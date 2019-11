Publican #VarelaLeaks, supuestos audios del expresidente panameño

Juan Carlos Varela, ex presidente de la República.

Se trata de audios y chat´s de Whatsapp que supuestamente había intercambiado el ex mandatario entre los años 2017 y 2018

Una página web anónima publicó la noche de este martes una serie de chats y audios condensados en 24.91 GB, que atribuyen a un celular 'perdido' del ex presidente Juan Carlos Varela. La dirección varelaleaks.com

Las filtraciones, de autoría desconocida, incluyen comunicaciones que presuntamente tendría Varela con el contralor Federico Humbert, la procuradora Kenia Porcell, empresarios como Stanley Motta, Janeth Pool, Taher Yaffar, Jack Harari, Max Harari, Guillermo Liberman, entre otros.

También hacen alusión a conversaciones entre el ex mandatario y personas ligadas a medios de comunicación como el ex embajador de Panamá en Italia y ex presidente del diario La Prensa, Fernando Berguido, Mercedes Corró y Miguel Heras, de TVN.

Los panameñistas Jaime Lasso, José Luis 'Popi' Varela, Daniel Arroyo, Jorge Alberto Rosas; el ex jefe de Odebrecht en Panamá, André Rabello; Raúl Sandoval, Ronal Campbell y Rafael Flores también salen mencionados en las filtraciones, al igual que Delcy Rodríguez, representante del gobierno de Venezuela, y el Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.

El sitio relata que "Somos un grupo de ciudadanos latinoamericanos comprometidos con la democracia y hastiados de la corrupción y abuso de nuestras autoridades. Hasta nosotros llegó, un teléfono celular, un dispositivo que después de verificarlo pudimos comprobar que contiene las conversaciones de Whatsapp que sostuvo entre 2017 y 2018 el ahora expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela con miembros de su gabinete, la Procuradora General, embajadores y representantes de la vida política internacional, en las que se develan el tráfico de influencias, y la corrupción al más alto nivel en este país centroamericano, y en general de toda la región".

Más adelante, sin identificarse, agregan que "somos un colectivo con recursos muy limitados, hemos tardado unas cuantas semanas en empezar a comprender las implicaciones de todo lo que ahí se encontró y aún nos falta mucho por leer, por ello decidimos recurrir a la tecnología y a todos aquellos que como nosotros están hartos de que se aprovechen de los ciudadanos".

El sitio que contiene las filtraciones es http://varelaleaks.com/ . Desglosa los audios por tema pero no detalla una fuente que se atribuya el procesamiento ni el origen de la información.

Explican que prepararon "un visualizador que está en esta página y permitimos que todas las conversaciones estén disponibles de la misma manera en que las recibimos, abiertas y sin editar para que entre miles de ojos analicemos lo que ahí se encuentra, y le demos contexto. Incluso, el material del dispositivo como la galería de imágenes, está intacta, para quien desee enterarse de la vida privada".

La filtración llega unos meses después de que el también ex presidente Ricardo Martinelli, -quien llegó al poder con Juan Carlos Varela como compañero de f´órmula-, fuera declarado 'no culpable' por un Tribunal de Juicio en el caso conocido como 'pinchazos'.