su propio librito, pero el verdadero reto es que el gobierno considere y utilice este plan para darle continuidad a Colón.

¿Cuál es el presupuesto que requiere este proyecto y de dónde va a salir la plata?

En este momento no es prudente hablar de cifras específicas. Se piensa que Colón requiere de grandes inversiones, restauraciones y, es cierto, lo necesitamos. Pero el problema va más allá de una cuantía. De qué nos vale tener la mejor estructura si no la cuidamos. El gobierno o la empresa privada invierten y no se cuida. No vale tener la mejor reactivación si no tenemos un servicio de excelencia. En este momento dar una cifra específica no es garantía de nada porque su mayor activo, las personas, no están dando la milla extra para cambiar la situación.

Explique en qué consiste este plan 2050, y aunque no se ofrezca una cifra, ¿quién pondrá la plata para desarrollarlo?

Tenemos que partir de la premisa que el desarrollo económico y social debe realizarse con parámetros específicos: sostenible, inclusivo, resiliente, innovador, ético y transparente. A través de este debemos lograr una reactivación económica. Requiere de un trabajo en equipo entre la empresa privada, la sociedad civil, el gobierno y la inversión extranjera. La Cámara de Comercio y el Centro de Competitividad por sus propios esfuerzos no lo van a poder hacer. Este plan 2050 tiene proyectos como la reactivación del turismo tradicional y de compras. No hemos hecho suficiente trabajo para promocionar nuestras playas, y dentro de los próximos meses vamos a tener dos cruceros de 4 mil pasajeros cada uno.

Vamos a tener 8 mil visitantes en la ciudad, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Por eso es que desde la Cámara de Comercio estamos haciendo el esfuerzo de ejecutar el proyecto 'Colón Experience' y estamos trabajando con el ministro de Turismo, Iván Eskildsen, para ofrecerles esa experiencia a todas las personas que nos visitan a través de los cruceros y el ferrocarril para llevarlas a nuestras playas. Proyectos como este pueden ayudar a nuestra gente y de esa manera dinamizar la economía.

Otro proyecto es Colón Puerto Libre, del que se habla muy poco. Tiene 28 años de existir, pero se puso en marcha en el gobierno de Juan Carlos Varela y lo que busca es inversión nacional y extranjera en la remodelación del casco de la ciudad y que las compras sean libres de impuestos. Son proyectos como este los que permiten empoderar a los colonenses para seguir adelante. No solo en materia económica, sino social. Necesitamos trabajar en nuestra gente. Tenemos un déficit en educación. En este momento la situación económica y educativa está sufriendo, es por eso que desde la Cámara de Comercio queremos incidir en nuestra educación. En este momento tenemos un plan que busca educar al colonense para capacitarlo en los proyectos que estamos planteando. Tenemos siete plazas comerciales que están en construcción y que requieren mano de obra. La interrogante de los inversionistas es dónde vamos a conseguir mano de obra calificada. Estamos tratando de educar para poder incidir en este aspecto.

¿Qué tipo de capacitaciones se están efectuando en este momento con miras a proveer esa mano de obra?

Un ejemplo: el nuevo puerto de cruceros y el mall de Colón 2000 van a requerir empleos directos de mil personas. Hemos unido esfuerzos con el Ministerio de Educación para capacitar a estas personas que requieren aptitudes blandas, capacitación en trato a turistas, y desde la Cámara de Comercio hemos empezado a brindar ese tipo de adiestramiento. Hasta ahora estamos capacitando alrededor de 50 personas.

¿Quién quiere invertir en Colón?

Te comento que en este momento hay más de siete plazas comerciales, un nuevo puerto de cruceros, solamente los que no han perdido la fe en Colón se atreven a invertir en Colón. Hay grupos empresariales muy fuertes de origen extranjero que están invirtiendo. Siento que con los proyectos que tenemos actualmente podemos hacer que esto salga adelante. Un ejemplo claro es el puerto de cruceros Colón 2000. Nosotros tenemos que tomarnos la ciudad un cuadrante a la vez. Los inversionistas de afuera no van a poner un centavo en Colón hasta que no vean un cambio de actitud y de forma de pensar. Desde calle 13 a calle 11 se nota el cambio. Hay un proyecto de $50 millones, el puerto, que será la punta de lanza que va a cambiar la economía de Colón y estará listo dentro de los próximos meses para recibir a los turistas.

¿Qué van a hacer los turistas en Colón?

Nosotros queremos implementar el 'Colón Experience'. No queremos que bajen los turistas del barco y se suban a un bus para Panamá. Queremos llevarlos a la costa arriba, a la costa abajo, al fuerte San Lorenzo, a las esclusas de Agua Clara, y por qué no, a nuestra ciudad.

CÁMARA DE COMERCIO

Empeñada en desarrollar la ciudad atlántica

Nombre completo: Michael Chen

Nacimiento: 20 abril 1987, Panamá Panamá

Ocupación: Comerciante

Resumen de su carrera: Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón, vicepresidente, feb. 2020 - feb. 2022. Planificación de medidas de reactivación económica postpandemia de covid-19 - Negociación de exenciones tributarias para pequeñas y medianas empresas afectadas por la recesión económica provocada por la pandemia de covid-19. Director ejecutivo Modas Vanidades, 2009 a la fecha. Universidad del Sur de California - Escuela Marshall de Negocios. Licenciatura en administración de empresas (BBA), emprendimiento/estudios empresariales.