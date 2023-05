Porfirio Ellis: 'Conversamos con el Partido Popular hace meses, y la puerta está abierta' Larish Julio | La Estrella de Panamá

El partido Cambio Democrático (CD) lanzó la candidatura de Rómulo Roux como aspirante a la presidencia que disputa con la diputada Yanibel Ábrego. A pesar de las grandes diferencias entre ambos bandos, que parecen irreconciliables, los seguidores de Roux adelantan conversaciones con otros colectivos para dirigir una gran alianza opositora. Según Porfirio Ellis, director nacional de política de CD y miembro de la junta directiva, estas fases exploratorias pueden extenderse con el Partido Popular, que recientemente postuló al expresidente Martín Torrijos como candidato para la presidencia. Aunque aún es prematuro, comienza a tomar forma la estrategia para disputar el poder, tanto con el futuro candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y con el también expresidente Ricardo Martinelli, de Realizando Metas. “Las puertas están abiertas”, señala Ellis, condicionando puntos de coincidencia con el resto de los colectivos.

En política se debe contar con estrategias para todo escenario. ¿Qué va a hacer Roux si pierde?

Yo no veo un escenario diferente al de ganar. Roux está caminando este país, estamos del lado de los buenos, con los que queremos un cambio. Una gran dirigencia se cansó del clientelismo. Nosotros no estamos ofreciendo nombramientos en el gobierno y dinero.

Están conversando con el Partido Panameñista y Pais, ¿con qué otros partidos han conversado?

Hemos conversado con todos. Nosotros no hemos hecho hasta ahora un análisis negativo para Roux, pero sí te puedo decir que, si llegase a pasar una situación así, como junta directiva tomaremos una decisión. No podría decirte ahora qué pasará.

En la alianza planteada con los otros partidos, ¿cómo van a definir quién va a la cabeza?

Más que una alianza electorera, es de puntos de coincidencia para buscar lo mejor para el país. Se ha hablado con el Panameñista, con el Partido Popular (PP). Conversamos con el PP hace meses, con el presidente del partido, Daniel Brea, y la puerta está abierta.

El PP postuló al expresidente Martín Torrijos, ¿ustedes continuarán las conversaciones con este partido?

Nosotros seguiremos hablando con quien coincida en nuestros puntos.

¿Quiere decir que en algún momento ustedes se pueden aliar a Torrijos y el PP?

No, nosotros no a Martín, al revés.

Siempre el ego por delante…

No se trata de quién se alíe a quién. Nosotros hemos trabajado en un proyecto con Rómulo desde hace más de 10 años. Si Torrijos, al cual respetamos, tiene puntos de coincidencia y encaja en la visión de país que tiene la alianza, es bienvenido.

¿Esas conversaciones se pueden acentuar en qué momento?

Cuando los presidentes de los partidos lo decidan. Me imagino [que] cuando pasen las internas, pero mientras tanto, Rómulo Roux no deja de escuchar y reunirse con los presidentes de partidos. Las conversaciones con la alianza son exploratorias, de respeto mutuo entre dos partidos, entre sus estructuras y sus juntas directivas. Estamos explorando las coincidencias para salir adelante, no es quítate tú para ponerme yo.

¿Cuándo fue la última reunión con PP?

Hará un par de meses.

¿Qué coincidencias tienen con Torrijos, por ejemplo?

Eso lo va a determinar él cuando se siente con los presidentes de los otros partidos con los que se está conversando. Una cosa es conversar con Brea y otra con Torrijos que es el candidato a presidente, que no dudo que tenga puntos de coincidencia. Sí hay que hacerlo, no es quítate tú para ponerme yo.

¿Se percibe un bloque en contra de la candidatura de Ricardo Martinelli?

No, no es una alianza electorera. Cada uno resolverá sus problemas. Martinelli verá si se postula o no. Pero nosotros estamos enfocados en que las cosas se hagan bien.

¿Con qué otro partido conversan?

Hemos conversado con ellos, algunos otros han querido tirar puentes.

¿Con el Molirena?

Yo he conversado con Francisco 'Pancho' Alemán, presidente del partido, en algunas ocasiones. Me ha recibido sin ningún tipo de compromiso, hemos intercambiado opiniones y hasta ahí. Debemos esperar a ver cómo evolucionan las primarias del resto de los partidos. No hay ningún tipo de compromiso por ahora.

¿Con el partido Alianza?

Con el señor José Muñoz también hemos hablado varias veces. Estamos evaluando, no hay una definición en este momento, de nada. Simplemente estamos viendo los puntos de coincidencia para echar el país adelante para liberarlo del clientelismo. La gente está cansada.

Hay alianzas coyunturales que llevan a los partidos al poder, pero después cómo será la gobernanza con cuatro partidos que demandan cuotas de poder…

Esas son las alianzas anteriores. En esta no es por la cuota de poder, hasta este momento hemos conversado sobre temas de interés, por ejemplo, la Caja de Seguro Social. A la hora de gobernar yo te puedo garantizar que va a ser de la forma correcta porque no vamos por ambición. Hasta el momento tenemos puntos de coincidencia para sacar al país adelante.

Esta semana se lanzó la candidatura del señor Rómulo Roux que disputa el cargo con la diputada Yanibel Ábrego, ¿cuál es su lectura tomando en consideración la polarización que hay en el colectivo?

Primero que esta candidatura cumple lo señalado por la ley y los artículos que regulan la postulación del lunes, efectuada en el parque de Santa Ana, un éxito rotundo que demuestra el liderazgo de Rómulo Roux a lo interno del partido. Estoy seguro de que Roux va a ser la bandera de Cambio Democrático (CD) en una gran alianza.

Cada facción asegura el triunfo, ¿qué elementos tienen ustedes para asegurar esa victoria?

Nosotros el 19 de marzo le dimos un knock out a Yanibel Ábrego, a sus diputados, a la chequera del PRD y a Ricardo Martinelli.

Ellos ganaron la secretaría de la juventud…

La referencia de tú a tú de ambos grupos era la secretaría de la mujer, donde obtuvimos el triunfo de Ana Gisele Rosas. En la juventud hubo varios candidatos, de los cuatro o cinco que dividieron los votos y no se logró una mayoría, la facción de Rómulo sacó muchos más votos que ese muchacho si se suman. Pero reiteramos que el liderazgo de Roux logró un 64% de los convencionales.

El triunfo de Ana Giselle está siendo impugnado, ¿en qué va el trámite?

Ellos hicieron una impugnación que negó la Comisión Nacional de Elecciones y acudieron a otra instancia. Pero nosotros estamos concentrados en que Roux encabece la alianza para poder acabar con el 'qué hay pa mí', con ese grupo de diputados que no tuvieron el carácter ni la seriedad de haber aprobado la ley de extinción de dominio. Cuando tú ves que este tipo de delincuentes, porque no entienden que el Estado, los estamentos de seguridad, que el país y los estamentos judiciales tienen que hacer lo correcto. No lo hicieron. Cuando me hablas de 15 diputados, me pregunto ¿ellos quieren reelegirse? Yo lo dudo, no creo que ni que 15% lo logre. Roux hizo Cambio Democrático después del 2014, lo hizo competitivo. Se dice que nos hicieron falta unos 36 mil votos para ganar la elección, que yo lo dudo.

¿Qué duda?

Yo dudo que nos faltaron esos votos.

¿Entonces qué pasó según usted?

El país lo sabe. Nosotros cumplimos. Yo considero que hubo una gran cantidad de votos que no se contaron en su momento.

¿Cree que hubo fraude?

No te puedo decir si hubo fraude o no. Pero sí que no se hicieron bien las cosas.

¿No cuidaron bien sus votos?

Nosotros los cuidamos. Pero eso ya es harina de otro costal. Ahora estamos preparados para que no ocurra algo similar en esta oportunidad.

Ustedes contrataron el TER (Transmisión Extraoficial de Resultados del Tribunal Electoral) para contar con resultados inmediatos a las elecciones primarias del 9 de julio?

El Tribunal Electoral (TE) nos solicitó el TER, recuerda que Cambio Democrático tiene el subsidio suspendido, y el TER tiene un costo. En esta ocasión el TER va a ser trabajado con el TE garantizando el resultado.

¿Cómo van a cubrir los gastos del TER?

Lo paga el partido y se lo descuenta el TE del subsidio.

¿Por qué no hicieron eso en las elecciones de marzo pasado?

Porque no se llegó a un acuerdo con el TE sobre el pago del TER. No conozco detalles del costo, pero más allá del uso de la tecnología estoy seguro de que vamos a ganar y ese grupo contrario, va a reclamar de igual forma.

Entre más apertura y transparencia haya, menos cuestionamientos debe haber del proceso. Dado el caso que gane la facción contraria, ¿ustedes impugnarían el resultado?

Nosotros no vamos a perder.

Es una moneda de dos caras…

Roux no va a perder.

¿Cómo se van a organizar las primarias del partido?

La comisión nacional de elecciones, que encabeza Ovigildo Herrera, en conjunto con el Tribunal Electoral, aprobó los centros de votación. Al final creo que son los mismos de la vez pasada. El TER se dará el mismo día al finalizar la elección. Hay zonas donde no hay señal, por eso se demora, pero hablamos de las comarcas o sitios apartados, pero tenemos que limitarnos a la estrategia que determine el TE para recibir los datos. Eso es competencia del TE.

¿Ya están acomodados en la estructura?

El partido genera una comisión nacional de elecciones que está supervisada por el TE, no importa de qué facción sea cada uno. El partido tomó la decisión de elegir a la comisión que es la garante de que las elecciones se desarrollen de manera honesta.

No hay garantía de que eliminen las prácticas clientelistas...

Yo camino con Rómulo este país y el ciudadano está harto de la mentira, de que te lleven una bolsa de comida, una hoja de zinc. Al final, nuestra preocupación es cómo mejorar la vida de estas personas. Nosotros queremos dotar de más recursos al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), el pueblo va a poder estudiar sin requerir de una recomendación política.

¿Como va a garantizar eso?

Tenemos que hacerlo porque si decimos que va a cuajar una alianza con las mismas prácticas, en el 2029 sale un Hugo Chávez.

¿Qué mecanismo va a emplear para garantizar al elector que eso no va a ocurrir?

El elector lo determina. Nosotros no podemos practicar eso. Si un ciudadano se acostumbró a que le compren su pobreza, será asunto de cada uno. Nosotros no podemos continuar con esas prácticas.

