Oksana Dramaretska: 'Hemos pedido al gobierno panameño cerrar el Canal de Panamá al paso de buques rusos'

Ucrania ha pedido a la Cancillería panameña que se sume a las sanciones impuestas por occidente en contra de Rusia. Concretamente solicitaron el bloqueo a buques rusos en su paso por el Canal de Panamá, como parte de la asfixia económica contra el país invasor, la vía 'efectiva' para ahorcar el financiamiento a la guerra rusa. Para Panamá prohibir el paso de buques de cualquier nacionalidad por la vía acuática implia violar el tratado de neutralidad.

La retirada de tropas rusas de las ciudades ocupadas ha descubierto escenas que parecieran sacadas del infierno de Dante. Panamá evalúa la petición ucraniana, pero aún no ha dado respuesta, tal como nos describe Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México concurrente con Panamá. A su juicio, permanecer neutral ante los horrores supuestamente cometidos por los rusos en contra de civiles ucranianos, como los recientes vistos en la ciudad de Bucha, y otras, equivale a apadrinar los crímenes de guerra de Putin. Visiblemente emotiva, Dramaretska rompe en llanto cuando describe al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a quien conoció personalmente en una ocasión. Lo suficiente como para mantener su admiración desde que inició la invasión a principios de febrero. Zelenski es un hombre con valentía y dignidad probada ante el mundo, señala la diplomática. Un motivo de orgullo para los ucranianos que lo eligieron en mayo de 2020, antecedido por una carrera dedicada al entretenimiento.

Hemos visto una desescalada de las tropas rusas de algunas ciudades al norte de Ucrania. ¿La información que recibe de su país es que se trata de un asunto definitivo o hay sospechas de una reprovisión?

Como sabemos, después de más de un mes el pueblo ucraniano está luchando y resistiendo contra la agresión militar indiscriminada lanzada por la federación rusa contra Ucrania. Por el momento los rusos están realizando operaciones destinadas a establecer el control total sobre el territorio del Donbás donde continúan los bombardeos constantes. En el sur están tratando de mejorar la posición táctica de sus unidades. Las tropas rusas minan activamente vastas áreas de Ucrania, en particular coches, casas y aún en los cuerpos de los ucranianos difuntos.

Ante las derrotas militares, pérdida de personal y una vigorosa resistencia ucraniana, las tropas rusas iniciaron ataques indiscriminados contra ciudades ucranianas con misiles y artillería pesada. Consciente de que no podrá ganar esta guerra, Rusia destruye deliberadamente la economía de Ucrania. Desde el comienzo de la invasión, Rusia ha enviado cientos de misiles a las zonas residenciales. Los documentos confiscados por las tropas ucranianas a los prisioneros de guerra rusos, así como las comunicaciones interceptadas, confirman que los bombardeos, especialmente a las zonas residenciales, tienen un carácter deliberado. Hay extensos daños ambientales, las tropas rusas han deportado a territorio de Rusia hasta 2,400 niños ucranianos de la región de Donbás, un desplazamiento forzado de civiles. Hay pruebas de que, desde Mariupol, la ciudad asediada, 400 mil personas han sido trasladadas a los campos de filtración y luego a territorio ruso. Aquí se trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

¿Usted cree que la retirada en el norte es definitiva, una reagrupación, qué tipo de estrategia está planeando Rusia?

No sabemos exactamente de qué se trata.

Se ha lanzado un quinto paquete de sanciones económicas por parte de la Unión Europea, ¿han sido efectivas? ¿Esto detendrá los planes armamentistas de Rusia?

Pienso que son efectivas, pero necesitamos sanciones más duras. Exigimos un embargo total sobre el petróleo de Rusia. En estos días la Unión Europea ha divulgado un quinto paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a los crímenes cometidos en Bucha y la continuación de la guerra brutal contra Ucrania. Estas nuevas sanciones incluyen un embargo sobre las importaciones a Japón, una sanción a los cuatro bancos más importantes que representan el 23% del mercado y la prohibición de entrada de buques rusos a puertos europeos. También está prohibido trabajar con los operadores de transporte rusos y Bielorrusos y cualquier apoyo financiero de los organismos establecidos en la Federación Rusa. Además, se introducen restricciones adicionales a la importación y exportación, las empresas rusas tienen prohibido participar en la contratación de obras públicas de la Unión Europea. Se están produciendo también nuevas sanciones personales contra allegados a Putin. En este sentido, es muy importante para nosotros que otros países del mundo, como de América Latina, se unan a estas sanciones. Hemos pedido al gobierno panameño unirse a las sanciones: cerrar sus puertos para buques rusos, cerrar el Canal de Panamá al paso de buques rusos.

¿Cuál ha sido la respuesta de la Cancillería panameña al respecto?

Nuestras peticiones se hicieron a la Cancillería, pero hasta ahora el gobierno de Panamá está considerando estas peticiones. Pero, estas sanciones son imprescindibles, estas sanciones sí funcionan y van a ayudar a finalizar el financiamiento de la guerra rusa.

¿Qué espera específicamente de Panamá?

Esperamos que se unan a las sanciones. El argumento de que es un país neutral aquí no funciona porque en esta situación, cuando un país agresor ataca a un país inocente, declarase neutral es también participar de las matanzas. El argumento para no implementar soluciones bajo la tesis de que va a sufrir la gente común no es citable, esta gente común apoya en su mayoría las acciones legales de su gobierno. Están a favor de la condena del genocidio ucraniano. La gente común tiene que asumir la misma posición que sus gobernantes.

¿Usted pide cerrar el paso por el Canal a los buques rusos?

Estas sanciones económicas funcionan y van a ayudar a terminar esta guerra.

El presidente Volodimir Zelenski ha manifestado que llevará a la Corte Penal Internacional los crímenes de guerra supuestamente ocurridos en diferentes ciudades que estaban bajo el dominio de los rusos, ¿qué cree que surja de esta investigación?

Después de haber recorrido algunas ciudades cerca de Kiev, como Bucha, hemos visto imágenes terribles: cientos de civiles asesinados por los rusos tras un mes de ocupación. Los estamentos encargados de hacer cumplir la ley han recuperado 410 cuerpos para examinarlos en las ciudades cerca de Bucha, como Hostomel, donde cientos de civiles habían desaparecido y ahora resulta que están muertos. La masacre cometida por el ejército ruso demuestra un odio real hacia los ucranianos. Representa crímenes de guerra. El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha apelado a la Corte Penal Internacional para que envíe investigadores a Bucha y otros distritos cercanos a Kiev. Nuestro ministro, Dmitro Kuleba, también pidió a otros grupos internacionales que reúnan las pruebas. Esperamos que la comunidad internacional condene los crímenes de guerra y se puedan llevar ante la justicia internacional.

¿Usted ve a Vladimir Putin compareciendo ante este estrado?

Vamos a ver, seguramente estos crímenes tienen que ser condenados. En la historia de los juicios por crímenes de esta naturaleza ya hay experiencias de este tipo. Hay precedentes como el caso de Ruanda, con métodos establecidos para perseguir estos crímenes. Además, el fiscal general de Ucrania esta investigando los crímenes cometidos por Rusia durante la invasión por el asesinato de 177 niños y otros 300 niños heridos.

El presidente Zelenski ha intervenido en varios parlamentos internacionales explicando la situación de su país, ¿qué tanto ha ayudado a Ucrania este tipo de apariciones y de qué forma?

Claramente esto sirve para muchas cosas. Poner en alerta a la comunidad internacional para ayudar a Ucrania. El presidente se dirigió hace algunos días a la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para discutir la invasión de Rusia y en particular para discutir los crímenes de guerra cometidos en Kiev. Durante su discurso Zelenski enfatizó que las acciones de Rusia socavan la arquitectura y seguridad global y pidió una reforma inmediata de la ONU y la privación del veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los países occidentales continúan restringiendo los contactos diplomáticos con la federación rusa especialmente después de la publicación que evidenció los hechos en Bucha y otros distritos de Kiev. La Unión Europea, por ejemplo, ha declarado non grato a varios diplomáticos rusos. Además, 18 países (entre ellos Polonia, Rumania, Estonia, Grecia, Portugal, Letonia) han expulsado a 318 diplomáticos rusos. Aunado a esto, la ONU suspendió los derechos de membresía de la Federación Rusa en el Consejo de Derechos Humanos, como un apoyo a la condena a las atrocidades cometidas por los rusos en territorio ucraniano.

Su presidente narró ante el Consejo de Seguridad de la ONU, habló sobre violaciones a mujeres frente a sus hijos, 2000 niños ucranianos raptados durante la guerra, víctimas quemadas tras ser ajusticiadas… ¿Usted cree que haya una reacción diferente del Consejo de Seguridad de la ONU teniendo a Rusia como integrante de este?

Nosotros apreciamos mucho la ayuda de la comunidad internacional dentro de la ONU. Pero lastimosamente Rusia forma parte de ese Consejo de Seguridad, es un miembro permanente con derecho a veto. Obviamente que estas organizaciones no funcionan lastimosamente. Parece que esos llamados, declaraciones y resoluciones no funcionan. El señor Putin ignora estas declaraciones internacionales. Por eso me parece que el único mecanismo que puede afectar sus planes agresivos son las duras sanciones económicas.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha advertido que esta guerra puede durar meses o años, ¿cuál es la perspectiva que se tiene desde su país sobre estas declaraciones y cómo reciben este señalamiento?

No sabemos cuánto va a durar esta guerra. Con el apoyo de la comunidad internacional poner fin a esta guerra iniciada por Rusia sigue siendo la prioridad clave para Ucrania. Por eso vamos a seguir llevando a cabo las rondas de negociaciones entre Ucrania y Rusia. En la última ronda del 29 de marzo la parte ucraniana presentó oficialmente sus propuestas sobre los nuevos sistemas de garantías de seguridad de Ucrania. Estamos esperando aún la respuesta de la Federación Rusa. Pensamos que es necesario continuar con estas negociaciones para poner fin al conflicto armado.

Volodimyr Zelenski fue electo en mayo de 2020 y de ahí trató de impulsar leyes para adecentar el país. Imagino que lo conoce personalmente y me gustaría que me contara cómo reciben la forma en que ha salido a defender a su país a nivel internacional y ha librado varios atentados dentro de su territorio. Viniendo de un mundo del entretenimiento, ¿ustedes esperaban esta respuesta de Zelenski?

Sí, todo el mundo ha visto valentía y dignidad del presidente. (Llanto) Estamos muy orgullosos de tener un presidente así. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente durante la última conferencia de embajadores celebrada en diciembre de 2021, pero solo lo vi una vez.

¿Cómo es Zelenski en el trato que tiene con usted? ¿puede describirlo?

Yo tuve la oportunidad de hablar con él una sola vez, pero es una persona sincera, una persona común, como todos nosotros. Eso hace que todos los ucranianos lo apreciemos y su postura. Hemos visto su valentía durante estos días. Es el mejor presidente (llanto).

Usted es diplomática, ¿confía en que la vía diplomática puede ser una opción para resolver las diferencias entre ambos países?

Siempre debemos tener una puerta abierta para el diálogo diplomático. Es muy difícil hablar con el señor Putin, lo hemos visto todos, el mundo entero, no se puede confiar en esta persona porque siempre está mintiendo. Los rusos prometen algunas cosas y después no las cumplen, por eso es muy difícil negociar con Rusia, pero siempre la puerta estará abierta.

Pero si no confían en el interlocutor, ¿cómo van a negociar con él?

Normalmente no hablamos solamente Ucrania y Rusia, hay otros países garantes del proceso de las negociaciones y esto está ayudando.

¿Cuál puede ser una solución diplomática?

En estos momentos es muy difícil ver la luz, vamos a esperar la respuesta de la parte rusa a nuestra propuesta y vamos a ver dónde estamos y cómo podemos seguir con las negociaciones.

¿Cuál será el futuro de la región del Donbás?

Esta región es parte de Ucrania, su futuro está siempre integrado a Ucrania, como un país independiente y soberano. Eso no se discute. Las propuestas que ha presentado Ucrania se refieren a las garantías de seguridad internacional para la integridad de Ucrania por ahora no cubrirá temporalmente las partes de los territorios ocupados por Rusia en las regiones de Donetsk y Crimea. Los próximos 15 años los hemos propuesto como tiempo para que ambos países negocien el estatuto de Crimea con el compromiso de no utilizar la fuerza para resolver el problema.

Occidente ha armado a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, ¿esperaban esta reacción y si es suficiente para ustedes en este momento?

Sí, apreciamos mucho la respuesta de Occidente. La única cosa que logró Putin fue unir al Occidente contra Rusia. Claro que necesitamos más armas de las que tenemos ahora para defender nuestro país y para luchar.

¿Los escenarios vistos en Bucha, podrían ser los mismos que en otros territorios ocupados por los rusos?

Hemos mencionado las terribles imágenes de Bucha, terribles, pero eso pasó en otras ciudades ocupadas, no sabemos la situación de Mariupol que ahora está casi destruida y permanecen ahí casi 130 mil civiles bloqueados sin agua, calefacción, electricidad, gas, sin nada. Se estima que el número de civiles que perdieron la vida en Mariupol debido a los ataques y bloqueos rusos son enormes. Hay informes de que los ocupantes rusos empezaron a destruir las pruebas de sus crímenes en esa ciudad quemando los cuerpos de los ucranianos asediados por crematorios móviles, ¿puede imaginar esa barbaridad?

¿Cuál es el mensaje final que desea dar a conocer?

Me agrada la oportunidad (llanto) para decirle al pueblo panameño unirse a las sanciones y otras acciones del occidente para ayudar a Ucrania, esto es muy importante para nosotros.

PUNTO DE VISTA

Es embajadora de Ucrania en México concurrente con Panamá

Nombre completo: Oksana Dramaretska

Nacimiento: de septiembre de 1971 Kiev, Ucrania.

Ocupación: diplomática

Resumen de su carrera: es una diplomática ucraniana de carrera y actualmente Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Ucrania ante los Estados Unidos Mexicanos. Licenciada en Filología eslava por la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, así como licenciada en Derecho Internacional por la Universidad Estatal Ucraniana de Finanzas y Comercio Internacional. Además de ucraniano y ruso, habla inglés, español, italiano, serbio y croata. Desde 1995 es miembro del Servicio Diplomático Ucraniano. Se ha desempeñado en las Embajadas de Ucrania en Italia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Fue Vicedirectora del II Departamento Europeo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y trabajó asimismo en la Administración del Presidente de Ucrania. De 2016 a 2020 ocupó el cargo de Cónsul General de Ucrania en Barcelona. El 12 de agosto de 2020 fue designada Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Ucrania en México.