'No cederé la candidatura a CD si marco arriba en las encuestas'

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista y quien por segunda ocasión busca la Presidencia de la República, piensa que el hecho de que esto ocurra ahora dependerá de las alianzas que llegue a concretar con los otros partidos políticos de oposición.

Para nadie es un secreto que los líderes de los partidos Cambio Democrático (CD), Panameñista, Alianza, Partido Popular y PAIS, se han reunido para abordar temas de interés nacional y también para considerar posibles alianzas de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Pero los que encabezarían esta alianza con los cargos más importantes (presidente y vicepresidente de la República), serían precisamente el Partido Panameñista y Cambio Democrático, por ser las agrupaciones políticas con más adherentes.

¿Estaría dispuesto José Isabel Blandón a ceder la cabeza en esta posible alianza para la Presidencia?

Ya el líder panameñista, anunció que se postulará como precandidato presidencial de las elecciones primarias de esta agrupación política, que se realizarán el 23 de julio de 2023, y dijo que sabe muy bien que Rómulo Roux –a través de una elecciones primarias a lo interno de CD– también aspira a ser el candidato presidencial, sin embargo, el dilema está en quién será el candidato a presidente y vicepresidente de la República.

Según establece el Código Electoral, en septiembre de 2023 los partidos políticos deberán formalizar ante la Secretaria General del Tribunal Electoral las alianzas que hayan acordado, mediante memorial suscrito por los representantes legales o por apoderados legales de los respectivos partidos.

Al hacerle la pregunta de rigor, ¿está dispuesto a ceder la cabeza? Blandón respondió: “eso dependerá de quién estaría liderando en agosto de 2023 las encuestas presidenciales, ya que será en ese mes aproximadamente que se estarían definiendo las alianzas”.

“Si en agosto de 2023 las encuestas presidenciales nos colocan por encima de la candidatura de Rómulo Roux, por ejemplo, o de otro candidato con quien pensamos hacer alianza, yo no voy a aceptar ir a una vicepresidencia”, sostuvo.

“¡De qué vale que tú me digas a mi: no, es que yo en 2019 obtuve más votos que tú!”. Guillermo Endara Galimany en 2004 sacó el 30% de los votos y en 2009 el 3%, por ejemplo, entonces, los votos que obtuviste en las elecciones pasadas no son una referencia”, dijo Blandón.

José Isabel Blandón dijo que aunque aún le falta llegar a las primarias que disputará con otros miembros que se vayan a postular, aseguró que va a ganar “con los votos, como siempre hemos ganado cada puesto de elección al que hemos aspirado durante mi vida política”.

Las conversaciones para las alianzas de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024, las ha hecho con el actual presidente de Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, pero este último también debe ir a unas primarias a lo interno de su partido, las que posiblemente batallará con la diputada y actual secretaria general, Yanibel Ábrego.

¿Qué pasaría si Roux no gana las elecciones primarias presidenciales de CD?

Blandón respondió que si Roux no gana, buscará con quien hacer alianza, “opciones hay y se ha conversado, no solo hemos conversado con CD, la reunión más pública que se ha hecho ha sido con CD, pero sí se ha conversado con otros lideres partidistas en búsqueda de otras posibilidades”, acotó.

Pero, “si Rómulo pierde las primarias, no hay más nada que hablar”, aseguró.

En cuantos a las pugnas que se decía había con el colectivo político PAIS, dicho por su presidente José “Toto”, Álvarez, tras una supuesta imposición de la candidatura a la Alcaldía de Panamá, el exalcalde aseguró que nada está escrito en piedra, ya que aún está por definirse este tema en una mesa de negociación; “las candidaturas a representantes, diputados y alcaldes siempre generan su debate y eso es normal, hay aspiraciones que son encontradas, hay algunos que quieren la Alcaldía de Panamá o una misma diputación, eso no se va a resolver en debates mediáticos, eso se va a resolver en una mesa de negociación”.

“Todos los partidos de oposición, sobre todo PAIS y CD tenemos candidatos para la Alcaldía de Panamá, y seguro otros partidos tendrán su candidato. ¿Quién va a ser? Eso lo vamos a definir en una mesa de negociación”, reiteró.

Aclaró que no se trata de una imposición a un candidato, en este caso a la Alcaldía de Panamá, que aunque el panameñismo tenga lo que tenga, eso se va a decidir conversando, “y estoy seguro de que nos pondremos de acuerdo”.

Lo que sí dejó claro es que es importante por el bien del país que haya alianza de oposición para llegar a gobernar con una visión de país y la gobernabilidad suficiente (mayoría en la Asamblea) para poder llevar adelante nuestra agenda.

“El próximo gobierno va a ser un periodo bien complicado, este gobierno ya no va a solucionar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), le tocará al próximo hacerlo, casi desde el inicio, “por eso es importante para mí que haya una alianza que tenga claridad de las cosas que se van hacer con la CSS, para generar empleo, economía y mejorar la educación”, expresó Blandón.

A lo interno del Partido Panameñista parece haber pugnas, pues varios de sus miembros han renunciado y otros decidieron buscar un cargo de elección popular por la libre postulación, como la exdiputada Kathlenn Levy y Melitón Arrocha. Sobre esta situación, Blandón dijo que los que se fueron del partido es porque tienen “miedo”, porque sabían que no tenían los votos y se fueron a buscar firmas. “Pagando cualquiera consigue firmas, saben que en el partido no habían hecho el trabajo, no habían caminado, no habían visitado a la gente e iban a perder una primaria”.

Aseguró que en el panameñismo no hay ninguna crisis, no hay ningún problema de liderazgo, “es todo lo contrario, si hubiera un problema de liderazgo estuvieran corriendo para ganarme las primarias”.

El dirigente panameñista prometió que de llegar a gobernar el país, recortará gastos públicos, “hay que eliminar botellas y gastos innecesarios, para mí no se justifica que la Asamblea Nacional termine 2022 con $240 millones de presupuesto al año, esas son cosas que no tienen ninguna explicación ni representan ningún beneficio para el país, eso es puro y mero clientelismo”.

Dijo que si hubiese gobernado en este quinquenio que está por culminar, hubiera trabajado en la finalización de la construcción del cuarto puente y la tercera línea del Metro, “que ya el pasado gobierno me la había dejado licitada y ese fue uno de los grandes errores de esta administración, cambiarlo por la construcción de un túnel bajo el Canal de Panamá; tenemos casi cuatro años sin túnel ni puente, y con una línea 3 del Metro que va en 20% de avance, cuando ya debería estar prácticamente terminada”.