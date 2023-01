Leandro Ávila: 'si nos presionan para aprobar el proyecto de extinción de dominio, lo más probable es que lo rechacemos'

El diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional es el responsable de dirigir los debates sobre la polémica ley del proyecto de ley que contempla la extinción de dominio. Insiste en que debe ser cautelosamente discutido por toda la sociedad. No obstante, en este proceso que dio inicio en abril de 2021 se han nombrado dos comisiones técnicas para analizar el texto además de foros ilustrativos. Esto no ha sido suficiente para reformar por iniciativa propia los artículos que alegan los diputados. Para los proponentes, en cambio, parecieran medidas para dilatar la discusión. Ávila advierte que las presiones podrían generar el rechazo del proyecto. El futuro de este proyecto de ley aún es incierto.

El proyecto de ley de extinción de dominio se presentó a la Asamblea en abril de 2021, se nombró una primera subcomisión para hacer un análisis, ¿cuál fue el resultado?

En primera instancia, te digo que no conozco a un panameño que no quiera combatir el narcotráfico o el tráfico de armas, la trata de personas o el terrorismo. En ese tema todos coincidimos. El tema está en que en 2021 el Ministerio de Seguridad (Minseg) presentó el proyecto, yo no estaba en ese entonces en la comisión de Gobierno, tengo cuatro meses activo y es a partir de ese momento en que nosotros lo analizamos.

El documento es extenso, grande, y se creó una mesa técnica, una subcomisión que tiene que estarse reuniendo con el Minseg o cualquier persona que tenga un aporte para mejorarlo. Dicho esto, tal cual como está el proyecto para la Asamblea Nacional resulta imposible aprobarlo. Tiene una serie de temas riesgosos que vulneran la propiedad privada, la presunción de inocencia de los ciudadanos y pone en la mira a cualquier ciudadano desde el punto de vista de que cualquier funcionario puede actuar si recibe una llamada anónima en el que le denuncien, por sospechas. En el proyecto es así de sencillo. Eso es complicado porque no requiere tener un proceso penal o sumario. En el tiempo de antes usted metía a la gente presa y luego los investigaba.

¿Cuándo van a hacer las modificaciones con las que no están de acuerdo?

Esto no se puede hacer de la noche a la mañana por lo delicado del tema. Tenemos de por medio el Código Civil. En la forma en que el Minseg ha presentado esto, que incluye todos los delitos para la extinción de dominio consagrados en el código penal, es para desechar ambos códigos porque se instala una nueva modalidad de atender los delitos en el país. En este renglón la Asamblea tiene que tomarse el tiempo porque es importante que se hagan todas las consultas. De las que hemos hecho, el 99% de los abogados rechazan el proyecto como está. Por eso no podemos salir con la varita mágica a decir que este proyecto va a resolver el problema del narcotráfico.

Por un lado, dice que busca hacer foros, pero ya la Asamblea hizo un foro extenso, ¿por qué no usa los aportes para modificar el proyecto?

Es que sinceramente si recibimos demasiada presión para que lo aprobemos, lo más probable es que lo vamos a rechazar. Lo que estamos evitando es tener que rechazarlo. Lo que necesita la Asamblea es que toda la sociedad civil y empresarial presente sus aportes.

Pero lo hicieron en el reciente foro….

No todo el mundo lo presentó. Estamos esperando respuesta de dos sectores importantes. Uno es el empresarial al que le enviamos el proyecto hace 2 semanas para que lo revisen y lo analicen. También estamos esperando una respuesta de la facultad de Derecho de Panamá en esa misma materia. Cuando tengamos las respuestas habrá que hacer las modificaciones necesarias. La pregunta es: ¿por qué tanta presión para aprobar?

Porque el narco se está adueñando de la sociedad y nadie parece reaccionar…

Bueno, te pongo un ejemplo internacional reciente. México tiene la ley de extinción de dominio, pero lo que sucedió en Sinaloa hace unos días nos lleva a reflexionar por qué si existe una ley de extinción de dominio el narco tiene poder. Eso significa que el sistema funciona con otras entidades. En Panamá tenemos todo tipo de legislaciones para combatir el crimen, ¿cómo va a ser la ley de extinción de dominio la panacea para resolver los problemas del narco? Y, ¿por qué de la noche a la mañana percibimos que esto va a resolver los problemas del país?

¿Hay voluntad de discutir y aprobar el proyecto, sí o no?

Te digo que sí, pero un proyecto responsable. El martes reunimos a la comisión de Gobierno a puertas cerradas, no para discutir el proyecto, sino que hay dos temas que nos interesa poner en agenda, entre ellos el de la ley de extinción de dominio y el de la quema de papeletas electorales. Eso lo vamos a ver en la composición de los 9 diputados. El 12 de enero hubo una reunión de la comisión de Gobierno con los jefes de bancada de los partidos porque esta no es una ley del partido oficialista. Lo que la Asamblea debe hacer es con el consenso de la mayoría, pero sí hay voluntad de debatirlo.

La voluntad debe traducirse en un hecho concreto. Tiene 18 años en la Asamblea, sabe cómo se manejan estas cosas, ¿van a seguir dando vueltas al proyecto?

Te reitero que por la importancia del proyecto asumí la comisión de Gobierno hace cuatro meses. Pero la Asamblea no va a aceptar presiones de nadie, se va a tomar el tiempo que se tenga que tomar para discutirlo.

¿Lo van a archivar?

No sé. Soy el diputado de 70. Si no hubiera voluntad se lo hubiéramos devuelto al Minseg y no lo hicimos. Es un tema de hacer las cosas bien o no hacerlas. El panameño que lea el proyecto de ley, del ministro de Seguridad (Luis Pino)... a más de cuatro se les cae el cabello. Yo diría que se le va a caer más que el cabello.

Usted dijo que quiere un proyecto al estilo panameño, ¿por qué no lo discute?

Porque hay un proceso en el que la subcomisión coordina con el Minseg y la sociedad civil. He mencionado que estamos esperando la respuesta de otros sectores. Este es un tema delicado. Por ejemplo, si usted tiene una propiedad, al gobierno le basta incautar y después demostrarle al gobierno cómo la adquirió.

¿Pero cuál es el miedo si se adquiere de forma legal?

Bueno, ¿está todo mundo preparado para eso? Esa es la pregunta. Estamos hablando de los hechos del transcurso de su vida que ha tenido movimientos lícitos, pero después tendrá que demostrarlo.

El que anda en vainas es quien debe estar preocupado…

¿En qué país vive usted? Le voy a poner un ejemplo, hace más de un año, desde que fue designado el procurador encargado, Javier Caraballo, en el caso Odebrecht solo había un presidente imputado, era evidente que íbamos a tener a un solo presidente en ese caso. Cuando se cambia la figura tenemos dos expresidentes que están siendo juzgados, esto quiere decir que la justicia también es manipulable. Nosotros debemos tener instituciones sólidas que garanticen el respeto a la propiedad privada. No me vengas a decir que vienen presiones de lado y lado para que las cosas pasen o no pasen, ahí están los temores, en que se use el instrumento para el narcotráfico y trata…

¿Por qué no especifica así el proyecto, para esos delitos?

Todos los delitos que están en el código penal pasan también a la legislación de extinción de dominio.

La idea es que ustedes discutan qué delitos entran en la ley…

Entonces es para que luego digan que la Asamblea hizo una ley acomodada a su manera. Ese es el juego que no hemos querido asumir.

¿Por qué quieren que el Minseg retire el documento?

Eso es un asunto del ministro, pero si la idea viene del Minseg debió haber mandado un documento totalmente depurado con las especificaciones exactas y correctas de lo que se quedaría. Sin querer pescar en río revuelto con una gama de delitos para después decir: ellos los sacaron.

¿Cómo va a hacer consenso?

No le he dicho que no queremos tomar la responsabilidad, sino que no lo vamos a hacer en la velocidad que están pidiendo.

Con respecto al proyecto de ley de reforma electoral, el Tribunal Electoral pretende digitalizar las papeletas pero hasta el 2029, ¿qué pasa con ese proyecto?

Primero, hay que decir que la quema de las papeletas viene desde antes de los tiempos de la dictadura. Es decir, que la quema es una mala práctica desde hace muchos años. En Panamá tenemos esa mala práctica de quemar los votos desde que se termina el conteo en el centro de votación y de una vez el acto menos transparente es quemar las papeletas.

El Tribunal Electoral presentó en las últimas reformas un artículo para que se digitalicen las papeletas, pero lo tuvo que retirar porque según ellos el costo de eso era de $45.9 millones. Como no se pudo conseguir esa plata para el 2024, lo van a hacer en el 2029. Mi tesis es que para esa fecha el precio se va a elevar demasiado. Lo que proponemos en la Asamblea es que desde este mismo periodo las papeletas se preserven por un periodo de 10 a 15 días en el mismo centro de votación. Nos hemos encontrado que una misma papeleta tiene un acta con borrones y tachones. Ahí es donde decimos, cuál es el acta creíble. La única forma de saberlo es contando los votos y si se queman las papeletas no se pueden contar.

¿Por qué propone que se mantengan en el centro de votación?

Para que no se saquen de ahí y los partidos puedan ser fiscalizadores. Para que los delegados electorales puedan vigilarlas, para que la policía las vigile y en caso de que haya una impugnación se pueda recurrir a las papeletas y verificar. Eso pasa en todos los países democráticos. Después, si se la quieren llevar al Tribunal Electoral ya es otra cosa. Pero lo que estamos diciendo es garantizar que se respete el voto del panameño y no sea burlado como ha venido sucediendo últimamente. Incluso, el candidato Rómulo Roux perdió por 50 mil votos, lo que nos dice que estas elecciones pueden ser más apretadas. La única forma que tengamos certeza es que estén las papeletas.

¿Como las va a custodiar?

Si las tiene el centro de votación estarán los partidos representados…

¿Se van a quedar de diez a quince días después de las elecciones?

Se quedan. En la práctica lo hacen. Si alguien impugna puede ir a la fuente originaria, pero no puedes confiar en actas con tachones.

Lo que hay que garantizar es la seguridad de las papeletas…

Todo eso se ve, pero no podemos desecharlas. Proponemos que estén las papeletas en vez de quemar los votos, porque después lo que vale es el acta.

¿Eso es todo lo que piensan meter, o van a introducir un camarón?

Nosotros no tenemos que meter camarones porque la Asamblea no hace camarones, la Asamblea legisla. Hay un tema que ver con algunas propuestas que presentaron los magistrados y queremos rescatar eso, pero son cosas que el mismo Tribunal presentó.

Me parece peligroso hacer cambios a un año y medio de las elecciones…

La gran ventaja que tiene esto es que las cosas son públicas, se van a primer debate, segundo y tercero. En este tema no hay camarones de ningún tipo.

Le voy a tomar la palabra…

Yo estoy ahí y son una persona seria y responsable.

Se habla de algunas precandidaturas a la presidencia en el partido oficialista, ¿qué opinión le merece?

Lo que hay por ahora, porque escuchamos que el vicepresidente de la República Gabriel Carrizo tiene interés, también el compañero Crispiano Adames y más lejano, que el expresidente de la República Martín Torrijos busca un segundo periodo. El PRD es un partido democrático, todo el que quiere aspirar tiene derecho. Al final serán los más de 700 mil miembros quienes voten para escoger su abanderado.

Explique la correlación de estas fuerzas…

No te puedo hablar de correlación de fuerzas porque lo que puede haber en este momento son las aspiraciones individuales. Tienen prácticamente seis meses para hacer un recorrido a nivel nacional y convencer a los inscritos de cuál es el mejor para abanderar al PRD.

¿Usted cree que pueden repetir en el 2024?

Te voy a decir una cosa, el PRD le ha explicado muy bien a la ciudadanía que el proceso de gestión se interrumpió por más de dos años producto de la pandemia que afectó al mundo. Pero el PRD logró manejar la crisis de la mejor manera, logramos obtener las mejores vacunas, tuvimos programas sociales para la población, nosotros nos la vamos a jugar.

Hay varios reclamos en cuanto al manejo de gestión…

Por supuesto que los habrá. El tema es, si no hubiera estado el PRD en el gobierno cómo se hubiera manejado la crisis…

Sobre eso ponemos nuestras cartas sobre la mesa y decimos lo que se nos permitió hacer, y se abre un nuevo proceso. Es fácil venir a un medio de comunicación y hacer denuncias sobre corrupción. Hemos dicho que tienen que poner la denuncia ante las autoridades cuando tengan las pruebas. Si sabe que un ministro de Estado, o un diputado ha hecho algo indebido hay que poner la denuncia. La mayor parte de la gente habla de la corrupción, pero no ponen la denuncia.

Si se trata de una percepción, califique del uno al diez, siendo el último el mejor, ¿qué calificación le da al gobierno en materia de transparencia?

No es un gobierno perfecto, pero la sociedad tampoco es perfecta. No puedo ponerme a evaluar al órgano Ejecutivo en puntaje, pero creo que el presidente Laurentino Cortizo ha hecho rendición de cuentas. Pero claro siempre las personas que aspiran a estos cargos pedirán más. Yo le pongo un siete porque gran parte del error del Gobierno es que no han sabido transmitir la información. Han sido muy parcos en las cosas que se hacen y falta más en el tema de comunicación. A esta fecha el gobierno todavía tiene planes de ayudas sociales a la población más indefensa producto de lo que nos sucedió con la pandemia.

Larish Julio | La Estrella de Panamá