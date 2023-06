Irma Hernández: 'Para vivir en un San Miguelito, que no sea solo basura e inseguridad, hay que optar por una visión más fresca' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Ideas nuevas y frescas. Es lo que proyecta Irma Hernández, precandidata por la libre postulación para el distrito de San Miguelito. La joven de 27 años propone un mejor modelo de recolección de basura, con clasificación de desechos sólidos y cuido del ambiente en el eslabón final. Subraya esta propuesta por ser la queja número uno de los residentes, aunque todavía afina el lápiz y analiza qué futuro tendrá la empresa que actualmente se encarga de brindar el servicio.

Llegar a la alcaldía no será fácil. Antes, debe convencer a los electores que por 15 años han reelegido al actual alcalde del partido oficialista que cuenta con más recursos de lo que tradicionalmente recoge un precandidato por la libre postulación. Hernández apuesta por la honestidad, no por el clientelismo. Aplicando la ecuación Einstein, no se pueden esperar resultados distintos eligiendo a las mismas personas. Ella se presenta como el verdadero cambio de San Miguelito.

Cuando habla con los jóvenes de su distrito, conversa con los ninis, ¿cuál es la recepción?

Siempre hay que llegar con empatía. Al igual que ellos yo también estoy cansada y estoy frustrada por la crisis económica, el sistema educativo. La mayoría de la gente joven como yo, y no es sorpresa para nadie, quieren salir del país, estudiar en otro lado, trabajar en otro lado porque en nuestro distrito no encontramos oportunidades. Yo les digo que algo tenemos que hacer, alguien tiene que participar y para tener resultados diferentes, tenemos que escoger a personas diferentes. Para tratar de vivir en un San Miguelito que no sea solo basura e inseguridad, hay que optar por una visión más fresca, más juvenil, innovadora que quiere cambiar el paradigma.

En San Miguelito hay 50 grupos irregulares, no judicializados, pero 35 pandillas judicializadas. ¿Cuál es la atención que dará a este tema?

Es un tema muy delicado. En San Miguelito tenemos el corregimiento más peligroso del país, con un índice de posesión de armas y drogas ilícitas, al igual que homicidios. Nosotros no somos el estamento principal de seguridad, más bien debemos hacer alianzas con los estamentos de seguridad, poner a la orden de la justicia a aquellas personas que se atreven a difundir temor y terror dentro de nuestro distrito. Tratar de hacer ese trabajo con la mano de la Policía lo más acercado a la comunidad que sea posible, sin embargo, nuestra apuesta va directa a la prevención, al establecimiento de actividades en nuestro espacio público. Que el joven sepa que tiene alternativas en arte, cultura, deporte, que tiene un distrito limpio. Parece mentira, pero el entorno afecta al individuo, si yo veo el distrito lleno de basura, mi espacio público horrible, así mismo puede ser mi comportamiento.

Usted dice que quiere un 'pelotón de la policía municipal', ¿cuál será la función?

Para que colaboren en el área de prevención, reactivar el espacio público, y la dinamización de actividades con arte y el deporte. Tener este tipo de iniciativas de la mano de una policía municipal que de hecho he visto que varios de los policías municipales de la alcaldía de Panamá, son chicos que viven en San Miguelito y además es una oportunidad de empleabilidad. Es solamente una policía comunitaria que coadyuva a la Policía Nacional. Recordemos que un alcalde es el jefe de la policía en el distrito, es solamente para sentir esa percepción de acompañamiento, de asistencia. La idea es que hagan más rondas comunitarias, mejor contacto con nuestra policía, atención a los botones de emergencia para recibir ayuda con más prontitud, además de tener ojos y oídos en la comunidad donde tal vez una cámara de vigilancia no está tan presente. Un pelotón ayudaría a tener más empleabilidad, y aumentar la sensación de más seguridad en la comunidad.

En esta contienda, ¿gana la honestidad o el clientelismo?

Por supuesto que la honestidad.

¿Cómo financia su campaña?

Hasta el momento hemos recibido cierta cantidad de donaciones de personas muy allegadas, familiares, ingresos personales que son la mayoría de los ingresos invertidos en la campaña. Antes de precampaña habíamos invertido alrededor de unos $3 mil o $4 mil en movilización, alimentación, camisetas, teléfonos para los activistas por los nuevos métodos que exige el Tribunal Electoral. Pero ahora con precampaña podemos pautar y tener vallas.

¿De dónde saca el dinero para la precampaña?

Puras donaciones de familia.

¿La valla inmensa de propaganda es una donación?

Tengo varias donaciones, cien dólares, doscientos dólares, y acumulado nos ha dado la plata necesaria para la inversión. Ahora en precamapaña, al final de todo el proceso, estamos gastando alrededor de unos $4 mil o $5 mil. Este año, en total, nos ha costado menos de $9 mil que debo decir que es una cantidad irrisoria en comparación con lo que cuestan las campañas de los partidos políticos.

Para aclarar, ¿esa valla la pagó con pequeñas donaciones o alguien la donó?

La pagamos con pequeñas donaciones que entraron a la campaña, no la pagó una sola persona.

¿Cuánto le costó?

Esa valla cuesta $1,800 mensual y está por dos meses, más la producción que fue de $1,200. El gasto más grande que hemos tenido.

¿Cómo piensa continuar su campaña?

Por ahora, solo pautar en redes sociales que no son gastos muy mayores, de $50 a $500 con muchas pautas a través de redes sociales y eso sin considerar las miles de horas de trabajo donadas por nuestros activistas y voluntarios que es el valor principal de nuestra campaña. Vamos a continuar haciendo actividades de recolección de fondos, llamando al apoyo a través de redes sociales, hablando con los empresarios del distrito que nos quieran apoyar. Todo ha sido con donaciones muy pequeñas y seguiremos así hasta que termine el proceso.

La basura es uno de los principales problemas en San Miguelito, ¿cómo lo va a resolver?

Es un problema de arrastre. Me atrevo a señalar que es el problema más indicado por todas las comunidades para resolver porque lleva 40 años de existencia sin una gestión eficiente de la disposición de nuestros residuos. La pregunta es cómo lo vamos a resolver. Nuestra gestión parte por dejar de ver el problema de la basura como un problema simple; es muy complejo. Necesita de una atención multifactorial que no se limita a la disposición y recolección. Conlleva mucho más análisis y queremos tocarlo en nuestro plan. Será un plan de gestión de residuos sólidos a través de un acuerdo municipal, que es el instrumento aprobado por el Consejo que deben tener las acciones exactas para el manejo de los residuos.

¿En qué consistiría ese acuerdo municipal?

Primero que establecería el modelo de disposición de la basura, los horarios y espacios de ubicación. Además de la disposición debemos atender la clasificación del desecho que es la parte clave que no se ha atendido en el distrito. La basura se puede convertir en otro tipo de materia y hay que aprovecharlo en otras formas, los cartones, las orgánicas, y empezar por los colegios y comercios, que son los que más basura generan. Luego de eso tenemos que analizar la recolección, cuántos camiones se necesitan, esto es un cálculo matemático. La empresa Revisalud que tiene más de 20 años prestando el servicio en el distrito, no lo ha hecho de forma satisfactoria.

La posibilidad de reciclar requiere de camiones para cada desecho, ¿cuánto dinero y cuántos camiones necesita?

Por ahora la empresa Revisalud es la encargada de prestar el servicio cuyo contrato vence en 2024 pero hay que analizar si habría prórrogas o adendas para saber si nos tocará continuar con la empresa o iniciar en una página en blanco.

¿Por qué habría una prórroga?

Porque en esta gestión es posible que lo hagan. Eso se hace a través de acuerdos municipales. De ser así, no queda dentro de mi control. Lo que haríamos sería analizar y profundizar el contrato con la empresa, si lo ha hecho en tiempo óptimo y en caso de incumplimientos ver la forma de reclamar el servicio de vuelta.

¿Cómo puede prometer este nuevo modelo de recolección sin conocer el presupuesto que exige?

Hay una excelente demostración en juntas comunales en las que han tomado la iniciativa de la renta de camiones. Si una junta comunal, con menos presupuesto y capacidad que una alcaldía tiene la posibilidad, cómo es posible que a estas alturas el municipio de San Miguelito no haya coadyuvado con más personal, más camiones, más frecuencia. Hay $35 millones de presupuesto en el municipio…

Pero tiene muchas necesidades…

Por supuesto, pero hay que tener prioridades como en todo proyecto, y si ese es el problema número uno señalado por la comunidad, hay que aportar lo necesario para que esas transformaciones sean realizadas. Además del plan integral que conlleva la clasificación, la disposición, el transporte, tratamiento, la disposición final, tenemos que contar con un plan de contingencia inicial en el que cuando entremos podamos palpar una disminución por completo de la cantidad de pataconcitos. Entonces debemos tener un plan de contingencia: más camiones, más personal, más rutas y eso conlleva un gasto.

La empresa no va a trabajar con la mora de $40 millones, ¿cuál sería su plan al respecto?

Lo ideal, lo hemos sugerido antes y sé que lo han empezado a hacer, es establecer los arreglos de pago para que de alguna forma las personas puedan acomodar sus gastos e ir subsanando sus deudas. De lo que no me queda duda es que las personas pagan el servicio cuando ven la necesidad satisfecha. Si seguimos viendo que el servicio no es correcto, que no satisface las necesidades, que es insuficiente, el pago va a seguir atrasándose.

La empresa, ¿ cómo va a recuperar la deuda si culmina su contrato en 2024?

Es una excelente pregunta. El pago se tiene que hacer, debe venir de quienes adeudan.

Por eso es una posibilidad de que continúe el contrato con el municipio. Yo también me hago la pregunta de cómo funciona una empresa con una mora de $40 millones. ¿Cómo no empiezas a hacer una ejecución distinta? ¿como no escuchas que, de parte de la institución, hasta hoy, no se ha hecho nada al respecto?

¿A dónde pararían los desechos de San Miguelito?

La disposición final, que es el último eslabón de la cadena de las más de 400 toneladas diarias de basura que produce el distrito, sigue yendo a cerro Patacón. Un vertedero que está colapsado completamente. Hemos visto y analizado en otros distritos y corregimientos, como en Arraiján hay una empresa que creó un relleno sanitario, no un vertedero. Un relleno sanitario es un espacio totalmente destinado para este tipo de desechos clasificados. La idea es que se lleve una tela denominada geotextil, que impide la generación de lixiviados, que son los líquidos tóxicos que produce la basura, dañinos para nuestros suelos o cuerpos de agua. Esto después se puede tapar para poder ser utilizado como un espacio público. Esa es una alternativa para San Miguelito que me gustaría explorar, así como el acopio de material reciclado, porque para poder reciclar en nuestra zona se requiere transporte, o ir a la ciudad del Saber, o a Costa del Este, porque no hay ningún lugar a dónde llevar el material reciclado.

¿Cuál será la mejora en la tramitología si usted llega a la Alcaldía?

Sobre todo, queremos tener a funcionarios preparados para una atención de calidad. Queremos sistematizar y optimizar nuestros procesos. Antes de este año no había pago con tarjeta de crédito o en banca en línea, las oficinas cerraban a las tres de la tarde, por lo que era muy engorroso para una persona ponerse al día con sus impuestos. Una posibilidad para arreglarlo es tener el sistema banca en línea, establecer el pago con tarjetas de crédito. Estamos apostando a la tecnología y la innovación.

Estas ideas innovadoras, ¿se pueden implementar con presupuesto actual?

El municipio cuenta con más de $35 millones, no es mucho, pero optimizando los servicios vamos a lograr que las personas puedan hacer sus pagos con más facilidad, puedan tramitar y eso va a representar ingresos. Tenemos que establecer empresas municipales que brinden este tipo de servicios. Si no hay un nuevo contrato con la empresa de desechos, puede establecerse una empresa municipal que brinde empleabilidad y sostenibilidad, ingresos al distrito. De esa manera podemos implementar las ideas tecnológicas que tenemos. También queremos transmitir en vivo las sesiones del Concejo Municipal, que ahora no se hace. Instalar el voto electrónico. Con la tecnología, hoy con un poco de voluntad política se puede hacer las cosas, pero se omiten.

No sabe cómo va a reaccionar el electorado, ¿qué prevé usted?

Yo te lo digo con la garantía de una persona que ha estado recorriendo el distrito desde hace años y con la certeza de que hay un cansancio, un hartazgo, de las mismas figuras, de los mismos problemas que persisten desde hace años y hay una búsqueda por nuevos liderazgos. Hay una crisis de identificación de líderes. Ahora, con la ola de generación de políticos nuevos, hay una esperanza.

IRMA HERNÁNDEZ

Se propone como la nueva cara de San Miguelito en la alcaldía a través de la libre postulación

Nombre completo: Irma Hernández.

Nacimiento: 15 de junio de 1996, Panamá

Ocupación: abogada

Resumen de su carrera: Irma Hernández, tiene 27 años de edad, es Abogada y Municipalista.

Trabajó en la Asamblea Nacional como Jefa de Despacho del Diputado Juan Diego Vásquez, donde coordinaba la Comisión de Asuntos Municipales y presentó reformas a la Ley de Descentralización.

Fue ganadora del Concurso Nacional de Oratoria en el 2013 con el tema la participación de la juventud en la democracia.

Trabajó como Secretaria de Juventud de la Alcaldía de San Miguelito.

Graduada de Brújula mujer escuela de Política para Mujeres del Tribunal Electoral.

Posee diplomados en Liderazgo, Gobernabilidad y Gerencia Política y Comunicación Política.

Es especialista en Gestión Regional y Local por la Universidad Continental del Perú.

Actualmente es Precandidata por la Libre Postulación a la Alcaldía de San Miguelito