Diputado oficialista Jairo 'Bolota' Salazar advierte que población le pasará factura al PRD

El diputado colonense asegura que hay algunos colegas que han anunciado que no buscarán la reelección y han optado por quedarse callados.

El diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar tildó de “hipócritas” a los partidos políticos, y advirtió que la gente le pasará factura al PRD en futuras elecciones, tras reclamar al gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen mayor ayuda para la gente de la provincia de Colón, que asegura la está pasando difícil por la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de coronavirus.

“Esto no se trata de partidos políticos porque para la bajada todos son lo mismo, dicen una cosa cuando son gobierno y otra cuando son de oposición...hipócritas, nuestra gente en la calle está dolida y tiene hambre y ellos allá (en la Presidencia) tomando decisiones por nosotros... nunca van a saber lo que se vive en los barrios”, dijo.

Durante el periodo de incidencia en el pleno este lunes, el diputado colonense aseguró que el círculo social que está rodeando al Presidente Cortizo, le está haciendo cometer errores.

“Están aconsejando mal al señor presidente, caminemos las calles para que ustedes vean si estamos bien o estamos mal”, señaló.

Dirigiéndose a los diputados de su propia bancada, Salazar indicó que la gente en los mensajes de whatsapp dicen que el PRD no sube (al poder) más nunca en su vida.

“Pobre de ustedes muchachos nuevos... diputados, será bien difícil que ustedes regresen aquí porque la gente le va a pasar factura no a ustedes, la gente le va a pasar la factura al partido de Omar, un partido que fue hecho por nosotros los pobres, los negros los cholos... este no era un partido para los ricos”, exclamó.

Ahora señaló, los ricos llegaron al PRD al punto de que ahora para ser delegado hay que tener plata porque la gente dice que hay para mí.

“Así hay muchos diputados aquí... qué hay para mí... qué hay para mí... qué hay para mi. Se les está cayendo a esos ricos la careta, el maquillaje de la hiprocresía porque nunca han pensado en nosotros”, dijo.

Agregó que en el pleno legislativo hay diputados que dicen que no van a correr más en las próximas elecciones.

“Están sentados en sus curules, están tranquilos si ya han hecho bastante plata, ellos no quieren hacer, ellos no quieren pelear, ellos no quieren luchar, para qué pelear con el gobierno. Yo busqué votos y el que está sentado allá (en la Presidencia) está sentado también por mi y mi gente que esta sufriendo”, precisó.