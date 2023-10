Vitoria Tello: 'Sus estudiantes los están esperando' Daniel González | La Estrella de Panamá

La subdirectora del Ministerio de Educación (Meduca), Victoria Tello, hace un llamado a los docentes que sumaron al paro convocado por el movimiento estudiantil y otros gremios para que se derogue el contrato suscrito entre el gobierno y Minera Panamá. A punto de finalizar el ciclo escolar, unos 35 mil estudiantes esperan graduarse y no quieren poner en riesgo este logro. Tello espera que, para finales de noviembre, fecha en que inicia el periodo de evaluación para los estudiantes, la vorágine de protestas haya cesado y no se altere el calendario. En 2024, Meduca gozará de un presupuesto inédito. No tendrá excusa para presentar planteles escolares sin el mobiliario y laboratorios adecuado para dotar a los alumnos de lo necesario antes de entrar a la educación superior.

¿Qué posición tiene el Meduca frente al paro anunciado por los docentes?

Cuando se dan este tipo de situaciones el Meduca trata de conversar con los educadores. Nosotros conocemos cuál es la situación que se viene dando una vez ellos anuncian el paro. En ese sentido, a través de asesoría legal buscamos si la situación amerita o no este tipo de llamados que hacen los docentes. En alguna medida el padre de familia también evalúa si envía a sus hijos a la escuela, evaluamos al punto de que los docentes en los últimos tiempos no es mucha la convocatoria de los docentes que deciden irse a paro.

A quienes deciden irse a paro, ¿se les respetan sus salarios?

Hasta ahora se les ha ido respetando su salario. Ellos hacen arreglos de paro para prolongar las clases un tiempo para pagar el tiempo que no atendieron a los estudiantes.

En este momento estamos a punto de cerrar el ciclo escolar, hay 35 mil estudiantes esperando graduarse, ¿ven en riesgo las graduaciones desde el Meduca?

La situación está a pocos días de que los estudiantes de noveno y duodécimo grado entren a su periodo de exámenes que son del 20 al 24 de noviembre y son 12 días laborables para iniciar ese proceso y 30 días para las graduaciones que son del 26 al 29 de diciembre. Esperamos que para esas fechas toda esta situación haya terminado y puedan celebrarse las graduaciones.

¿Van a poder cumplir con el currículo?

Los docentes saben hacer ajustes para la atención de los estudiantes. Eso no representa un problema. Sabemos que hay contenidos que no se abordan, pero los estudiantes y docentes adecúan lo que hace falta, miran lo fundamental que pueden seguir aprendiendo y con eso terminan el año escolar.

¿Hay planes de cancelar los desfiles patrios, o qué ha analizado el Meduca al respecto?

En estos momentos no tenemos planes para clausurar las actividades de las efemérides patrias. Recuerde que esa no es una actividad para rendir culto a nadie, más que a la patria. A los estudiantes y a la patria no podemos hacerle ese desaire de suspender las actividades patrias. Oficialmente no hay nada dicho. Sabemos que eso es la otra semana, nosotros seguimos con la planificación que tenemos para esas actividades porque los padres ya han hecho una inversión en la vestimenta que utilizan los muchachos que celebran estas fiestas con fervor y entusiasmo.

¿Hay algún tipo de plan alterno del Meduca mientras que están en paro los docentes a través de la plataforma Ester?

Nosotros nos hemos estado reuniendo con todos los directores regionales del país, son 16, que nos han estado acompañando durante todo este tiempo para tomar decisiones. Ya hemos conversado con ellos para continuar con el proceso de aprendizaje, ya sea de alguna manera virtual a través de las plataformas como Ester que se mantiene funcionando. En la plataforma hay contenidos para los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo de diferentes materias. Hay más de mil libros para que los estudiantes puedan consultar.

Pero la cantidad de alumnos que consultan la plataforma Ester eran los menos. ¿Qué tan fortalecido está este método de estudio?

La plataforma está robustecida, habilitada para que todos los estudiantes, sobre todo de Premedia y media la puedan utilizar. Por ejemplo, en estos momentos que pasamos el paro ya tenemos estadísticas de las áreas de difícil acceso. Los docentes en su gran mayoría no van a estar participando del paro porque saben que habría que prolongar el año escolar y ellos no quieren eso, conocen la situación que se da en estos casos. Algunos centros escolares de Darién, la comarca Emberá, la comarca Guna Yala y la Ngäbe, también están dando clase.

¿Qué mensaje tiene para los profesores en paro?

Sus estudiantes los están esperando. Estamos finalizando el año escolar, nosotros esperamos que tomen las mejores decisiones porque nuestros estudiantes no merecen, después de estar en una pandemia, perdiendo tiempo o estar jugando en la casa a falta de docentes en los centros escolares.

Esos son los menos, ¿qué tienen planificado para evitar retrasos en la capital y San Miguelito?

El Meduca ha entregado una gran cantidad de libros y guías para que los estudiantes puedan seguir trabajando con indicaciones para que puedan dar tutorías, una gran cantidad de acompañamientos que pueda dar el docente a través de la distancia. Eso se mantiene, sabemos que todo el tema tecnológico vino para quedarse y en esa medida vamos a apoyar a los estudiantes.

Sabemos que el motivo de la protesta es ajeno al tema educativo. En julio de 2022 hubo un paro de un mes y los estudiantes quedaron sin clases. ¿Qué alternativa tienen en esta ocasión para evitar atrasos académicos, fuera de la virtual?

A los maestros se les ha dado instrucciones a través de los subdirectores regionales para que puedan conectarse con los estudiantes porque los docentes no están asistiendo a la escuela. Entonces lo pueden hacer de manera virtual con las plataformas para estos casos.

¿Se esperan los resultados de la prueba PISA en diciembre?

Correcto.

¿Tiene algún informe preliminar de los resultados?

No tenemos.

¿Qué resultados están esperando?

Sabemos la difícil situación por la que han estado pasando nuestros estudiantes. Antes de la pandemia teníamos situaciones difíciles, por supuesto que después de pandemia la situación se ha agravado un poco y vamos a estar a la espera de los resultados de la prueba PISA después de todos los esfuerzos que ha hecho el Meduca con los estudiantes. No sabemos cuáles serán los resultados aún.

¿Qué ha pasado con la evaluación de los docentes, se ha implementado?

Las evaluaciones de los docentes se hacen al finalizar cada año escolar. Nosotros estamos haciendo una gran cantidad de procesos para que esa evaluación se pueda realizar de manera virtual. Eso ha sido un poco el impedimento para realizar los nuevos esfuerzos que se han hecho. Eso siempre se ha realizado, los tiempos pasan y cambian y la evaluación actual ha quedado atrás. Estamos a la espera de que pueda ser montado en la plataforma para que se pueda hacerlo así.

¿Qué va a cambiar ahora en la evaluación?

Lo nuevo que se ha hecho es que van a participar otras figuras en la evaluación. Estamos esperando que se pueda subir a la plataforma para que se puedan evaluar los docentes a través de esta herramienta. Anteriormente los evaluaba el director o era una autoevaluación. El director miraba y se ponía de acuerdo. Hasta ahí llegaba la evaluación. Ahora intervienen otros actores, como el padre de familia, el director, el supervisor, van a estar revisando para establecer los criterios que consideran para la evaluación.

¿Qué cifras manejan de la deserción escolar de este año?

El Meduca ha estado con todo el tema de recuperación de los aprendizajes para poder ser más flexibles y acompañar a los estudiantes. Estimamos que para este año pudieran ser de 8 mil a 10 mil estudiantes que pudieran estar en una situación difícil de deserción escolar. Esta cifra es del total de los estudiantes, 800 mil.

¿En comparación a otros años es mayor o menor?

Podemos decir que será menor que el año pasado, que regresábamos de la pandemia y toda la situación que se dio fue mayor. Debe ser menor este año. El Meduca ha estado implementando y capacitando a los docentes, haciendo otro esfuerzo para el acompañamiento de nuestros estudiantes como el aprendizaje acelerado, las tutorías. Con ese esfuerzo que hacen los docentes por apoyar a los estudiantes, hasta con docentes jubiladas que quisieran apoyar y cuentan con orientadores. Hay un equipo en los centros escolares que apoya y flexibiliza el trabajo con los estudiantes para bajar la tasa de deserción.

¿Qué matrícula esperan para el otro año?

EL CICLO QUE CULMINA A punto de finalizar el año escolar los docentes convocaron a un paro Nombre: Victoria Tello Nacimiento: 30 de dicembre de 1955, Panamá. Ocupación: Subdirectora técnica del Meduca Resumen de su carrera: Docente mar. 2000 - actualidad · 23 años. Directora Nacional de Educación Inicial / Supervisora De Educación Inicial MInisterio De Educación de la República de Panamá feb. 1997 - jul. 2014 · 17 años 6 meses. Directora de Escuela Regional de San Miguelito mayo 1993 - jun. 1997 · 4 años 2 meses,

Ya el proceso de prematrícula culminó. En el verano cada escuela establece la fecha en que da una base de matrícula como tal que es cuando el padre de familia se acerca a la escuela que se le ha asignado. Nosotros esperamos para el 2024 una matrícula de 25 mil estudiantes más, sobre todo de primer grado, séptimo y duodécimo grado. Estos estudiantes son de primer grado, preescolar, algunos que se van a incorporar de las escuelas particulares.

¿Cómo está adecuando el Meduca la incorporación de estos 25 mil estudiantes?

Esos estudiantes están en primer grado y preescolar, son nuevos en el sistema por lo que hemos hecho una gran cantidad de ajustes en la infraestructura escolar. Hemos revisado las cifras estadísticas de los centros escolares. En algunos han hecho modulares para la atención de la población con la que también se incorporan estudiantes de las escuelas particulares y ha engrosado la cantidad de estudiantes que se incorporan al sistema.

¿Cómo se va a realizar el proceso de nombramiento de los profesores para evitar la ausencia de profesores en ciertas materias, como ocurrió este año?

En estos momentos estamos en la organización para el año escolar 2024. Tenemos situaciones especiales con los padres de familia que no hacen a tiempo el proceso para saber cuántos docentes vamos a necesitar realmente. Desde el mes de abril o mayo ya estamos haciendo los censos y los procesos para el 2024. Se dan situaciones en las que los padres de familia de escuelas particulares deciden tarde meter a sus hijos en escuelas oficiales, los niños de primer grado o preescolar. Los padres se mudan a última hora, no da tiempo para planificar el nombramiento de los docentes.

¿Cómo piensan hacer el nombramiento de los docentes?

El procedimiento es para el 6 de diciembre cuando ya tendríamos el proceso para que los docentes empiecen a aspirar a las posiciones que tenemos. En febrero deben salir los nombramientos, pero otra vez, hay situaciones en las que los padres de familia no hacen a tiempo la decisión y surge que en algunas escuelas se dan aumentos que no fueron previstos con tiempo y la dirección de la escuela no tenía la cantidad de docentes porque los padres no hicieron el proceso con tiempo.

El mobiliario y los laboratorios de institutos, ¿qué garantía hay de que no sea una deficiencia el próximo año?

Todo eso, aunque usted no lo crea, el Meduca lo hace con tiempo. Hay situaciones externas al Meduca. Para el 2024, desde ya estamos viendo todo el tema de los laboratorios para los estudiantes de bachilleres en ciencias. Ya eso se está tratando de subir a la plataforma para que una vez inicie el año las escuelas tengan el equipo. No es una deuda de tres o cuatro años, sino viejísima con los estudiantes que no tienen laboratorios en los centros escolares. Todo ese proceso ya se está llevando a cabo para que empecemos el año con el mobiliario necesario. Cuando se termina el año escolar, las sillas o las mesas, todas son reparadas. En este año no hay ningún estudiante de pie, todos los estudiantes tienen su silla y su mesa.

Este año el Meduca contará con el mejor presupuesto que ha tenido en la historia. Los padres de familia y la sociedad quieren una mejora en la calidad de educación. ¿Cómo va a impactar el presupuesto en esto y en qué se va a invertir el dinero?

Ya sabemos que se va a dar un incremento así que se están haciendo los procedimientos para la compra de laboratorios para los centros escolares que tienen bachiller en ciencias e igualmente para la documentación, los libros y guías. De la misma forma con el tema de mobiliario estamos trabajando desde que se hizo el anuncio del presupuesto para lograr esa aspiración que todos los educadores y padres de familia tienen para lograr un servicio educativo. Estamos trabajando en eso, no nos va a dar el tiempo para hacer algunas cosas, vamos a estar hasta medio año y le tocará al siguiente gobierno continuar con el proceso para dotar a los centros escolares de todo lo que se necesita para dar una mejor educación a nuestros estudiantes.