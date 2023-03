Ana Giselle Rosas: ”El interés de la otra facción es crear división, fricción” Larish Julio | La Estrella de Panamá

Después de la experiencia vivida en las elecciones internas del partido Cambio Democrático, en las que se evidenció lentitud en el conteo de votos y recesos que generaron sospechas sobre la integridad de las actas, se vislumbra un divorcio prácticamente irreconciliable entre dos facciones políticas. La que lidera Rómulo Roux y la de Yanibel Ábrego, que jala a 15 diputados disidentes.

En la reciente elección resultó reelecta nuestra invitada, la diputada Ana Giselle Rosas, como secretaria de la Mujer. Una victoria que asume como un mensaje claro y dirigido a sus contrincantes, 'a la diputada de Capira' como la llama, a quien acusa de crear división interna, de 'molestar'. El partido debe pasar el 9 de julio próximo por elecciones primarias para escoger a su candidato presidencial, una decisión clave para Yanibel Ábrego, puesto que de perder contra Rómulo Roux u otro candidato, quedará impedida de correr a cualquier otro cargo, ya sea en su partido u otro.

¿Cuáles serán estos correctivos? Si en estas elecciones hubo tanta lentitud en el conteo de votos, las próximas serán más intensas…

Es importante que no perdamos tiempo, que avancemos desde ya. Siento que en las primarias tal vez haya más oportunidad de que los candidatos se empoderen. Había muchos corregimientos en los que con un solo voto salía electo el convencional. Tal vez eso se atribuye a que la cantidad de electores que salieron a votar no fuera tanta porque no había competencia. Siempre que hay competencia hay oportunidad de que participen más personas. Cada candidato debe facilitar a sus electores la información a tiempo para que conozca la casilla a votar.

Pero debe haber un cambio en la metodología del conteo…

Nosotros estamos esperando que una vez publicado el boletín y publicados los nombres de los convencionales, el subsidio del partido vuelva a estar activo y se pueda cumplir con los trámites. Soy de las personas que considera importante que el proceso se dé con transparencia, prontitud y tranquilidad.

El Tribunal Electoral (TE) revocó una resolución y solicitó correcciones al partido, ¿en alguna forma esta situación impide la postulación de Rómulo Roux?

Entiendo que se hacen observaciones en el tema de las reservas, en asuntos muy específicos que ya están siendo atendidos previendo que eso permita la postulación de Rómulo esta semana y que se mantenga el 9 de julio como la fecha de las elecciones primarias. Estamos trabajando para que eso se mantenga.

¿Y la elección de la Junta Directiva?

Entiendo que hay un trámite bien establecido en los estatutos que establece los términos para que una vez en firme la elección de los convencionales se apruebe un reglamento y vayamos a la elección de la Junta Directiva.

El plan de la facción contraria me imagino que es otro…

El plan de la otra facción ha sido siempre molestar. Aquí no hay ningún interés de seguir los trámites o las normas establecidas. Aquí el interés es crear división, fricción y crear la percepción como que en Cambio Democrático hay una situación. Creo que estas elecciones pasadas demostraron que hay un liderazgo emergente nuevo, que hay muchas mujeres y jóvenes que quieren hacer las cosas bien.

No veo un futuro del partido unidas las dos facciones… ¿usted tiene la misma percepción?

Yo pienso que hay liderazgos intermedios que han estado comunicándose con nuestra facción, que han visto cómo se dieron las elecciones. Te puedo comentar que he recibido mensajes de muchas mujeres que supuestamente estaban en la otra línea manifestando su interés en trabajar porque ven el liderazgo de una mujer en una forma distinta.

Pero no es la mayoría…

Pero va sumando. Te puedo decir que somos una golondrina, pero se nos van sumando más hasta que podamos hacer el verano.

Me gustaría insistir en qué va a pasar con el partido, parece un divorcio irreconciliable…

Los diputados disidentes ya han manifestado que tienen todo el interés de apoyar a otro candidato presidencial.

¿Se van a salir del partido?

Eso hay que preguntárselo a ellos. En el caso de nosotros ya hemos identificado líderes emergentes, de postular gente nueva que está identificada con la visión de país. Estamos conversando con otros partidos entendiendo que hay oportunidad de una gran alianza. Es entender que dentro del partido debe haber una identidad, una visión compartida, donde eso se rompe cada quién tiene que ir viendo dónde se va. Rómulo mencionaba que todos debemos tener puesta la camiseta del partido, si no la tiene puesta con el proyecto país, de desarrollo, pero en cambio piensa en qué hay para mí, robó pero hizo, esos no son los ideales de nuestro partido.

¿Cuáles son las pláticas que está haciendo CD para futuras alianzas?

Hemos conversado con distintos partidos de oposición, con el Panameñista se han tenido acercamientos, con el partido PAIS, con el Alianza. Más que una conversación de alianza electorera se habla de identificar las necesidades inmediatas de atención y de cómo podemos avanzar como país, temas como la Caja de Seguro Social, la compra de medicamentos, el desempleo, son temas que hemos abordado en conjunto. Inclusive con algunos diputados en la Asamblea hemos trabajado en propuestas conjuntas. Pienso que existe la oportunidad, de que una vez se culmine con los procesos internos de cada partido, podemos sentarnos a ver más en concreto un tema de alianza.

En esta intención de hacer alianzas para sumar, con perspectivas e ideologías marcadas en cada partido, ¿cómo van a hacer para gobernar?

Es así, es importante aterrizar en temas puntuales y que estemos identificados con el proyecto. Pienso que la clase política está llamada a entender que Panamá no aguanta más cinco años de esta división, fragmentación entre el Ejecutivo y la Asamblea, estamos llamados a deponer los intereses personales y saber que si no lo hacemos vamos a terminar enfrentando un futuro tipo Venezuela o Cuba. Eso no es lo que queremos.

¿Cree que Rómulo pueda mantener la cabeza del partido?

Estoy segura de que la facción de Rómulo va a ganar las primarias el próximo 9 de julio y de ahí nos fortalecemos de cara a la fecha que se ponga para las elecciones de Junta Directiva.

¿Rómulo competirá con Yanibel en las primarias?

Yo sé que él se va a postular como candidato a presidente, no sé si ella se va a postular, tal vez tiene aspiraciones reales. O tal vez es puro 'blof' como acostumbra a hacer, habla cosas que después no cumple, no aterriza. Hay que tener en cuenta que si pierde en las primarias no tiene la oportunidad para postularse para diputada. Así lo establece el Código Electoral. Si pierde una elección primaria no puede correr para ningún otro partido. Está mucho en riesgo. Para Rómulo está claro el trabajo que ha hecho dentro del partido y creo que vamos a poder salir triunfantes el 9 de julio.

¿Qué tanta fuerza política tiene la facción de los 15 diputados disidentes con el electorado en general?

Pienso que hay mucho desgaste. No ha habido una conexión con el electorado, entendiendo que nos eligieron como partido de oposición precisamente para tener ese balance. Pero eso no es lo que hemos visto que han ejecutado desde la Asamblea. Es lo contrario. Cada vez que apoyan estos proyectos del partido gobernante, cada vez que dan el voto al candidato del partido oficialista como presidente de la Asamblea, hay una desconexión con el elector. Recuerdo que un primero de julio, en un discurso de postulación lo mencioné, ganar entre 71 diputados es perder entre una población que está esperando otro comportamiento de los diputados. Tiene que haber coherencia, no es lo que dices, es lo que haces.

¿Por qué al gobierno le interesa meter las manos en Cambio Democrático?

Porque le interesa dividir. Acuérdate que el PRD salió electo con un 33% de los votos, le interesa dividir a la oposición y el candidato más real de la oposición en este momento es Rómulo. Dividiendo el partido, o manteniéndonos ocupados en esta pelea, no nos permite concentrarnos. En este momento estaríamos más avanzados como partido político frente a la propuesta de 2024.

De parte del gobierno, ¿les interesa que salga o no Rómulo como candidato?

Les interesa que salga la mayor cantidad de candidatos presentándose de manera débil porque eso les da oportunidad. Ellos saben que tienen un desgaste como partido político, no tienen el candidato con la mejor oportunidad, no siento que 'Gaby' Carrizo tenga la mejor oportunidad para salir adelante, incluso se cuestiona que salga en las primarias de su partido. Ellos tienen que debilitar a la oposición para poder aspirar a lograr la mayor cantidad de votos.

Rómulo Roux había dicho que dejen de meter las manos en su partido, ¿a qué se refiere?

Es que lo han hecho a través de apoyos a juntas comunales, a través de contratos en la Asamblea, bolsas de comida. Eso lo vivieron miles de candidatos el domingo pasado en las elecciones, siento que eso pudo haber influido en la participación, que debió haber sido mayor. Si estás esperando que el gobierno te dé una beca que te prometió, o que el representante te haga algo, es el mismo sistema clientelista. Es a lo que me enfrenté como candidata a la Secretaría de la Mujer. En mi propio circuito hay una valla que dice: obra gestionada por Yanibel Ábrego. ¿Qué hace la diputada gestionando obras en otro circuito?

¿Lo ha denunciado a la fiscalía electoral?

Estamos en ese proceso porque es una forma de comprar los votos para las elecciones recientes que tuvimos.

El 34% de los miembros del colectivo salieron a votar, ¿por qué este porcentaje?

Usualmente cuando son elecciones internas de partidos este es el promedio que hemos tenido. Incluso es más que el promedio que tuvimos en 2017. Yo pienso que hay que hacer los análisis porque hubo regiones con una amplia participación. Era lo que estimábamos que podía salir a votar conociendo los números de 2017. Por supuesto que motivamos a la membresía a que salga a votar.

¿Qué le dice a usted esto sobre la infraestructura del partido?. ¿Hay una falla para llevar a votar a los miembros o como lo analizan?

Hay que entender la situación actual del país donde la gente no se da cuenta de la importancia de involucrarse en activismo político. Es fundamental que los partidos hagamos un ejercicio de capacitación y formación. Hacer entender a la gente que cuando se hacen estos ejercicios son para fortalecer la democracia, no es pensar en que sale a votar por Fulanito, sino para emitir una opinión.

Su proclamación como secretaria de la Mujer no ha sido aceptada por la diputada Yanibel Ábrego, alega irregularidades, cambios de actas. ¿Qué opina usted de esto?

Yo creo que el no reconocer es precisamente parte del shock de la derrota. Nosotros reconocemos que el Tribunal Electoral acompañó todo el proceso de la elección interna, de hecho, el domingo a nivel nacional se realizó la elección, el proceso de conteo de votos fue público, transmitido en su totalidad. Dentro del Tribunal Electoral hubo representantes de ambas campañas. Definitivamente a ella le asisten los recursos del Tribunal Electoral, sin embargo, yo estoy tranquila del logro que tuvimos y de haber salido electa por nuestra membresía de manera correcta. Me imagino que tal vez presentará algún tipo de reclamo o impugnación. Sé que cuando un candidato no se siente conforme, impugna. Sin embargo, yo he iniciado desde hoy a salir a motivar a las mujeres porque esta semana nos preparamos para las postulaciones primarias y aspiramos a que más mujeres se presenten como candidatas y puedan salir electas.

¿A qué cargo aspira usted en las próximas elecciones?

Estoy como secretaria de la Mujer, recién electa. Dentro del partido formo parte del Comité Político. No aspiro a otro cargo, pero pienso que es prudente presentar mi postulación como diputada en el Oriente chiricano. Quiero seguir trabajando para esa región, requiere mucha más atención a pesar de la posición beligerante que hemos mantenido desde la oposición no hemos logrado recibir esa atención. Pienso que es oportuno, conforme Rómulo Roux pueda llegar a ser presidente de la República, vamos a acompañarlo y darle el respaldo en la Asamblea.

Hay dudas sobre la custodia de las actas, los constantes recesos. La contraparte argumenta que se aprovecharon estos lapsos para cambiar actas, ¿qué les puede decir?

Yo pienso que debemos ser responsables con la institucionalidad y confiar en la transparencia del Tribunal Electoral (TE). Como candidata también fui vigilante, no solo de la parte vencida, en su momento también como candidata estuve vigilante. Todos tenían sus representantes de mesa y los del Tribunal presentes. La custodia de las actas le correspondía al Tribunal Electoral, yo pienso que sería interesante cotejar con cualquier duda. Los candidatos tenemos una copia del acta, también del Tribunal Electoral y el Comité Nacional de Elecciones otra. Todas deben coincidir. Por eso tengo la tranquilidad de haber salido electa a las buenas porque durante mi campaña fui enfática en que la que dijo que era a las buenas o las malas fue la candidata de Capira. Yo siempre fui consistente en que mi campaña iba motivada a dar respuesta, a caminar, a motivar y hacer equipo. No a forzar un resultado que es lo que tal vez ella, a través de este proceso de impugnación está tratando de lograr.

