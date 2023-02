La próxima semana vence el plazo para impugnar el Padrón Electoral

El miércoles 15 de febrero de 2023 vence el plazo para presentar impugnaciones y reclamaciones contra el Padrón Electoral Preliminar (PEP), ante los juzgados administrativos electorales y la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), según las causales previstas en el artículo 30 del Código Electoral.

La norma dispone que son causales de impugnación: los cambios de residencia de electores hacia un corregimiento donde no residen, las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen, las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos, las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial y los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos.

El Padrón Electoral final contendrá las correcciones hechas por el Padrón Electoral Preliminar, con base en las solicitudes, reclamaciones e impugnaciones de los ciudadanos.

El Tribunal Electoral subdividió los grupos votantes según su edad, entre ellos están: Los panameños de 31 a 40 años (la mayor cantidad de ciudadanos con 585 mil ciudadanos o el 19.3% del PEP); le sigue el grupo de 19 a 25 años (con el 18.3% del padrón electoral preliminar, es decir, unos 555 mil ciudadanos, incluyendo aquellos que cumplen la mayoría de edad para los comicios electorales).

Preliminarmente, un total de 3,041,086 panameños están habilitados para votar en las próximas elecciones del 5 de mayo de 2024.