Corina Cano: “Yo no vine al parlamento a recibir aplausos"

“Yo no vine al parlamento a recibir aplausos", así dijo la diputada Corina Cano al rendir un informe sobre su gestión en la Asamblea Nacional ante algunos cuestionamientos en redes sociales por la promoción de leyes dirigidas a la defensa de los valores familiares.

En lo que va de su gestión Cano ha logrado ya que el Órgano Ejecutivo sancione al menos cinco proyectos de ley que ha presentado e impulsado y que hoy son Ley de la República.

Entre estas leyes están: La Ley que promueve la equinioterapia en Panamá, la Ley que regula la actividad del agroturismo en Panamá, la Ley que establece y regula la educación en casa en Panamá, la Ley que regula la musicoterapia como actividad terapéutica en Panamá y la Ley que declara el mes de junio de cada año como Mes de la Familia.

También están en espera de aprobación otros cinco proyectos de ley, entre los cuales está el que modifica el artículo 3 de la Ley 92 de 1974, que busca proteger el salario de los servidores públicos. También están pendientes de discusión y aprobación:

El proyecto que reconoce el nombre del bebé que muere en el vientre materno.

El proyecto que crea el Plan Nacional para la Formación, Divulgación y Fortalecimiento de los Valores Familiares, Éticos y Morales, propuesto por la diputada Marilyn Vallarino y la diputada Corina Cano como co proponente.

El proyecto por la cual se establece la aplicación de evaluación estandarizada para la medición del rendimiento académico a los estudiantes de Educación Básica General y Media de los centros educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de enseñanza a nivel nacional.

Cano aseguró que su pasión ha sido su trabajo “pro familia” y aseguró que en este momento está concentrada en presentar leyes que protejan a la familia y blinden a nuestra juventud y niñez de los peligros propios del desarrollo de los pueblos y del descontrol y pérdida de valores de la sociedad.

"Que bien nos sentimos los panameños al contar con junio como el Mes de la familia y poder realizar actividades que enaltezcan y den al núcleo familiar el sitial que se merece”, indicó.

También expresó su respeto a todos los grupos que no piensan como ella, que también son panameños y defienden su verdad. "Nosotros defendemos la nuestra, la de la mayoría del pueblo", afirmó.

“Yo no vine al parlamento a recibir aplausos, como me comentó un día mi asesora María Olimpia de Obaldía, quien me dijo, tú estás en la Asamblea por un propósito, defender a la juventud y los valores de la familia como núcleo más importante de la humanidad”, enfatizó

De igual manera, en su informe de gestión, además de otras actividades realizadas, Cano resaltó la labor de visita comunitaria que ejecuta con un grupo de muchachos, en búsqueda de entender los problemas que agobian a las familias más necesitadas del circuito 8-7 ahora 8-3. "De esas visitas es que surge la inspiración para proponer leyes que estén en sintonía con el pueblo que me eligió", precisó.

En su informe se reveló que la diputada Cano cuenta con una participación del 100 por ciento al pleno legislativo y un porcentaje similar en la asistencia en las reuniones de las comisiones de trabajo a las que pertenece.

En tal sentido, expresó su satisfacción por ser una de las diputadas con mejor imagen en la Asamblea, tal como lo han revelado los portales de transparencia quienes publicaron recientemente el nombre de los primeros 10 diputados con más transparencia en el parlamento, en donde Cano ocupó el puesto número uno entre las parlamentarias mujeres.

Entre otras labores comunitarias, Cano recordó el trabajo realizado junto con su equipo comunitario quienes organizaron el llamado "Juvenfest", en donde cientos de jóvenes disfrutaron con toda la familia de un domingo repleto de música en el Parque Urraca.

“No terminaríamos de enumerar, los beneficios que hemos podido gestionar calladamente para los moradores del circuito y nos sentimos satisfechos de poder estar con ellos cada fin de semana y compartir sus alegrías y tristezas. Esto es lo que más nos mueve y seguiremos haciéndolo hasta el último día de nuestra gestión parlamentaria”, concluyó la diputada Cano.