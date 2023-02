Un grupo de perredistas del circuito 4-2 (Barú) rechaza las reservas que aprobó el CEN del PRD, es decir los cargos de elección popular que no irán a primarias

Las reservas a lo interno del Partido Revolucionario Democrático siguen generando rechazo. Un grupo de partidarios en el circuito 4-2- que comprende el distrito de Barú, provincia de Chiriquí- solicitaron a la dirigencia del colectivo político rechazar las “reservas no consensuadas” para futuras alianzas.

"Los firmantes demandan que se hagan primarias y los líderes comprobados del circuito sean quienes son representen luego de ese ejercicio democrático interno", se quejó el grupo de perredista denominados Movimiento de Bases para el Rescate Nacional del PRD en una carta enviada a al presidente y al secretario general del PRD, respectivamente, Benicio Robinson y Rubén De León.

"Como demócratas y miembros de este partido, rechaza las reservas no consensuadas con las bases para una futura alianza que no está concretada y carece de contenido, puesto que no se especifica nada al respecto", finaliza el comunicado.

De esta manera, los perredistas de Barú se suman a las quejas de otros dirigentes del colectivo como el diputado Crispiano Adames y el exsecretario general Pedro Miguel Gonzáles que han cuestionado las reservas de 114 cargos de elección popular que no serán sometidos a primarias a nivel nacional.

González, incluso, ha presentado recursos de reconsideración en contra de la medida que fue adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD.