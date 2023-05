Diputado Elías Vigil renuncia a su postulación para la Alcaldía de Panamá por el Partido Panameñista

El diputado del Partido Panameñista, Elías Vigil declinó a su aspiraciones como precandidato a la Alcaldía de Panamá, en las elecciones primarias de esta agrupación política que se realizarán el próximo 23 de julio.

Archivo/La Estrella de Panamá

Aunque Vigil durante su acto de postulación para la alcaldía capitalina el pasado 23 de abril, manifestó que no buscaría la reelección como diputado, ahora en una carta dirigida este martes 16 de mayo al presidente del Comité Nacional de Elecciones del partido, Jonathan Carrillo, el diputado panameñista parece haber cambiado de opinión y buscaría ser reelecto para un segundo periodo.

"Panamá Este, electoralmente el circuito 8-6, que comprenden los corregimientos de San Martín, 24 de diciembre, Tocumen, Pedregal, Pacora, Las Mañanitas y Las Garzas me eligió como su diputado, y de mi ejercicio en el cargo, he demostrado con mi equipo de trabajo que el amigo del pueblo, está en el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, por lo que me deberé a mi circuito, ya que los tiempos políticos que se aproximan serán difíciles para el país, y dejar a mis comunidades sin una voz en la asamblea seria una irresponsabilidad", plasmó Vigil en la carta. "Como lo dijo el Doctor Arnulfo, hay que cuidar al pueblo, los ricos se cuidan solos", plasmó Vigil en la carta.

Indicó que su lucha como partido siempre ha sido notoria en la historia de nuestro país, y que como panameño y panameñista de pura cepa, decidió, motivado por seguir fortaleciendo nuestra democracia, en postularse como candidato a la Alcaldía del distrito capitalino en las elecciones internas del Partido Panameñista, por mantener la capacidad, voluntad y el equipo que ha demostrado en Panamá Este que el partido panameñista lucho, lucha y luchará por el beneficio de nuestras comunidades.

Destacó que por todo lo antes expuesto, y por reuniones que ha sostenido principalmente con su familia, así como con sus copartidarios y amigos, toma la decisión, "por los mejores intereses, la unión y que se detengan las amenazas dentro de nuestro partido, y el fin más importante del bienestar de nuestro país, de declinar en mis aspiraciones como candidato a alcalde del distrito capitalino, dentro de las elecciones primarias del glorioso partido panameñista, a celebrarse el domingo 23 de julio del 2023".