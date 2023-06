Harry Díaz: 'Hay que remover a Martinelli del sistema'

El interés de Harry Díaz, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es eliminar la candidatura presidencial del expresidente Ricardo Martinelli para evitar que siga haciendo daño al sistema. Intentó impugnar su candidatura en el Tribunal Electoral, pero su pretensión falló. La idea era que, al contar con un pronunciamiento de la entidad electoral, acudiría después a la CSJ para que interprete el artículo de la constitución que prohibe la reelección de un mandatario hasta que transcurran dos periodos consecutivos. Este plan, según Díaz, tendrá que esperar a que el Tribunal publique el boletín con los nombres de quienes aparecerán en la papeleta. En concreto, a Díaz no le gusta ni un poco la idea de que Martinelli vuelva a la presidencia. Lo califica como un 'cáncer' que hay que extirpar, erradicar. ¿Qué pasó en el caso pinchazos en el que Díaz actuó como fiscal contra Martinelli y éste salió no culpable en dos ocasiones? También se lo preguntamos.

¿Por qué la iniciativa de presentar una impugnación a la candidatura a la presidencia del expresidente Ricardo Martinelli por el partido Realizando Metas (RM)?

El artículo 178 de la Constitución nacional señala que no se podrá reelegir un expresidente en los dos periodos presidenciales subsiguientes. La reelección en mención se realizaría en mayo de 2024, dentro del segundo periodo presidencial en el que Martinelli fue presidente. Para muchísimos abogados es claro que no debe correr porque la interpretación de la norma debe ser al tenor literal como dice el artículo 9, no puedes evadir el tenor literal de las normas so pretexto de consultar su espíritu. Entonces para muchos es claro que no puede correr, otros colegas dicen que es debatible. Si es así, hay que decidir sobre la materia. Es lo que queremos que se haga. Pero con la impugnación se buscaba lo siguiente: en realidad no es el Tribunal Electoral (TE) quien tendrá la última palabra en materia de interpretación de la constitución. Aun cuando el artículo 143 les da competencia privativa en materia electoral, lo cierto es que el artículo 206 establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la que interpreta la norma constitucional.

Puede ser que el TE decida algo, y sea reversado por la CSJ. Evidentemente no se puede presentar una inconstitucionalidad en este momento porque el artículo 206 de la constitución señala que cualquier persona podrá demandar la inconstitucionalidad de decretos, resoluciones, decisiones o actuaciones de la autoridad. Pero en las elecciones internas de RM efectuadas el 4 de junio se proclamó la elección como candidato a la presidencia de Martinelli.

¿Usted se adelantó al tiempo para presentar la impugnación y por eso se la rechazaron?

Bueno el artículo 465, numeral 14 del Código Electoral señala que cuando se hace la apertura del proceso tú puedes impugnar cuando hay una prohibición constitucional. Nosotros no estamos impugnando per se la elección. Nosotros estamos dando por buena dicha elección. Pero la respuesta que nos dieron en el Tribunal Administrativo Electoral era que nosotros no teníamos personería para demandar porque no habíamos sido parte del proceso electoral. Nosotros no estamos impugnando la elección, sino la proclama que tiene una posible colisión con las normas constitucionales.

Por qué a su representado, Iván Montalvo, ¿le interesaría impugnar esta candidatura?

Es que Iván Montalvo ha dicho, como mucha gente, que Martinelli no es potable para ningún cargo en este país. Eso lo tenemos que entender, hay personas que queremos que el país se enderece. En este sentido no podemos permitir que personas que ya han abusado del poder, vuelvan a hacerlo.

¿Es una forma de inhabilitarlo para que no llegue al poder?

Si hay una inhabilitación constitucional hay que pedirle a los magistrados que se pronuncien. Es posible que también tenga una inhabilitación, no por el artículo 178 de la constitución, sino por el 180 que señala que, si hay condena en firme por delito doloso de cinco años, no puede correr como candidato a presidente.

Tal vez se han dado cuenta que no les alcanzará el tiempo para inhabilitarlo por los procesos penales, ¿por eso buscan una forma alterna para hacerlo?

No, vamos a hablar claro. Para mí es claro, y para las personas decentes, que Martinelli es un cáncer para la sociedad. El cáncer no lo alimentas, lo tienes que extirpar para beneficio del país. Hay que removerlo del sistema. Si él tiene un impedimento constitucional, perfecto. Veremos si lo tiene o no, pero eso hay que decidirlo. ¿Cuál era el miedo de admitir cuando se dijo en el Tribunal que recibieran la impugnación por insistencia y la rechazaran si querían, pero debían permitirme accionar? Eso no lo hicieron y eso es denegación de justicia. Yo encuentro, y esto es muy grave, que cuando llegamos al Juzgado Tercero Administrativo Electoral, que es el que está de turno, y al presentar el recurso se tardaron 40 minutos para responder. En el transcurso entraron una cantidad de abogadas impresionante, era como un Concilium Vaticano. Entonces le dije a Iván: esto es extremadamente extraño. Yo creo que no te van a querer admitir el recurso.

Esas abogadas que menciona, ¿quiénes eran?

Era personal del TE. Sé que subieron la juez cuarta y la juez primera y encontraron una ambivalencia. Porque encontré extremadamente extraño que publicaran la proclama de Martinelli un viernes antes del día del padre. En ese momento nadie está pensando impugnar nada, por supuesto que el lunes me encuentro que el lunes era el último día para presentar la impugnación.

¿Qué está tratando de decir?

Que con esto, no parece que exista una imparcialidad del TE. Estas coincidencias no son tales. Publicarlo el viernes para que el sábado y domingo, que nadie está pensando en eso, [lo impugnen] ¿para qué lo hacen? ¿Por qué no lo publicaron el lunes para efecto de que existan los tres días, hasta el jueves, como espacio para presentar la impugnación? Deberían ser tres días hábiles. En ese momento les pregunté si habían habilitado el fin de semana y no me podían decir. Una decía que eran tres días hábiles, y otra que eran tres días consecutivos. Cómo me va a decir que son tres días consecutivos. Por eso les pregunté.

¿Al final cuál fue la respuesta?

Al final ya te das cuenta de que sacaron el boletín del TE diciendo que había vencido el término para la impugnación.

¿Cuál sería el siguiente paso ante el rechazo de la impugnación del TE?

La CSJ tiene la última palabra en materia de interpretación y mi intención era que se pronunciara el TE para ir a la CSJ si fuera necesario.

¿Qué definiría la CSJ exactamente?

La interpretación del 178, si puede o no correr. Cuál es el concepto o el alcance de la palabra reelección dentro del 178. No se trata de contar los días. Yo no fui el que llamó la atención sobre el 178, pero entiendo el concepto de personas que lo han planteado porque aseguran que se realiza la reelección dentro del segundo periodo presidencial y la prohibición lo estipula. Pudiste haber redactado la norma de mil formas, pero lo redactaron así.

¿Cuánto tiempo tardaría la CSJ en definir esa interpretación?

Eso es otra cosa. Precisamente por eso yo quería que hubiera un pronunciamiento del TE para acudir a la CSJ. Ahora hay que esperar a que el TE tire un boletín con los nombres de los postulados, supuestamente debe hacerse cinco meses antes de la elección general, para presentar la impugnación para luego irse a la CSJ. Entonces no das tiempo a la CSJ a pronunciarse en el debido término. Es lo que quería yo ganar en estos cuatro meses que vamos a tener que perder. Reitero, cuando uno pide que por insistencia reciban el recurso, el secretario debe recibirlo.

¿Entonces el camino de la impugnación queda descartado?

Hay que esperar a octubre o cuando publiquen el boletín en el TE.

¿Por qué no le ganan a Martinelli con votos?

Te voy a decir por qué. Martinelli tiene una gran cantidad de personas que lo siguen que no ven más allá del problema del “qué hay pa' mí” en su día a día. Personas que no aportan al fisco. Es una de las cosas que he planteado que en democracia nos hacen daño. Porque las personas que no aportan al fondo común son los que precisamente deciden quién es el que va a quedar de presidente.

Usted tuvo la oportunidad de recabar las pruebas para condenar a Martinelli por el caso pinchazos. Actuó como fiscal del caso en la CSJ y salió dos veces no culpable. ¿Cómo se siente al respecto?

Frustrado.

¿Qué pasó?

El fallo que hubo es una barbarie. Hay dos fallos. Uno que fue anulado y el otro que sería de primera instancia que se basó en el artículo 179 del código Procesal Penal para decir que ya no cabía recurso alguno y esa no fue la interpretación que le dio la CSJ cuando yo todavía estaba ahí en marzo de 2019. Se dijo: cuando hay dos emisiones dentro de la anulación que van en el mismo sentido no se puede volver a presentar recurso dentro de la anulación. Eso no quiere decir que no puedes presentar una casación. Eso fue una interpretación que aparentemente la CSJ emitió que yo no comparto porque ese no fue el principio del fallo de 2019. Pero veamos qué pasó ahí. ¿Usted me va a decir que no pincharon a las personas? Claro que los pincharon.

¿Por qué no se probó en el tribunal?

Hay que probarlo, y se probó. El tema es que estos jueces, coincidentalmente puestos por el entonces magistrado José Ayú Prado amigo de Martinelli, a pesar de que uno de los jueces presentó un impedimento, no se lo admitieron. Él dijo que era amigo de Martinelli y que había trabajado con él, ¿cómo no vas a separar a esta persona?

¿En el primer juicio, las evidencias fueron suficientes o contundentes para condenar a Martinelli?

Fue más que en exceso de lo que se requería para condenarlo y te voy a explicar por qué. Él cambió la normativa, eliminó la ley del Consejo de Seguridad (CN) para convertirse en mandamás del Consejo. Eliminó la participación de otros ministros. Segundo, estableció lo que llamó la “vereda tropical” un edificio donde instaló personal que no obedecía al Consejo, sino al presidente. Yo fui a hacer una inspección ocular a ese edificio y se me decía que no tenían nada que ver con eso. Se lo dijeron los exsecretarios del CN (Alejandro) Garúz, al igual que (Gustavo) Pérez. Entonces, personas que están condenadas (por pinchazos), que en realidad no tenían el control directo de las actuaciones del personal, sino porque iban a presentárselas al presidente Martinelli, ¿me vas a decir que ellos son culpables, pero no el autor intelectual? A mí me consta que él pinchaba.

¿Cómo le consta?

Una vez llegué a su despacho peleando la carrera judicial y él se quejaba de las mujeres: estas mujeres creen que son más vivas que uno. Le dije: ¿de qué me está hablando? Me dice: ahí tengo una que dice que yo soy su único amante y la tengo grabada y filmada con el otro. Yo le dije: presidente, ¿usted para qué pierde tiempo en esto?, pensando en que se trataba de recursos del Estado. Me dice dizque, no, para que sepan… [Le dije] presidente, ¿usted se mete con mil mujeres y pretende que todas le sean fieles? La respuesta fue dizque: sí. Te lo digo con toda claridad porque esto pasó. Con esto te quiero decir: ¿hay pinchados? Sí. ¿Hay pruebas de personas que dijeron que los había pinchado? Sí.

¿Por qué no lo pudieron probar en los tribunales?

Porque manipuló la justicia. El primer juicio lo declararon nulo. Usted vio o no unos jueces de juicio oral decir, “es que nadie lo vio pinchar los teléfonos”. ¿Quién diablos lo vio pinchar un teléfono? Tú no lo ves, pero tienes un caudal probatorio. Incluso, nunca me olvido de que el propio Michell Doens lo cita Martinelli a la cárcel y le dice: “bueno, tú sabes que yo te tuve que pinchar por cuestiones políticas”. Él lo reconoció ahí. Es como si no hubiera pasado nada. Todo el caudal y los medios probatorios los echaron a la basura. ¡Nadie lo vio a él pinchando, por favor! La mayoría de los delitos no se prueban así, si no, cerramos los juzgados y nos dedicamos a perseguir a los que se consideren en flagrancia.

¿Usted tiene aspiraciones para ser diputado por el partido PAIS?

Bueno, yo no quería correr, prácticamente me han encausado a esto. Me van a postular para diputado.

Una de las tareas pendientes es la constituyente.

Por supuesto. Hay muchas otras cosas.

¿Qué candidato presidencial ve más capaz para resolver los problemas de la Caja de Seguro Social, el agua, desempleo, la constituyente?

Yo considero que debe haber una coalición de personas decentes que quieran cambiar la dinámica negativa que tiene el país en la que la corrupción ha hecho metástasis a nivel nacional. Yo veo, por ejemplo, falta que Rómulo Roux sea escogido el 9 de julio en el partido Cambio Democrático, que esa alianza debería ser Roux, Lombana del Movimiento Otro Camino Panamá y Álvarez, de PAIS. Las personas que realmente quieren cambiar el status quo nefasto que tenemos, son los que se deben unir.

¿Lombana también?

Yo sería feliz, porque Lombana representa una gran cantidad de independientes. Separados vamos a perder y vamos a tener más de lo mismo.

¿Quién iría a la cabeza?

Ese es otro problema, pero yo creo que hay que pensar en los intereses del país, de nuestros hijos y nietos y ver cómo se hace la coalición. Dime, ¿ quién de los expresidentes no dijo que iba a hacer la constituyente y no la hizo? Es muy bonito decir que van a modificar, pero no lo hacen. El problema es que el Ejecutivo, en componendas con la Asamblea, le da una serie de fondos que no deben darse y ya sabemos todos las malversaciones que se hacen. La última fue la descentralización en periodo electoral que no han querido mostrar y que el contralor Gerardo Solís se rehusa a dar información. Tenemos que cambiar. Lo primero es la cantidad de miembros que tiene la Asamblea. Queremos reducirla a 15 o 21 como máximo, que no sean circuitales porque con esa excusa siempre se busca una forma para sacar fondos del Ejecutivo y se diluyen en los bolsillos.

¿No cree que se podía haber hecho más para cambiar el sistema inquisitivo?

Por supuesto. Tienes toda la razón. El Sistema Penal Acusatorio (SPA) es extremadamente garantista y una de las normas que exige es que el imputado tiene que estar presente. ¿No ven cómo manipulan las audiencias declarándose enfermos y médicos que se prestan para esta vaina y dilatan el proceso? Estas cosas hay que eliminarlas. La prescripción de la acción penal que redujo el propio Martinelli en el 2013 con la ley 35 es otro daño al sistema.

¿Por qué no reevalúan el SPA?

Porque cuando traté de hacerlo el bloque de oposición fue Ayú Prado y su combo. Ya no estoy ahí ahora. Una de las cosas que debemos hacer es modificar el SPA para hacerlo menos formulista y garantista con los maleantes.

ASPIRANTE A DIPUTADO 8-4

Lo postulará el partido PAIS.

El exmagistrado aboga por una coalición de oposición para ganar

Nombre completo: Harry Alberto Díaz González de Mendoza

Nacimiento: 15 de marzo de 1961, Panamá

Ocupación: abogado, jubilado

Resumen de su carrera: Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal (2011-2019). Cuenta con una maestría en Tulane University Law School, Nueva Orleans, Louisiana. Se ha dedicado a la práctica privada y dictado clases de maestría en la universidad. Fue nombrado Fiscal de Cuentas en enero pasado; coordinador Legal del Viceministerio de Finanzas (Jul. 2009 - Dic. 2010); viceministro de Educación (Feb. - Ago. 2004); director de Asesoría Legal de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (Feb. 2000 - Ene. 2004); Secretario General de la Zona Libre de Colón (May. 1996 - Oct. 1997), entre otros cargos públicos. Aspirante a diputado por el circuito 8-4.