Omar Ahumada: 'Carrizo tiene que proyectarse como un estadista con capacidad para dirigir el país'

El oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) tendrá una ardua tarea para afianzar el voto de la ciudadanía en mayo de 2024 tomando en consideración el desgaste de la actual administración gubernamental. Antes, están conscientes de que la primera tarea es unificar el colectivo y sumar a los precandidatos que denunciaron irregularidades en el proceso, como amenazas y presiones a miembros que los apoyaban. En este proceso de cohesión, asegura Omar Ahumada, presidente del Tribunal de Honor y Disciplina del colectivo, intentarán evitar la fuga de votos hacia otras candidaturas de miembros del colectivo que optaron por otras tarimas políticas para llegar al poder. En paralelo les toca convencer al electorado de que su abanderado es una persona capaz de gobernar con honestidad, proyectos viables y esclarecer cualquier duda existente o futura sobre el manejo de la cosa pública. Más del 50% de los votos de la primaria apostaron a José Gabriel Carrizo como representante. La gran pregunta es si el electorado lo percibirá de la forma como lo pintan a lo interno del partido, como un gran estadista con experiencia en la gestión gubernamental.

La elección en cuanto al perfil del candidato, ¿cómo cree que va a hacer química con el resto del electorado?

Nosotros tenemos una estrategia importante que va a desarrollar la campaña en el futuro para acercar a Gaby Carrizo a la gente. Se trata de un joven de 39 años, profesional, que ha tenido la oportunidad de haber sido vicepresidente de la República, abogado, interiorano, coclesano, y que estamos seguros de que va a hacer un complemento importante para acompañar al PRD a la presidencia. Hay varios retos, uno importante es lograr la unidad del partido. Paralelo a ese trabajo, él tiene que proyectarse como un estadista que tiene la capacidad de dirigir el país. Vamos a tener una campaña en paralelo atendiendo el partido y otra en dirigirse al país. Esto es así porque faltan ocho o nueve meses de campaña en la que el candidato se proyecta después de su elección.

Pero para proyectar a un estadista hay que serlo, ¿Gaby es un estadista?

Omar Ahumada: 'Carrizo tiene que proyectarse como un estadista con capacidad para dirigir el país' Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Yo creo que tenemos un buen candidato. No ha tenido oportunidad de mostrarse en los medios. Ya habrá tiempo para eso, para que la gente lo conozca y pueda desarrollar los temas nacionales. Es una persona preparada, tiene buenas actitudes y yo creo que adquirió la experiencia necesaria mientras fungió como ministro de la Presidencia como para entender cómo funciona el Estado y el gobierno como tal. Creo que tiene la capacidad. Hay que darle la oportunidad de que en estos meses pueda expresarse, dar a conocer sus planes de gobierno y cómo piensa.

¿Esas cualidades que menciona piensa que son igualmente apreciadas por la población?

Yo creo que él va a tener la oportunidad de mostrarse para que lo conozcan más. Quizá no ha podido hacerlo hasta ahora porque no ha podido dar muchas entrevistas.

Pero también se refleja con el ejemplo o la personalidad del candidato…

Si lo comparas con otros políticos, él es una persona joven y va a tener la oportunidad de mostrar el lado humano que no le conocemos para dar a conocer esa personalidad que lo distingue un poco más. Yo creo que no ha tenido el tiempo y espacio para eso.

Las tareas pendientes que hay en el gobierno, el desempeño actual, ¿es una carta de presentación para la reelección?

Yo tengo que reconocer que nos tocó atender un momento complicado cuando la pandemia llegó. Teníamos nueve meses de estar en el poder y prácticamente toda la gestión ha sido atender la pandemia. Obviamente eso trastocó la agenda de gobierno. Había planes elaborados en tiempos establecidos que se modificaron radicalmente. Tuvimos que dejar de atender temas vinculados a educación, a inversión pública para infraestructura, porque la prioridad fue la pandemia. Hoy lo que hay que reconocer es que tenemos un país en el que los índices de contagio disminuyeron considerablemente porque el proceso de vacunación fue efectivo y a tiempo. Porque el gobierno pudo rescatar una serie de instalaciones abandonadas hace muchos años y lo que se hizo con la ciudad hospitalaria y en tiempo récord, hay que reconocerlo después de que estuvo abandonada por muchos años. Eso nos permitió también atender la pandemia. Fue una prioridad. Al final del camino creo que eso lo va a reconocer la población.

¿Es suficiente para endosar una reelección?

Al final, la población tendrá que evaluar. Nosotros tenemos que hacer una presentación clara para que la gente tenga el convencimiento de que vamos a tener la oportunidad de poder desarrollar los planes que teníamos previstos en esta gestión y que los dos o tres años que la pandemia nos quitó, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en este nuevo periodo.

¿Cómo se va a lograr la unidad cuando se habla de presiones y amenazas, resentimientos… cómo tenderán puente?

Yo creo que lo primero que hay que entender es que la única ruta que tiene el PRD es la unidad. El candidato se va a abocar a hacer un trabajo de acercamiento a los candidatos que fueron a las primarias.

¿Va a soltar el dinero de la Asamblea, por ejemplo?

No sé nada de eso, es un tema separado. Pero en materia política Gaby hará un acercamiento con ellos y, a nivel de precandidatos, a los diferentes cargos de elección, llámese diputados, alcaldes, representantes, aspirantes al Comité Ejecutivo Nacional y quienes no fueron favorecidos en las urnas. Vamos a conversar con ellos.

¿Con una conversación se arregla?

No se trata de que vayamos a dar dinero a nadie o puestos de trabajo. Queremos escucharlos.

¿Por qué no los escucharon antes?

Sí lo hicimos, pero hay que reconocer el esfuerzo del diputado Crispiano Adames de crear estructura a nivel nacional. Acuérdate que Adames tenía a 12 diputados que lo estaban respaldando y éstos a su vez candidatos a representantes.

¿Y qué responderán a las denuncias de presiones que hizo Adames, por ejemplo?

Yo creo que todo fue al calor de la campaña. Nunca hubo presión contra ningún dirigente, aquí no se correteó a nadie. Lo digo con toda honestidad, esa no es la personalidad ni del presidente Laurentino Cortizo o de Gaby Carrizo. Todo fue al calor de la campaña. Nosotros evitamos salir a responder para no añadir ingredientes.

¿De dónde salió la plata para la campaña?

Lo que hicimos fue respetar los topes que pone el Tribunal Electoral. Nosotros hicimos cenas de recolección de fondos.

¿Por qué no se aclaró el tema de la descentralización de fondos?

Creo que hay un poco de morbo con el tema de la descentralización. Sería bueno que entrevisten a un representante de corregimiento que explique cómo funciona el dinero que reciben a través de la descentralización.

¿Por qué a unos sí se les da dinero y a otros no?

No es así. Si analizas, todos los representantes de corregimiento de todos los partidos políticos han recibido desembolsos establecidos por procedimientos.

¿Por qué se hacen este tipo de desembolsos en la época electoral?

Esos desembolsos tienen tiempos establecidos y se les entrega a las juntas comunales. No tiene que ver con un calendario político, está establecido en un calendario de la descentralización. He sido un fiel creyente de la descentralización para que al final la junta comunal, la organización más cercana a la población, tenga la oportunidad de poder desarrollar proyectos para la comunidad. También deben existir los debidos controles que ya están establecidos para su fiscalización.

¿Usted cree que el voto duro del PRD se divida en las próximas elecciones?

Si te refieres al caso del expresidente Martín Torrijos, él tomó una decisión muy personal de aspirar por otro partido que no es el PRD. A nosotros nos corresponde cerrar filas con nuestro candidato, hacer un trabajo importante para lograr esa unidad monolítica para evitar que migren votos hacia la campaña del expresidente que ha decidido correr por otro partido distinto al nuestro.

Pero habrá migración de voto, lo reconocen sus copartidarios…

Puede ser. Pero a nosotros nos corresponde hacer el trabajo para que eso no suceda. Estoy seguro que de la mano de Gaby Carrizo vamos a tener una campaña muy positiva para evitar eso.

¿Tienen algún cálculo?

No sé. ¿Sabes por qué? Porque es candidato de otro partido, no del PRD. Nosotros estamos claros que pudiese haber un porcentaje de votos que pudiesen migrar. A nosotros nos corresponde hacer estrategias para evitar que eso suceda. Por eso es tan importante que podamos hacer un acercamiento con los aspirantes que no lograron posicionarse.

Pero no ha renunciado…

Nosotros en el PRD validamos liderazgos en las urnas. Hicimos una campaña para escoger a nuestro presidente. El candidato que ganó las primarias es Gaby Carrizo, el expresidente Torrijos decidió correr por otro partido. Entonces, quizás hay que hacer esa pregunta a los miembros del Partido Popular que postularon a Martín.

¿Habrá un proceso de expulsión contra Martín Torrijos?

Mira yo soy el presidente del Tribunal de Honor y Disciplina del partido. En este momento no hay ningún proceso que se haya presentado en contra del expresidente. Yo creo que la declaración de un dirigente que dijo eso, fue más un ruido, pero no hay en este momento ningún proceso. Pero en caso tal tampoco podría darte mi opinión porque quedaría inhabilitado. En dado caso, el procedimiento sería el siguiente: alguien tiene que poner una denuncia para que el fiscal la investigue y luego pasar la denuncia al tribunal de honor y disciplina del partido. Pero creo que no es la intención, al menos hasta ahora, de hacer una expulsión.

¿Con qué partido negociarán alianzas?

El PRD ha conversado con muchos partidos. Con todos casi. Creo que es correcto decir que esta elección es inédita por todo lo que concierne al proceso electoral en 2024. Decimos esto porque hoy en día no puedes decir que hay un candidato fuerte que tiene posibilidades de ganar.

¿El expresidente Ricardo Martinelli del partido Realizando Metas no es un candidato fuerte?

Martinelli está haciendo lo suyo con su partido y su trabajo construyendo una candidatura. Él tiene que atender otros temas para enfrentar la posibilidad de ser o no candidato. En el caso del PRD vamos a tratar construir una alianza y tenemos hasta septiembre. Hay que esperar a que culminen las primarias de los partidos para poder llegar a entendimientos.

¿Ustedes creen que van a continuar la alianza con el partido Molirena?

Creo que eso es posible. Es una de las opciones que tenemos. Como te digo, aquí todos los partidos conversarán entre ellos. Nosotros guardamos espacio de los actuales diputados del Molirena, por ejemplo. Guardamos algunos otros espacios que nos permitan la posibilidad para hacer entendimientos con otros partidos. Sería irresponsable decirte con quiénes en este momento.

Pero hay alianzas que están casi consolidadas, por ejemplo, el partido Cambio Democrático (CD) está avanzado con el Panameñismo…

Pero eso puede variar porque, qué pasa si Yanibel Ábrego gana las primarias del CD. Tienes que hacer alianzas con el partido, no con una facción.

¿Estarían dispuesto a hacer alianzas con Yanibel Ábrego si sale vencedora?

Nosotros vamos a hacer alianza con quienes tengan la misma visión del PRD y con quienes tengan la misma visión de país. Es muy prematuro responder eso. Todo dependerá de las elecciones primarias de todos los partidos. Por ahora, no se puede avanzar.

¿Estarían dispuestos a conversar con Ricardo Martinelli?

No. Yo creo que el PRD va a esperar las primarias.

Martinell ya es un candidato en firme…

Es prematuro salir a decir en este momento una alianza. La razón es que tenemos todo el mes de agosto y de septiembre para eso. A más tardar [tenemos] el último día de septiembre para terminar las alianzas y nosotros vamos a esperar a que eso ocurra para anunciar nuestras alianzas.

¿Cómo se van a adjudicar los cargos a elección popular que han sido reservados?

El estatuto del PRD establece la metodología para asignar los espacios que no se lleguen a llenar producto de una alianza. Se puede hacer una asamblea de área en la que las juntas directivas de corregimiento de esos circuitos, los miembros, voten para escoger los candidatos o en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) o Consejo Directivo Nacional (CDN) se decida. Esas son las vías que establece el estatuto, no podemos hacer otras primarias porque ese proceso ya pasó. El estatuto del partido está bien establecido y respeta lo que considera la ley electoral en estos temas. Nosotros no estamos haciendo nada ilegal o no establecido, y el resto de los partidos también tienen reservas y sus mecanismos. No es la primera vez que se hace. Nosotros hemos utilizado en el pasado este método y las elecciones de corregimiento, las dos vías.

¿Qué va a pasar con el puesto de la alcaldía?

Si hay una alianza para eso el CEN o CDN podrán decidirlo. Puede haber otros aspirantes al cargo y se decidirá. Se puede abrir a otros perfiles, pero no me puedo adelantar al tiempo porque el estatuto del PRD lo establece claramente para llenar las reservas que no son producto de alianza.

¿Cree que su partido cuenta con la imagen para ofrecer al electorado un gobierno honesto?

Este es un gobierno honesto y transparente. Nosotros hemos rendido cuentas de cada uno de los gastos que se dieron en la pandemia. Se publicaron en la página del Ministerio de la Presidencia y diarios de circulación nacional. Hemos dado muestras de transparencia en este gobierno.

¿Por qué cree que no se percibe igual?

Creo que en el calor que tenemos en el tema mediático o político se han dado algunos cuestionamientos que son alejados a la realidad. Este es un gobierno que ha sido muy transparente. La gestión del presidente Cortizo ha sido muy diferente a las dos anteriores. Esto ha quedado muy demostrado y claro en la gestión actual.

EL RETO DEL PRD

Reunificar al partido y ganar la confianza del electorado

Nombre completo: Omar Ahumada

Nacimiento: 1 de noviembre de 1980, Panamá

Ocupación: abogado

Resumen de su carrera: Administrador General de la Autoridad de Pasaportes de Panamá desde el año 2019.

Asistente Ejecutivo de la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Asesor en la Comisión de Credenciales y de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.

Asistente de Legal en la Autoridad de Aeronáutica Civil.

Asistente Legal de la Dirección de Legal y Justicia en el Departamento de Correccional, Secretaría Judicial y Coordinación de Corregidurías.

Corregidor de Policía en los corregimientos de Calidonia, Ancón, El Chorrillo y Río Abajo.

Estudios:

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.

Diplomado en Gerencia Política y Comunicación Estratégica.