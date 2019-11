Procuradora le dará la cara al país el martes, Cortizo

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció que sostuvo una comunicación vía celular con la Procuradora General de la Nacion, Kenia Porcell, quien le informó que este martes dará un pronunciamiento al país.

“El martes ella (la Procuradora) va hacer un pronunciamiento, y le dará la cara al país", aseguró Cortizo Cohen.

La procuradora ha sido mencionada en algunas comunicaciones anónimas aparecidas en un sitio web con funcionarios del anterior gobierno, supuestamente incluyendo al ex presidente Juan Carlos Varela.

"Yo no he anilizado nada. He estado leyendo y es un tema muy delicado", dijo Cortizo Cohen con respecto a esas comunicaciones.

También informó que no ha sostenido conversación con el ex presidente Varela sobre este tema.

REFORMA CONSTITUCIONAL

El presidente Cortizo Cohen pidió a la población no caer en acciones conflictivas por el contenido de los temas de las reformas constitucional, relacionados con el matrimonio.

Cortizo Cohen señaló que es partidario de defender la familia, pero como presidente de la República tiene que escuchar a otros grupos buscando la unidad de todos los panameños.

Destacó que no hay que centrar el debate de las reformas sólo en el tema del matrimonio porque hay otros sumamente importantes como el que otorga mayores recursos económicos a los corregimientos más pobres del país y el que garantiza el 6%del Producto Interno Bruto del presupuesto general del Estado a la educación.

También señaló que hay una propuesta que garantiza comida para la población más vulnerable del país.