José Stoute: 'El presidente del partido PRD es prácticamente el presidente del país'

Tres corrientes internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aspiran a la directiva. Hace unos días culminó el periodo de postulación al que no se presentó el vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien había anunciado su intención, pero que a última hora decidió no hacerlo. La batalla por el poder y control del colectivo enfrenta, en palabras de nuestro entrevistado, José Eugenio Stoute, al Ejecutivo y a los diputados del PRD en la Asamblea Nacional. Un nombre, no obstante, parece contar con un poder extraordinario, Benicio Robinson, actual presidente del PRD, que aspira a repetir en el cargo y que además preside la comisión más peleada en la Asamblea, la de Presupuesto. En palabras del analista político, Robinson es la persona con mayor poder y que manda en el país.

¿Cómo analiza la correlación de fuerzas que aspiran a elegirse en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD?

Tenemos que identificar que hay tres corrientes: la que encabeza el candidato a la presidencia del colectivo Benicio Robinson; otra que representa al poder ejecutivo que es la de Rubén De León; y la de Pedro Miguel González que busca su reelección como secretario general de la mano de la exministra Rosario Turner que aspira a la presidencia del partido. Una de las cosas que destacaría de esta situación y que ha sido sorprendente, es que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha tenido una derrota que tendrá consecuencias. Es una derrota política de su candidato, José Gabriel Carrizo que avaló para la Secretaría General del partido con su apoyo. Por lo tanto, el que eso no haya ocurrido es una derrota importante para él, que no es la primera. Qué va a ocurrir a partir de ahora, no lo sabemos. Pero lo que te puedo decir es que desde el 15 de mayo, cuando se ratifiquen los candidatos como miembros en pleno derecho del CEN, es que Panamá dejará de ser un país presidencialista y pasa a ser un país semipresidencialista por la división del poder entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, eso es evidente.

Pero ya es así.

Sí, pero no se ha formalizado tanto, iba golpe a golpe. Ahora la cosa es distinta puesto que ha habido un enfrentamiento y de este enfrentamiento ha salido derrotado el presidente Cortizo.

¿Mandan los diputados en el país?

Sí, los diputados han llegado poco a poco a mandar. A partir de ahora su poder es enorme. Piense que ellos controlan a la Corte Suprema de Justicia porque tienen la facultad de juzgarlos por Constitución; son los que aprueban o no el presupuesto de la nación, los que dan el visto bueno al traslado de partidas presupuestarias. Ejemplos hay innumerables. Uno es la ley que posibilitaba la reelección de la directora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, eso lo impusieron los diputados. Dijeron que mientras no se comprometa a aprobar la ley que les convenía a ellos, no aprobaban los nuevos designados a la junta directiva del Canal de Panamá.

¿Vivimos de chantaje en chantaje?

Así es. Es la forma en que gobiernan los diputados, pero ahora la fuerza de los diputados ha crecido mucho.

¿Qué consecuencias tiene eso para el país?

Una catástrofe, es una situación catastrófica y se lo digo con toda honestidad. El país avanza hacia un caos porque los diputados no gobiernan en función de una teoría política o una definición ideológica. Gobiernan estrictamente en función de sus intereses personales. Como ejemplo el caso de los nuevos distritos electorales, hay un corregimiento que tiene 82 electores y tiene su diputado. Tienen un poder tan grande que han fraccionado la distribución jurídico administrativa y política del país.

Me informaron que hubo varias reuniones entre los aspirantes a secretario y presidente del colectivo y el Ejecutivo con la idea de lograr una nómina de consenso, ¿por qué no se logró?

Hubo un enfrentamiento, no hubo tal CEN de consenso. Es más, tengo entendido que hubo una entrevista entre el secretario general, Pedro Miguel González, y el presidente Cortizo, no tengo datos para confirmarla, pero no es de extrañar esa reunión, pero no sirvió para nada. También hubo otra entre el Ejecutivo y los otros candidatos, pero el resultado es que el Ejecutivo ahora mismo está apoyando, al igual que Gabi Carrizo, a un candidato a la Secretaría General distinto a Pedro Miguel. Eso implica un enfrentamiento entre las partes.

¿Qué significa la candidatura de Rubén De León, apoyado por el Ejecutivo? ¿Qué habrá impulsado a Carrizo a desistir de la candidatura?

Dijo no voy porque iba a ser prisionero de un CEN en que la corriente de Benicio Robinson era y va a ser mayoritaria. Él pensó que eso lo podía dañar políticamente, por eso imagino que él habrá solicitado a Benicio que no se candidatizaran tantos miembros de su corriente, eso se le ha negado, y por lo tanto, lo han dejado a él en una posición muy delicada y ha renunciado a luchar por la Secretaría General.

De haberse postulado Carrizo, ¿cree que se habría enfrentado a otorgar concesiones que no hubiera podido cumplir?

Piense que ese poder de ordenamiento, por así decirlo, lo tiene el presidente del partido Benicio Robinson. El presidente del partido es prácticamente el presidente del país, esto debemos de aceptarlo. Hace unos meses, cuando se eligió el presidente de la bancada del PRD, el Ejecutivo tenía un candidato y fue derrotado por el candidato de Benicio Robinson, que era Crispiano Adames. Ese no era el candidato del presidente. No es la primera derrota que sufre el Ejecutivo.

¿Entonces no midieron bien las fuerzas desde el Ejecutivo?

Yo pienso que no han entendido, pese a que Carrizo en su discurso dice que se ha formado políticamente. Me parece que ha sido una formación muy débil, porque no parece entender cuál es la correlación de fuerzas que hay en el país en estos momentos, dentro incluso de su partido y de la Asamblea Nacional.

¿Hubo otras reuniones entre el mandatario Cortizo y otros candidatos al CEN?

Tengo entendido que han participado miembros de la corriente de Crispiano Adames, de Benicio Robinson, y tengo entendido que les solicitaron que Robinson sí, pero los demás no porque no vendían una buena imagen para Carrizo como secretario general en un CEN que está o va a estar plagado de figuras cuestionadas de alguna forma. No es que el vicepresidente no sea cuestionado, sino que su imagen iba a quedar aún más comprometida. Tengo entendido que hubo una gran molestia en la reunión y se retiraron los diputados. Se fueron muy enojados. De ahí la entrada “multitudinaria” al partido con los candidatos de la corriente de Benicio Robinson.

¿Esa reunión cuándo ocurrió?

Tengo entendido que fue muy poco antes de la postulación. Si usted observa la figura de Carrizo en el mensaje que manda utilizando un medio estatal –cosas que no se llegan a entender, se creen dueños del país– ve a un hombre derrotado, sin afeitar, con una expresión corporal de abandono. No termina de decir lo que quiere decir. Lo que insinúa es que igual que Cortizo, que vino de abajo sin tener ningún cargo en el CEN y que logró la Presidencia de la República, él también puede venir de abajo. Pero eso es algo que no se corresponde con la realidad. La candidatura de Cortizo a la Presidencia ocurrió gracias a que un señor que se llama Benicio Robinson decidió dar todo su apoyo a nivel nacional al señor Nito Cortizo.

Pero Cortizo tenía una trayectoria en el gobierno de Martín Torrijos.

Pero recuerde que en las elecciones para elegir el CEN, que presidía entonces el señor Juan Carlos Navarro, Cortizo era candidato y se retiró porque no conseguía los votos. Después Benicio lo impulsa.

¿Es decir que todo queda en manos de Benicio Robinson?

Esa es la fuerza del PRD, es el hombre.

¿Cómo ha llegado a acumular tanto poder y qué representa él para el PRD?

Representa muchos intereses económicos, muchos, es el que manda, es el hombre más importante que hay en el país en este momento. Tiene un poder extraordinario. Imagínese lo que implica que el presidente Cortizo haya salido en televisión diciendo que apoya a Carrizo para ser secretario general y que después salga este a decir, con una imagen de derrotado, que no va.

Si es así, es muy predecible el resultado de quién va a salir elegido en el CEN. ¿Cómo queda la figura de Pedro Miguel González?

No sé qué va a pasar con el señor Rubén De León, cuánta fuerza puede tener, porque él representa al Ejecutivo. A él lo meten porque si pierde Rubén De León, no ha perdido Gabi Carrizo. Es muy diferente. Ahora, para poder ganar necesita el apoyo de la corriente de Benicio Robinson. ¿Le convendrá a Robinson? Podrían negociar de aquí a las elecciones del próximo 15 de mayo.

El PRD cuenta con casi 700 mil adherentes, no siempre es una garantía para lograr la reelección, aunque le da mucho poder. ¿En las próximas elecciones usted ve al PRD reelegirse?

Pienso que tiene posibilidades, pero no es una seguridad. Ha hecho cosas en el gobierno que no había hecho ningún gobierno anterior. La federación de empleados públicos, Fenasep, dice que el gobierno ha nombrado más de 100 mil en el gobierno.

La planilla es de las más abultadas.

Tiene más de 230 mil empleados. Esos nombrados, por así decirlo, que son miembros del PRD, y del directorio, a su vez controlan gente dentro del partido. Es un factor multiplicador.

Entiendo que los que tienen sus puestos de trabajo querrán conservarlos…

Sí, van a querer conservarlos. Pero faltan aún dos años y medio para las elecciones. No sabemos cómo va a terminar esto. Todos los gobiernos anteriores han querido repetir y ninguno lo ha logrado pese a que han tomado una serie de medidas. En este caso, pienso que el gobierno del PRD es uno de los que mayores medidas ha tomado por las políticas sociales que ha llevado adelante utilizando el tema de la pandemia, pero que alimentan el clientelismo, definitivamente. Alimenta la dependencia.

Una figura independiente, ¿la ve en el poder en 2024?

No la veo en el poder. Pienso que alguna figura independiente, candidato a la Presidencia, puede ser Ricardo Lombana. Si quitamos a Lombana como independiente, no veo a ninguna figura, ni siquiera que juegue un rol importante.

Lombana logró el 20% de los votos en la pasada elección. ¿Ha sabido capitalizar esa porción que creyó en él?

Yo creo que ese porcentaje se ha erosionado. En las elecciones internas del partido que fundó Lombana, solo el 12% fue a votar. En un partido en que se supone que está animoso, basado en la independencia, realmente eso me sorprendió que solo el 12% acudiera a votar. Esto puede ser porque nadie sabe lo que piensa el señor Lombana. Lo único que sabe, como muchos independientes, es la lucha contra la corrupción, más nada. Y es que el país es mucho más que eso, está el tema del Seguro Social, la evasión de impuestos, las escuelas, la política económica porque de aquí a fin de año vamos a conocer la inflación más alta de las últimas décadas.

¿Cómo ve a Ricardo Martinelli en las próximas elecciones, supongamos que no queda inhabilitado judicialmente?, ¿lo ve presidente?

Martinelli, si no es inhabilitado políticamente, significa dos cosas. La primera que será candidato a la Presidencia y la segunda que el sistema judicial panameño, más que agrietarse se ha derrumbado porque todo esto significa una burla sistemática de si es culpable o no sobre los casos de corrupción por los que está siendo investigado. Yo tengo mi propia opinión, él me espió a mí, y yo lo acusé a él, pero no cabe la menor duda de que ahora disolvió la junta directiva de su partido y convocó a una nueva elección, para arroparse con el fuero electoral. ¡Esto no puede ser! Este es un sistema que hace aguas por todas partes, por el Ejecutivo, por la Asamblea, pienso que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (María Eugenia López) está haciendo un muy buen trabajo, no le falta voluntad, pero una golondrina no hace verano, a pesar de que se trata de una golondrina muy capaz y con carácter. Definitivamente está corrigiendo cosas importantes en el Órgano Judicial.

¿Y de Rómulo Roux?, de Cambio Democrático, que pelea con Martinelli por el poder del partido.

Espero no asombrarte, pero Martinelli puede ir con cualquier partido, incluyendo el PRD e incluyendo a su propio partido, Realizando Metas. Eso va a depender de cómo sale él librado de los procesos judiciales. De Rómulo, de aquí a octubre o noviembre debe convocar a elecciones internas en su partido y va a depender. Si la bancada de diputados conquista la dirección del partido, Rómulo es un cadáver, y si no, puede ser una persona que puede jugar un papel electoral.

ANÁLISIS

El partido de gobierno renovará la directiva el próximo mayo

Nombre completo: José Eugenio Stoute

Nacimiento: 6 de octubre de 1942 Colón, Panamá

Ocupación: analista político, jubilado

Resumen de su carrera: - Estudios completos de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Barcelona-España. Faltó el examen de licenciatura. - Consultor en historia y economía de América Latina para la Enciclopedia Larousse/Editorial Planeta, Barcelona. Director del Departamento de América Latina del Centro de Información y Documentación del Tercer Mundo (CIDOB-TM), Barcelona. Editorialista de la revista Agermanament, Barcelona. Enviado especial a Chile, Argentina y Uruguay del periódico 'Noticiero Universal' (Barcelona). Corresponsal para Europa del periódico 'UnomásUno' (México, DF. Articulista invitado de los periódicos 'Tele/Exprés 'y 'Avui' (Barcelona). Cofundador de Editorial Fontamara y director de sus colecciones de ciencias sociales (160 títulos publicados), Barcelona. Director general de las Librerías Universitarias (Universidad de Panamá). Editor de la Editorial Universitaria. Asistente del secretario general de la Universidad de Panamá. Director general de Imextec, S.A. y Centraups de Panamá, S.A. Ha brindado asesoría a empresas tales como Abengoa, Informática de El Corte Inglés, Telvent, Elecnor, Eptisa, Proin, Agbar, Acciona, etc.