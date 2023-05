Javier Ortega: 'Torrijos y Rodríguez se van a llevar votos del PRD' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Su cargo como Defensor de los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) lo obligará a actuar como abogado de cualquier integrante que enfrente una denuncia por violar el estatuto del partido que estipula a sus adherentes ser fieles a los intereses del colectivo y respetar la candidatura de sus miembros. La entrevista con Javier Ortega expone un escenario hipotético al que serían sometidos el precandidato a la presidencia Martín Torrijos, con la plataforma política del Partido Popular, y la diputada Zulay Rodríguez quien aspira al mismo cargo por la libre postulación. En el caso más drástico, podría derivar en la expulsión de los mencionados, quienes resolvieron sus aspiraciones precisamente porque alegan que no se sienten representados por la cúpula del partido, que no hay lugar para sus aspiraciones y no existen las condiciones para pelear desde adentro.

¿Cuál es la función del defensor de los miembros del PRD?

El defensor de los miembros del partido, como la palabra lo dice, tiene la función de defender a los miembros del partido si son llevados a un juicio interno. También si hay alguna acción de los miembros del partido que considere que vulneran sus derechos. En esas ocasiones pueden acudir al defensor para saber lo que está pasando. El defensor, por su parte, tiene la obligación de defenderlos si llega alguna denuncia a la fiscalía general del PRD, para iniciar una investigación y evaluar si hay méritos para ello.

Un miembro de su partido, Martín Torrijos, fue postulado recientemente por el PP, ¿cuál es su opinión al respecto?

Si alguien pone una denuncia formal dentro del PRD y lo lleva a la Fiscalía general acusándolo de traicionar los intereses del colectivo, o los idearios del partido, o los estatutos del partido, lo denuncia y el fiscal determinará si existen méritos o existe una causal para llevarlo a un juicio interno del PRD y tendría que convocar al Tribunal de Honor y Disciplina y a este servidor para entrar en un proceso interno del partido.

Hipotéticamente, ¿por qué pondrían una denuncia en contra de él?

Los estatutos del partido indican que sus miembros deben defender los intereses del colectivo y apoyar a los candidatos dentro del partido, no afuera.

Pero los intereses del PRD tal vez no son los que rigen su esencia…

Entonces si no está de acuerdo con lo que está pasando, puede entrar a disputar su dirigencia dentro del colectivo, o puede renunciar y hacer lo que guste. Pero esto es como si yo peleo con mi mujer en la casa y busco al vecino para que la venga a defender dentro de la casa, eso no puede ser.

¿Cuál sería la causal?

Habría que ver cuál es el motivo por el cual se le presenta el caso.

¿Y qué pasaría con Zulay Rodríguez que aspira por la libre postulación, es lo mismo?

Pasaría lo mismo. En broma y en serio en una ocasión ella y yo discutimos el tema y le dije que si le toca llegar allá el que tiene que defenderla soy yo. Me preguntó qué haría, y le respondí que es posible que me tenga que declarar impedido. Pero es un tema serio.

¿Cómo defendería a cualquiera de ellos?

Tendría que leer el expediente y ver en qué se puede defender a un compañero. Habría que planear la estrategia.

¿Esos procesos desaparecen si renuncian?

Esa parte no la tengo muy clara, pero pienso que no. Lo que pasa es que, si se hizo algo dentro del partido, igual debe continuar con el proceso aunque posteriormente no tenga efecto. Yo te diría, para qué estoy haciendo eso si después el partido me puede abrir un proceso, tal vez consideran que no va a pasar nada. Tal vez la persona cree que actuando de esta manera todo está bien, todo está claro y se puede actuar de esta forma dentro del PRD o también puede renunciar y pensar que ya no le pueden hacer nada.

¿Es como sentar un precedente?

Yo estaría dispuesto a sentarme a ver ese precedente.

Como defensor del PRD, cómo defiende a los miembros que están reclamando un liderazgo más democrático?

Eso que señalas es que para aspirar a algo dentro del partido hay que correr. El que busca un cargo debe competir y ganar dentro del partido, no afuera.

El candidato Crispiano Adames ha denunciado que a sus seguidores los amenazan por darles su apoyo, ¿qué ha hecho al respecto?

Los compañeros tienen todo el derecho de acercarse a mí, o solicitar por oficio que haga las investigaciones del caso, no tengo ningún problema en hacerlo. El primero que tiene que revisar eso, si es cierto o no, es el fiscal general.

Las denuncias son públicas…

A mí se me ha acercado gente que ha sido destituida, pero no me han informado que es por apoyar a alguno de los precandidatos. Hemos ayudado a varios compañeros a retornar a sus puestos de trabajo y en otros casos hemos tenido que esperar un poco más en las discusiones en las instancias.

¿No cree que el hecho de destituir a una persona por apoyar a un precandidato es un grave problema interno?

Yo estoy en contra de cualquier destitución que sea por problemas políticos internos. No solo como funcionario o miembro, sino que tengo 44 años de estar inscrito en el PRD. Estoy en contra porque tienes el derecho de escoger.

Aunque usted esté en contra, esas son las denuncias que están haciendo…

Los casos que he atendido jamás me han hablado de que los destituyeron porque apoyan a “x” precandidato. Si lo hicieran, créeme que yo actuaría inmediatamente.

¿No le parece que reservar los cargos a elección popular es una violación al derecho de los miembros?

Eso está en los estatutos del partido. Quiero decir que me acerqué a los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional y les expresé mi oposición a la reserva. Lo hice oficialmente porque no creía que era conveniente hacer eso. Soy de la opinión de que si quiero un cargo debo ir a primarias, quiero probar mi nivel de fuerza para prepararme. Lo dije en una reunión del CEN, no estoy de acuerdo. Legalmente tienen potestad porque lo dicen los estatutos.

Suena irónico que un colectivo que después de una época oscura buscaba democratizar los cargos a elección popular, ahora reserve casi el 50%...

Igual no estoy de acuerdo. Eso me recuerda que fue Martín Torrijos quien comenzó a reservar los espacios dentro del partido.

Dentro del colectivo, ¿qué sentimiento predomina por la candidatura de Torrijos?

Hay un poco de todo. Hay gente decepcionada que siente que pudo haber hecho esa pelea dentro del PRD, hay otros que creen que no. En la postulación lo vimos con varios miembros del partido. Yo no estoy de acuerdo con eso porque si estás dentro de un partido no puedes jugar fútbol con otro y meter goles a nuestro lado.

¿No cree que Martín Torrijos se va a llevar consigo una cuota importante dentro del PRD?

Estoy seguro de que va a pasar. Estoy seguro de que él y que Rodríguez se van a llevar a miembros del partido que van a votar por ellos. Llevo tanto tiempo que conozco la idiosincrasia. Le pongo un ejemplo, en la elección de Balbina Herrera y de Juan Carlos Navarro miles de nuestros miembros votaron en contra, qué puedes esperar en unas elecciones como estas en donde hay tres miembros del PRD corriendo en diferentes tarimas. Pienso que hay que buscar la estrategia para que ayude a que nuestros miembros entiendan que eso afuera no funciona para ganar unas elecciones presidenciales. Debería tener una bolita de cristal para definir la cantidad, pero pienso que puede ser una buena cuota. Creo que pueden ser arriba de 100 mil adherentes.

¿Cree que el resto va a votar por el candidato del PRD?

Es un asunto complejo. Siempre sacamos arriba del 33% de votos, que es nuestra base, nunca hemos estado por debajo. No sé qué podemos esperar con tantas candidaturas que se están formando, habría que revisar el escenario una vez se conforme oficialmente. Si nosotros sacamos una base fuerte de votos podemos llegar a colarnos.

¿Colarnos?

Es que en la política todo se ve. Usé una palabra coloquial para ilustrarlo.

Hay críticas de que el partido está secuestrado. ¿Cómo se lucha desde adentro en estas condiciones?

Es interesante lo que dices. El PRD es tan grande, esto no es una iglesia, es un partido político, y en esas circunstancias vas a encontrar disímiles opiniones. Muchos compañeros piensan distinto. Pero hay una oferta interna y en función de eso tienes el derecho a escoger ahí. No te vayas para afuera a buscar lo que no está en tu partido, con molestia o sin molestia. Tienes el derecho adentro de tomar la decisión.

¿Qué alianzas con otros partidos puede explorar el PRD?

No me he sentado a observar eso, pero tengo entendido que se habló con los Panameñistas, con el colectivo PAIS. Nadie dice nada hasta que llegue el momento. Siempre hay conversaciones, con quién y hasta dónde se va a llegar, no lo sabemos aún. Hay que esperar a que llegue octubre para que se definan los candidatos del país y qué corrientes se forman.

Estamos a un año de las elecciones, sin embargo, el panorama hasta el momento es que se está formando una alianza opositora. Siendo así, sería contradictorio que negocien con el partido oficialista…

¿Cuando ganó Martín Torrijos (2004) quién pensó que se iba a empatar la Democracia Cristiana con el PRD? Cuando ganamos esta vuelta quién pensó que el Molirena iba a empatar con nosotros. Eran colectivos que no tenían ninguna relación con nosotros. Aprendí en política que todo puede pasar, nada debe sorprendernos.

¿Por qué el PRD cree que se va a reelegir?

Si no pensáramos eso tendríamos malos candidatos. Yo no sé qué va a pasar internamente porque la campaña está bastante fuerte. Veo candidatos que están caminando por todo el país buscando el apoyo de los copartidarios, así que hay que ver quién tendrá los votos. Si los miembros deciden que es tal, o cual, puede pasar cualquier cosa. Nadie está claro para decir, yo soy el ganador.

¿Por qué hasta el momento no se ha puesto una demanda interna por la actuación de sus miembros?

Yo no me atrevo a decir por qué. Pero todo mundo espera los momentos clave para tomar decisiones. Puede ser que están preparando las denuncias.

¿Qué tan probable es que se presente una denuncia?

Yo diría que muy probable.

Si a una persona la expulsan del partido, ¿no creen que se provoca una división tácita?

¿Te imaginas una expulsión del hijo del General Omar Torrijos? El daño moral al Torrijismo, al partido, a su propia persona.

Quién pierde más, el partido o Torrijos?

Es un partido fuerte que la gente cree que lo puede destruir y no han podido. Yo creo que tendría mucho problema el que sea expulsado. Sería triste para él, no para el PRD. El verdadero Torrijista está dentro del partido, no afuera. Pelea dentro del partido, yo he peleado bastante internamente y me he tenido que aguantar muchas cosas. Sería triste para él, no para el partido.

¿Cómo se puede pelear internamente con gente que tiene décadas enquistada en el poder? ¿Con el clientelismo?

Nosotros en un momento determinado le pedimos la renuncia a todo el Comité Ejecutivo y tuvieron que salir y escogimos a un nuevo CEN. Eso pasó, fue con Martín Torrijos que tuvo que irse. ¿Quién está proponiendo dentro del CEN del PRD que eso pase?

Si no ha ocurrido eso es porque hay muchos felices en ese estatus…

Pero tampoco están demostrando su desconfianza. Además, ese CEN recientemente fue elegido.

¿Quién manda en el PRD, Benicio Robinson o Gaby Carrizo?

El CEN. Un secretario general como Rubén De León.

Rubén De León tiene el título, ¿realmente manda en el PRD?

Si no manda estamos jodidos. Nosotros tuvimos elecciones hace menos de un año para la escogencia de ese CEN. Lo escogieron porque están de acuerdo.

¿Me va a negar que hay clientelismo en el PRD?

Hay en todos los partidos. Eso es uno de los defectos más grandes del PRD y algunos como yo llamamos al Torrijismo a funcionar nuevamente como era la esencia.

¿Entonces cómo hace uno de los miembros para pelear con esa maquinaria del clientelismo si busca adecentar el partido?

Si en mi casa tengo una trifulca con mi familia, lo debo resolverlo adentro de la casa. El PRD ha ido creciendo cada día más en la cantidad de adherentes. De 700 mil ahora tenemos 735 mil…

¿Son Torrijistas o están emplanillados?

No hay 700 mil empleados públicos.

Menos mal…

Yo no tengo un año de estar en el PRD, y toda mi familia no está emplanillada.

En su familia, ¿cuánta gente está empleada?

Una. Mi esposa está nombrada como embajadora desde el periodo pasado, y mi hija. Pero regresé a mi puesto porque estaba de licencia. No es cierto que tengo a mi familia entera. Mi esposa ya estaba trabajando, yo regresé a mi puesto. Hay mucha molestia en los miembros del PRD porque no fueron nombrados.

¿Usted piensa que si gana Martín atraería a la facción de otras corrientes del partido que simpatizan con Pedro Miguel González?

Eso hay que preguntárselo a Pedro, él es un Torrijista y creo que haría la pelea dentro del partido, y si no gana, apoyaría a un miembro del PRD. La pelea está entre Pedro, Crispiano Adames y José Gabriel Carrizo. Los votos lo deciden. No creo que sea necesario decir quién será el abanderado.

Después de esta elección, ¿qué tan dividido va a quedar el PRD?

Espero que no mucho, espero que podamos recomponernos rápidamente y pensar que tenemos que ganar.

