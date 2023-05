Martín Torrijos: ‘El PRD expulsó al torrijismo y ahora quieren expulsar a los torrijistas’

El expresidente de la República Martín Torrijos cuestionó a la actual dirigencia del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y las intenciones de algunos de sus miembros de promover su expulsión de esta agrupación política fundada por su padre, el exgeneral Omar Torrijos.

La semana pasada Víctor Chachi De Gracia, exfiscal del PRD y actual miembro de la Comisión de Elecciones del partido, anunció que una vez se oficialice ante el Tribunal Electoral la postulación de Torrijos, como candidato presidencial del Partido Popular (PP) para las elecciones de 2024, la misma sería objetada.

Al respecto exgobernante calificó estas intenciones como triste. "El PRD expulsó al torrijismo y ahora quieren expulsar a los torrijistas; eso no tiene ningún sentido, si todos sabemos lo que ellos representan, todos sabemos que no están a la altura de lo que siente el país y lo que siente también la propia membresía del partido", precisó Torrijos, quien aspira a ocupar la silla presidencial nuevamente, pero esta vez postulado por el PP.

Agregó que el PRD se desvirtuó tras señalar que el peso de la dirección del partido no es lo que refleja ni siente la membresía del partido.

"Es un peso muy negativo, porque efectivamente nos vinculan a todo lo malo que ha pasado, particularmente en este periodo, y no nos vinculan al futuro", dijo.

"Lamentablemente tengo que correr fuera del PRD dada la realidad de que quienes hoy tienen el partido bajo su control, de quienes deciden a su antojo y en algunos casos como han podido burlar la democracia interna, reservando posiciones solo para ellos y entre ellos. Está demostrado que esta dirección política del PRD no tiene un contenido torrijista", señaló.

Sostuvo que quienes se han sentido traicionados por esta dirección política a lo interno del PRD, ven una nueva oportunidad de participar en política y de retomar primero el país y "después nos concentraremos a ver qué pasa con el partido".

Manifestó que la sociedad se siente defraudada y dijo que espera y hará todo el esfuerzo de tratar de convencerlos de que efectivamente no estamos condenados a vivir bajo este regimen y bajo esta circunstacia "donde la corrupción y los intereses económicos imperan en la política".

"Los malos intereses se han puesto de acuerdo para utilizar a los partidos políticos y a la política para entonces, desde el poder, repartirse los contratos y eso es lo que en el fondo tiene que cambiar. Eso no viene desde ahora, después que yo salí (de la Presidencia), lo que imperó fue la cultura del billete, o sea todo el mundo o se compraba o se vendía.

Al respecto sostuvo que en algún momento se va a saber qué es lo que está pasando con los dineros de la descentralización.

"Los que hoy se creen invisibles [...] todo el mundo va a saber qué hicieron, con la administración pública no hay secretos. Por más que tú trates de ocultar y no entregar información, la gente sabe perfectamente bien qué pasó. Parte de la repartición y tratar de burlar voluntades a través de los fondos que el gobierno está transfiriendo (de la descentralización) a personas que en un momento dado están en campaña política", concluyó el ex gobernante.