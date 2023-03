Proceso de primarias del PRD atiza diferencias entre perredistas y ex copartidarios

El proceso interno rumbo a las elecciones primarias del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), que se realizará el próximo 11 de junio, comienza a generar choques entre los propios perredistas y ex copartidarios.

Al menos eso es lo que se evidencia en un intercambio de mensajes entre los veteramos políticos ligados al PRD, Víctor Young y Pedro Pereira Arosemena.

En un primer mensaje Víctor "Vitito" Young le escribe lo siguiente a Pereira.

"Don Pedro Pereira, acabo de escuchar su intento de dividir al PRD, tratando de encasillar las candidaturas del partido cuando tú desertaste y te convertiste en un tránsfuga al servicio del "progresismo" martinelista. Qué autoridad moral podrás tener tú para calificar a los miembros del PRD", le recriminó Young a Pereira Arosemena, quien luego de formar parte del PRD por muchos años, fue designado en 2009 como embajador de Panamá en Venezuela por el entonces ex presidente Ricardo Martinelli.

Al mensaje escrito por Young, le ripostó de inmediato Pereira Arosemena.

"Don Víctor Young, hay que mantener el debate político de altura. Usted me acusa de tránfuga y traidor, yo simplemente me fui del PRD porque cuando ese partido se convirtió en promotor del “neoliberalismo”, no había nada que hacer , y , traídor a qué, a quién", respondió.

Agregó que "cuando acepte ir de embajador lo hice en los mejores intereses del país, con el objeto de establecer un puente entre un gobierno progresista -Venezuela- y el de Panamá, desde una perspectiva progresista, siempre actúe con ese norte".

Sin embargo, le indicó Arosemena a Young que hoy el PRD es un partido que perdió el rumbo, que "se ha convertido en una franquicia para beneficiar a unos pocos".

"Usted verá el 5 de mayo del 2024 cuando se consumará la derrota estrepitosa que sufrirán, y, eso no será culpa mía, sino de los que no han sido capaces de hacer las críticas y auto crítica para rectificar el rumbo neoliberal", concluyó Pereira Arosemena en su respuesta a Víctor Young.