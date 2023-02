Cecilia Arosemena: 'La idea es establecer una tabla de honorarios' Larish Julio | La Estrella de Panamá

En pleno carnaval, los artistas del patio buscan espacios para dar a conocer su talento. Luego de tres años de pausa obligada por la pandemia se percibe cierta inconformidad por la gestión de contratación de servicios de montaje, músicos y cantantes que amenizarán el Carnaval. La empresaria Cecilia Arosemena, dedicada al mundo del espectáculo, trae a colación los esfuerzos para mejorar los ingresos de los artistas y las perspectivas para este año.

¿Cuál es la proyección de los artistas y empresas dedicadas a los eventos para este año?

El sector artístico y cultural ha sido de los más golpeados por la pandemia. Fuimos los primeros en cerrar operaciones por órdenes del Ministerio de Salud y los últimos en habilitarlas nuevamente. En este año, luego de tres años de no tener carnavales, teníamos la esperanza de recuperar en lo económico y en la capacidad artística y cultural. Aportar a la recuperación moral de los artistas.

¿Cómo ha sido la recuperación de los artistas este año?

Hablando de lo que nos permiten hacer a través de la Autoridad de Turismo, es prácticamente nada. No nos están reconociendo el valor ni permitiéndonos presentar en las tarimas de carnaval en la ciudad de Panamá. Lo que sucede es que el proceso de selección puede hacerse de varias formas. Desde el inicio, cuando se informó en septiembre que se realizarían carnavales y que se dijo que el Administrador de Turismo sería el coordinador general de los carnavales, nosotros hemos estado acercándonos, presentamos dos propuestas para un espacio en el carnaval dedicado a los artistas de música tropical. Son artistas que viven de la música, pero hubo un mutismo hasta que finalmente, en una de las vueltas que hicimos a la ATP, el Administrador de Turismo nos dijo que eso lo estaban evaluando. Pero para nuestra sorpresa, el 6 de febrero se publicó en el portal de contrataciones públicas la intención de contratar a siete empresas entre las cuales no estaba nuestra propuesta.

¿Por qué el resto de las empresas que no se vieron favorecidas no reaccionaron igual?

Ahí es donde está el meollo del asunto, porque todas las empresas forman parte del mismo grupo económico. Todo se lo han dado a la misma gente.

Explique…

Participaron en teoría por separado, pero cuando revisas la conformación de las sociedades anónimas, en todas hay elementos en común. Inclusive en la empresa que nosotros denunciamos, porque además está suspendida -lo que le impide hacer labores comerciales con nadie- vemos que en la junta de accionistas están incluyendo a uno de los miembros como secretario y representante legal, que en las otras dos empresas también son dignatarios.

¿Cuál es el interés de la ATP en la contratación?

No lo conozco. Pero tampoco hay justificación para ello.

Existe un borrador que pretende introducirse a nivel legislativo para mejorar las condiciones de los artistas nacionales, pero no se ha presentado en el Consejo de Gabinete, ¿por qué?

El sentido de la ley no es derogar la ley 10 que habla de la compensación entre los artistas nacionales e internacionales. Es mucho más profundo. Implica la labor, el trabajo de los artistas. El porcentaje que se está proponiendo es bajo para lo que tendrían que pagar los promotores de lo que se paga actualmente a los artistas nacionales en el espectáculo. Ahora mismo existe una tarifa que se propone revisar porque data de 1964, y las condiciones no son iguales. En esto abarcamos los honorarios y la cantidad de colaboradores extranjeros y nacionales.

¿Qué proporción se maneja entre los artistas nacionales y extranjeros?

Hay una reglamentación que especifica que cada empresa debe tener un 10% de extranjeros en la planilla. Es la ley laboral, en esto incluye a los artistas. No es la idea cambiar que se presenten más artistas nacionales en los espectáculos de extranjeros, sino establecer una tabla de honorarios. Los disensos deben ser reevaluados cuando el documento llegue a la Asamblea Nacional, aunque vamos a llevar un documento consensuado por dos años. De esta situación hay cuatro puntos en disenso.

¿Cómo un artista estipula sus honorarios?

No hay nada establecido y es lo que busca la ley. Se intenta establecer parámetros para que cuando un artista sea contratado exista un mínimo para su contratación.

Pero dependerá también de la trayectoria del artista…

Hay reglamentaciones salariales, pero no está definido el mínimo, por ejemplo. Tiene que haber ponderación, valoración. Hay que definir parámetros para que haya un punto de referencia.

El proyecto ya lo entregó la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos (El-DiSTReC), una iniciativa de la Universidad de Panamá en mediación de conflictos que debe discutirse pronto, antes de que termine la legislatura. Los productores artísticos no estaban participando en las mesas y se les hizo un espacio también con el propósito de encontrar consensos.

¿Cómo se afectó la industria del entretenimiento postpandemia?

Quedó muy afectada. Se había hecho un intento de organizarnos para recibir un apoyo económico del gobierno, pero no ocurrió. Muchos nos reinventamos, buscamos otras actividades y ahora regresamos al espectáculo. Yo tenía 20 empleados de planta, y ahora tengo cinco. Antes de la pandemia nosotros vivíamos de las actividades que efectuaba el gobierno como ferias, congresos, capacitaciones, pero eso cesó. Este año hay esperanza de que sea uno de recuperación. Tratamos de levantar el rubro artístico en el país.

Lo que ha ocurrido en la industria es que varias empresas han decidido trabajar juntas para hacer eventos masivos y que no sea una carga tan grande para uno solo. Las sumas que piden los artistas extranjeros son altas. Aquí, en cambio, hay artistas que son de la talla o mejores. Te puedo mencionar a Roberto Delgado, que ganó el último Grammy. En su caso, por ejemplo, si aprueban el presupuesto se lo vamos a pagar. Pero hemos notado, especialmente ante la llegada del carnaval, que han hecho ofertas ofensivas a los artistas.

¿Como qué, por ejemplo?

Pues les ofrecen $75 por trabajar en una tarima de carnavales por un set. Es decir, eso no es sólo el momento de la presentación, implica ensayos. La mayoría de los artistas, hasta hace unos días no habían aceptado esas propuestas. Por eso no se había publicado la lista de artistas. Pero hay quienes tienen necesidad y aceptan la oferta... se aprovechan de la necesidad de la gente. A lo largo de los años las contrataciones se hacen de manera directa. Hay músicos tan versátiles que pueden tocar tanto en la filarmónica como en una orquesta tropical; es gente que tiene formación académica, experiencia. Esas son las cosas que buscamos que se incluyan en la ley. Nosotros hemos consultado leyes internacionales que resultaron en otros países, y en eso estamos basándonos.