Michael Chen: 'Los jóvenes están cansados de los que hablan y poco accionan' Larish Julio | La Estrella de Panamá

El joven empresario tiene la energía y el dinamismo que por años canalizó para intentar revivir la provincia de Colón, su tierra natal. Como presidente de la Cámara de Comercio del capítulo de esa provincia logró ciertos objetivos, el más importante: trazar un plan de desarrollo, hasta el momento insipiente, para rescatar a la ciudad atlántica de los altos índices de desempleo, restar campo a la criminalidad y recoger la basura.

En medio de entrevistas y discursos, se convirtió en una ficha atractiva para ciertos partidos políticos que buscaban capitalizar su credibilidad. Michael Chen se decantó por la vicepresidencia de la fórmula liderada por Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino (MOCA) mediante la cual, dice asegura que podrá fortalecer las acciones a través de alguna una figura de mando designada por el Ejecutivo. Insiste en algo: “Yo no voy a hacer un florero”. Parece centrado en intervenir en la ciudad de Colón, Costa Arriba y Costa Abajo.

La de Moca no fue la única oferta electoral que recibió. Guarda detalle sobre quiénes o qué posiciones estaban sobre la mesa. Una de ellas era la posibilidad de lanzarse como alcalde de esa ciudad, pero percibía un panorama incierto adjudicado a la cultura del qué hay pa'mí, y desorden en el gasto de la descentralización.

¿Por qué tomó la decisión de ir por la vicepresidencia y no por la alcaldía de Colón?

Michael Chen: 'Los jóvenes están cansados de los que hablan y poco accionan'

Para que me conozcan, fui criado en la provincia de Colón y dentro de mis planes siempre estaba quedarme en la vida empresarial, jamás en la vida pública por el estigma que tiene. Pero viendo la situación de tantos comunicados que habíamos realizado desde la Cámara de Comercio de Colón que presidí antes de tomar este reto, me di cuenta de que tenía que hacer otra cosa. Hace un par de semanas me llegaron varias ofertas para pertenecer a fórmulas presidenciales y me puse a pensar si era viable o no. Tenía dos opciones, quedarme desde la zona de confort desde mi casa o mi trabajo y criticar, o tomar acción y tratar de cambiar lo que está sucediendo y por eso decido aceptar la propuesta.

¿Cómo piensan ganar la confianza del electorado?

Lo primero es que las personas tenemos credibilidad. Sin importar el partido político al que pertenezca el elector, que todo sea por algo de meritocracia. Cuando ganemos vamos a conformar un gabinete basado en méritos de los mejores panameños, sin importar a qué partido pertenezcan, para salir del hueco en el que estamos. Ese es el primer paso para generar confianza, que la gente vea que, a pesar de no estar inscrito en el partido, queremos trabajar con todos y unirnos para trabajar por un mejor Panamá.

“Sin importar el partido político al que pertenezca el elector, que todo sea por algo de meritocracia. Cuando ganemos vamos a conformar un gabinete basado en méritos de los mejores panameños, sin importar a qué partido pertenezcan, para salir del hueco en el que estamos”

¿Qué aporta a la nómina de Ricardo Lombana además de juventud y dinamismo?

Michael Chen: 'Los jóvenes están cansados de los que hablan y poco accionan'

La gente y los jóvenes están cansados de los que hablan y poco accionan. Traigo algo de experiencia, aunque no tenga cabello blanco, por lo que pude hacer en la Cámara de Comercio de Colón que sin recursos logré muchos cambios sin ser una autoridad local. Lo que se quiere es tratar de llevar esa acción a todas las provincias.

¿En qué sectores piensan hacer una reactivación económica? En el caso de que no siga la mina, ¿cuál será la renta sustitutiva que tienen pensada?

En el arte de la democracia y gobernar, lo primero es escuchar la voz del pueblo. Eso significa poder entender el clamor de que el pueblo no quiere un Panamá minero. Lo que tenemos es un Plan Para el Desarrollo Integral para la provincia de Colón. Es el resultado de conversaciones del sector privado, gubernamental y la academia. En estos últimos años solo nos hemos enfocado en la Zona Libre y los puertos, pero hay muchas cosas que podemos hacer para potenciar a la provincia.

“En el arte de la democracia y gobernar, lo primero es escuchar la voz del pueblo. Eso significa poder entender el clamor de que el pueblo no quiere un Panamá minero. Lo que tenemos es un Plan Para el Desarrollo Integral para la provincia de Colón”

Deme ejemplos…

Turismo. La ciudad no está bonita, pero por eso lo que se pide es un plan gradual de cierre para no dejar en el olvido a todas las personas que están trabajando en la mina, al medio ambiente, eso va a tomar un tiempo. Pero paralelamente hay que hacer un plan económico para sacar a la provincia del estado en que se encuentra. Como siempre lo he dicho, los cruceros son como 150 por temporada y aparte la Zona Libre ha perdido mucho mercado, pese a que los números están en positivo. Lo que caracteriza a la zona franca es el comercio de textiles y artículos, por lo que requiere una reingeniería. Se habla de la reactivación, pero sabemos que no hay personal capacitado, también que hay que cambiar el Código de Trabajo, ofrecer mejores salarios, pero lo que hay que hacer es poner en marcha el plan y buscar fuentes de empleo no tradicionales. El turismo no será suficiente si se habla del cierre de la mina.

¿De qué presupuesto requiere ese plan de Colón?

En este momento no hay ningún cálculo, es un plan que incluye inversión en infraestructura.

¿A cuánto asciende esa inversión aproximadamente?

No hay una cifra exacta aún.

¿Qué pasa en el caso de que la mina no continúe, por lo tanto, no tendríamos el ingreso per cápita y que tengamos la crisis de la Caja de Seguro Social, ¿cómo piensa enfrentar ese problema Moca?

No soy jurista o experto en economía. Lo que puedo decir es que debe existir un fallo de un arbitraje internacional. He escuchado que Panamá tiene probabilidades de salir airoso, repito que no soy experto en el tema, pero debe existir un fallo internacional para que ocurra. Si fallan en contra, no tenemos contemplado de dónde sacamos el dinero.

¿Han analizado los pros y contras de la mina?

Sí. Es importante ganar el arbitraje internacional si llega a ocurrir. Segundo, reactivar las micro y pequeñas empresas y pagar a proveedores. Si llegamos a ganar vamos a recibir un país con una economía por el piso.

¿Cuál es el plan para sacar el país adelante?

Es asignar el país en un tema no convencional. Por ejemplo, el plan de Colón y el plan gradual de cierre (de la mina).

De ganar la presidencia, ¿cómo van a resolver la crisis del déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte?

Primero no tocar las medidas paramétricas a corto plazo porque no podemos exigir a la población poner más y sacrificarse por una Caja de Seguro Social (CSS) que no es eficiente. Sino hacer una reorganización para ser más eficientes y después entrar en el tema.

Mientras tanto, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar las pensiones?

No podemos hacer el cambio de un tajo. Puede salir de la Asamblea Nacional, recortando el presupuesto del Estado. Lo que se quiere hacer es tratar de bajar el presupuesto inflado de instituciones. No podemos tocar las medidas paramétricas de un jalón. Poco a poco debe hacerse, algo gradual y con una reorganización de los procesos de la CSS. La ley prohíbe hacer cierto tipo de inversiones para la CSS.

¿Qué harían para cambiar la ley orgánica de la CSS sin pasiones, qué método emplearían?

Lo que he conversado es la necesidad urgente de cambiar la ley. La forma o método que se utilice aún está en discusión. Pero hay que dejar claro que tenemos un grupo de expertos en el partido que están tratando de ayudar para saber cuál es el mecanismo para cambiarlo. Sabemos que es necesario hacer reformas paramétricas, pero de igual forma no podemos exigir a los usuarios que hagan ese sacrificio para una CSS que no es eficiente. Otra cosa es que podemos ayudar a bajar el alto costo de los medicamentos. Lo que quiero hacer entender, sin ser experto en planes de mina, seguridad social, planes macro o microeconómicos, pero sí quiero decir que tenemos una increíble voluntad de encontrar a los mejores para buscar las soluciones del país.

“Hay que dejar claro que tenemos un grupo de expertos en el partido que están tratando de ayudar para saber cuál es el mecanismo para cambiar la ley de la CSS. Sabemos que es necesario hacer reformas paramétricas, pero de igual forma no podemos exigir a los usuarios que hagan ese sacrificio para una CSS que no es eficiente”

¿Qué otra oferta recibió, además de Moca?

Lo que me caracteriza es la sinceridad, verticalidad y confidencialidad. Estas ofertas, que no fueron solo para vicepresidente, sino otros cargos públicos, de partidos e independiente.

¿Por qué con Lombana sí y no con los otros?

No se pierda, hoy a las 7:30 p.m., “Polígrafo” con Michael Chen por Eco TV, canal 28 de Tigo

Porque nos caracteriza la misma visión, valores y principios. Además, puse condiciones: no tener que inscribirme en ningún partido político. Dos, no ser un florero. Aceptar el cargo de vicepresidente es como estar listo si algo ocurre al presidente. En mi caso quiero trabajar, que se me asignen roles, no solo para trabajar por Panamá, sino para mi provincia de Colón.

¿Qué tipo de cargo le gustaría ejercer en la estructura gubernamental?

Algo especial dentro del gabinete para poder conformar un escuadrón o una comisión especial para Colón y poner en práctica acciones para la provincia y tomar esto como ejemplo para el resto de las provincias.

¿Es una nueva figura?

No hemos decidido cómo será la dinámica. Lo que estamos seguros es que se erigirá a los mejores hombres y mujeres para dirigir el gobierno. Tendríamos que sentarnos a hablar de qué cargo, qué función y si se tuviera que crear alguna estructura para atender a Colón y las otras provincias.

¿Cómo va a atender el tema del crimen organizado en Colón?

Para los que no conocen, Colón es una provincia estigmatizada. Nos conocen por Zona Libre, los puertos, pero también por la inseguridad y el crimen organizado, un tema muy sensitivo. Se tiene un plan muy agresivo para contrarrestarlo. No soy experto en seguridad, pero lo que sé es que tenemos que hacer la competencia al crimen organizado de otra forma. Que sea viable reactivar la economía para que la gente que está pensando en el crimen organizado se puedan mudar de este lado de la cerca y no pensar en crimen. Esto va a tomar mucho tiempo. Si nos vamos directamente contra el crimen va a haber enfrentamientos. Es verdad que tenemos que ser contundentes y fuertes, pero también al mismo tiempo crear las condiciones económicas paralelas, como ocurrió en Medellín.

¿Cuál será el mecanismo de consulta ciudadana que emplearán desde el gobierno, de ganar la presidencia?

EL RETO DE GOBERNAR Es el compañero de fórmula presidencial del Moca para las elecciones Nombre completo: Mitchel Chen Nacimiento: 20 de abril 1987 Colón, Panamá Ocupación: Empresario Resumen de su carrera: Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio Internacional del Caribe de la ciudad de Colón. Graduado en Administración de Empresas y Emprendimientos en la escuela de negocios Marshall School of Business de la Universidad de Southern California, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Demostró liderazgo y visión al tomar las riendas del Grupo Vanidades, la tienda familiar por departamentos más antigua de Colón. Director y vicepresidente de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, febrero 2022. Premio al Aporte Trascendental de la Juventud, otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social en Colón. Premio Huellas del Istmo de Universidad del Istmo por su compromiso con la cooperación y acciones para el desarrollo sostenible.

Te voy a hablar de algo que soy experto que es la provincia de Colón. Por primera vez en la historia la sociedad civil se pudo entender con el sector privado y gubernamental para construir un plan de desarrollo. Nos costó huelgas y manifestaciones, pero finalmente entendimos que debíamos sentarnos en una mesa para trazar el plan. El ejemplo del diálogo está empleado hasta más no poder, la gente está cansada de las mesas. Por lo que en Colón creamos una corporación para la provincia que es un tipo de asociación público-privada para liderar los cambios y que las decisiones que vengan del Ejecutivo tienen que pasar por esa corporación. Hay cabezas responsables. Eso es lo que se quería. Por eso es tan importante.

¿Cuál será el mecanismo de diálogo con la ciudadanía?

Hay algo muy importante: la generación de confianza. Para quienes nos leen, hay que decirles que la ciudadanía ha perdido confianza en los gobernantes. Por eso nuestra nómina trae algo nuevo, dinamismo y lejos de los vicios de las personas que ya han participado en la política. Es por eso por lo que les dije que tratamos de involucrar a más personas para generar confianza.

¿Cree que existe un clima de inversión en el país actualmente?

No, lo que está ocurriendo con la calificación de riesgo y la mina es difícil. Quien quiera que sea el gobernante en 2024 va a recibir un país en ruinas en donde lo más importante va a ser recuperar la confianza, por eso necesitamos un plan de Estado.

¿Va a cambiar de residencia si gana la nómina?

Al revés, (risas) voy a llevar a la autoridad a Colón.

¿Qué dijo su familia sobre la decisión?

Ellos están contentos pero preocupados porque no estamos acostumbrados a este estilo de vida. Solo a una hora de haber sido proclamado empezaron los ataques.