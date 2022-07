Yamir Córdoba: 'Tomamos nuestras propias decisiones, no necesitamos asesoría de nadie'

La convulsión social que experimenta Panamá, si bien mantiene justos reclamos, también ha sido aprovechada por otras fuerzas para ganar cuotas políticas. En la comunidad de inteligencia se rumora que los hechos de Panamá simulan a lo ocurrido en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador donde después de la convulsión social triunfó la izquierda. Otros políticos del ala opuesta, en Colombia el expresidente Álvaro Uribe, lo anticipó abiertamente en 2021 cuando el gobierno de Iván Duque pretendía una reforma tributaria. Es el llamado Foro de Sao Paulo, conformado por partidos de izquierda y centro izquierda cuyo objetivo es combatir las consecuencias del neoliberalismo en los países de América Latina.

Nuestro invitado, Yamir Córdoba, secretario de Finanzas del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracss), responde a estas premisas, los cierres de calle, el modelo económico que pretenden discutir y lo que esperan de la mesa del Diálogo.

En los planteamientos de diálogo se encuentra el subsidio al combustible ¿Cuándo se acaben los 3 meses, qué va a pasar?

Cuando se acaben esos meses puede subir o bajar el precio dependiendo del precio del petróleo. Nosotros al momento de que la Anadepo pactó según ellos un acta nosotros no lo aprobamos. Primero porque no estábamos en la mesa y desconocemos qué se discutió ahí, y segundo porque vamos más allá del hecho de negociar un real para arriba o abajo y eso porque vemos que no es la metodología, sino que el problema es más profundo, es mirar las causas de las fluctuaciones del mercado interno.

¿Ustedes pretenden que se regule el mercado interno?

Es que aquí no se regulan los márgenes de ganancia que tienen las distribuidoras, las petroleras. En este país es un secreto saber cuánto facturan las distribuidoras de combustible.

¿Eso no es meterse en las ganancias de la empresa privada?

Ese es el problema de este sistema, porque cuando quieres entrar a regular los servicios o lo que la población necesita para poder vivir, dicen que están atentando contra la empresa privada, y no se quiere atentar contra la empresa privada. Aquí lo que decimos es que la empresa privada siga ganando…

Pero el margen que ustedes digan…

No el que nosotros digamos, sino el que nos pongamos de acuerdo en la mesa.

Plantean que se cambie el modelo económico, ¿qué exactamente?

Las fluctuaciones que hay en el mercado.

En la comunidad de inteligencia se dice que esto es una estrategia para desestabilizar al país, como ocurrió en Colombia, Perú, Chile, por ejemplo, para instalar la izquierda en Panamá en 2024...

O sea, ¿no dar solución a un pueblo es eso?

Dar solución no implica desestabilizar a un gobierno…

No estamos desestabilizando. Lo que el pueblo está pidiendo es dar soluciones.

¿El pueblo está de acuerdo con el modelo económico que ustedes están tratando de impulsar?

Ustedes pueden hacer entrevistas a todas las personas que están en los tranques y podrá ver que el 90% o 80% de las personas está consciente del problema que estamos viviendo.

¿Ustedes reciben asesoría externa?

Suntracss es autónomo. Tomamos nuestras propias decisiones, no necesitamos asesoría de nadie.

Lo que coincide es esa autonomía con lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica en donde la izquierda subió al poder…

Cada país tiene una cultura distinta y cada uno tiene que labrar su propio destino. Nosotros hemos probado 32 años con siete gobiernos, siete magistraturas, siete legislaturas y aquí al pueblo no se le ha dado respuesta.

También hemos probado con el Frente Amplio por la Democracia (FAD), el partido liderado por los líderes del Suntracss, en las elecciones y no representa una alternativa para el pueblo en las urnas…

Por el clientelismo político. En dos años a nosotros nos toca ir a las urnas, los políticos nos han educado para que vayamos a las urnas a votar por un saco de cemento. Eso hay que cambiarlo.

La causa por la que el FAD no ha llegado al gobierno no es por el clientelismo, es porque la gente no los ve como una alternativa...

El FAD tiene un programa de gobierno que lo ha dado a conocer y en ningún momento dice que se va a cambiar el modelo económico.

Pero lo está manifestando en esta entrevista…

No dice en el programa de gobierno.

No lo expresa en el plan de gobierno, pero lo pide al gobierno ahora...

Pero pedir hoy que se regulen las ganancias para que el pueblo pueda tener una mayor distribución de riqueza y me dice que eso es de izquierda y todo el 'cucu' de Latinoamérica…

¿Es cierto que lo que está pasando aquí viene alimentado por el Foro de San Pablo?

Es completamente falso. Aquí hubo un descontento generalizado, acumulado por mucho tiempo.

Que también hubo en Colombia, en Chile, en Perú…

Correcto. Porque es el problema del sistema que tenemos, es un problema del sistema capitalista, económico. Todos estos países tenemos un punto en común, que son capitalistas y el modelo económico neoliberal.

Bien hablemos de comunismo, Venezuela tiene grandes reservas de petróleo y la población no siente esa riqueza en sus bolsillos…

Venezuela no es comunista, está tratando de ser socialista porque todavía hay empresa privada.

¿Qué tipo de gobierno hay en Venezuela?

No podemos decir que hay un sistema socialista o comunista, hay un sistema mixto.

¿En Nicaragua?

Un sistema mixto.

¿Así es como lo llaman?

No sé pero ahí todavía existe propiedad privada de los medios de producción.

¿Lo que quieren es terminar con la propiedad privada?

No he dicho eso, porque la propiedad privada que usted tiene es su casa y conservarla siempre.

¿Y los negocios?

Dependiendo porque aquí el gran capital es el que se beneficia de todo. Nos tiene ahorcados. Cómo disfraza el gran capital sus intereses, pone a las pequeñas y medianas empresas por delante. Pero detrás de ellos están los grandes capitales que suministran lo que venden.

¿Qué gobierno de izquierda no tiene corrupción?

Ninguno.

¿Por qué quieren imponer ese modelo?

Yo no lo puedo imponer a cuatro millones de personas. Lo que sí estamos tratando es de eliminar la corrupción, y para hacerlo hay que remover los cimientos de los que están allá arriba, el órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

No entiendo como una caravana tiene que ir escoltado por el Suntracss…

Los compañeros productores se acercaron a nosotros en el área de Chiriquí y nos dijeron que estaban interesados en si los podíamos colaborar para hacer esta caravana humanitaria. Se habló con los diferentes puntos de cierre que no son del Suntracss, sino de otras organizaciones, y se había cuadrado por decir así, para que los compañeros levantaran los cierres y pudiesen pasar los alimentos. Lastimosamente no pudo ser posible porque algunos cambiaron de opinión.

¿Por qué tienen que mediar ustedes y no la Policía?

La Policía no pudo mediar por el error que cometió el día anterior en Santiago. Ahí reprimió al pueblo y lo que causó fue exacerbar los ánimos y tiró todo al traste.

¿Cuál es la salida al conflicto que tenemos?

La salida es que ya nos pusimos de acuerdo con las fuerzas que están en lucha. Nos pusimos de acuerdo en ocho puntos a los que hay que darle respuesta por parte del gobierno para que esto pueda terminar y podamos volver a tener una vida entre paréntesis, normal.

¿Si no se dan respuestas a todos van a continuar los cierres? ¿Van a quebrar al país?

Pero por qué el gobierno no da respuesta. Nosotros hemos dicho que, de los 8 puntos, hay algunos álgidos que hay que resolver inmediatamente, por ejemplo el alto costo de los medicamentos, de los alimentos, de la luz, que eso se puede entrar a ver porque tiene concordancia con lo que hemos estado viendo.

Piden tratar el “tema de la CSS”, que no se arregla con las partes en diálogo, sino en una mesa tripartita…

Pero hay mesas temáticas. El desabastecimiento de los medicamentos es uno de ellos.

¿Cuál tema de la CSS quieren tratar?

Eso se va a definir en las mesas de negociación. Le pongo un ejemplo, el desabastecimiento de los medicamentos.

Saben que eso no se resuelve en una sentada…

Para eso se habla de mesas temáticas.

Y si no pasa así, ¿vuelven a cerrar las calles?

Por eso digo, esos ocho puntos temáticos que se le van a plantear al gobierno tienen que dar respuesta. El punto uno vamos a resolverlo de esta forma, el punto dos, así…

DIRIGENTE SINDICAL

Ha ocupado varios cargos en la directiva del Suntracss

Nombre completo: Yamir Córdoba

Nacimiento: 2 de septiembre de 1975, Panamá

Ocupación: sindicalista

Resumen de su carrera: Licenciatura en Ciencias del Trabajo (2018). UDELAS Licenciatura en Derechos y Ciencias Políticas (2022). Universidad Panamericana (UPAM). Secretario de Finanzas del Suntracss, 2020-2022. Subsecretario General del Suntracss, 2018-2020. Secretario De Cultura del Suntracss, 2012-2014. Secretario De Defensa del Suntracss, 2010-2012. Subsecretario De Educación del Suntracss, 2008-2010, 2006-2008. Miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (FRENADESO).