'Se acabó la política de marionetas y títeres': Lombana

En medio de un acto político, en el que Lombana se postuló como precandidato presidencial del Movimiento Otro Camino, dijo que su partido es el único que no representa a 'más de lo mismo y el único que no ha hecho negocios con la política'

“No le debemos ni le vamos a deber nada a nadie”, aseguró Lombana. Cedida

Acompañado de amigos, activistas y simpatizantes, Ricardo Lombana se postuló como precandidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (Moca), para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

“Presento mi postulación a la candidatura presidencial por el Movimiento Otro Camino, con compromiso y convicción de que mejores días son posibles para todos los panameños. No será fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero queremos cambiar el estado de las cosas, queremos cambiar el statu quo”, fueron las palabras de Lombana, luego hacer oficial su postulación, ante cientos de simpatizantes que se concentraron para presenciar este evento político, en un hotel de la localidad.

El líder de Moca señaló que este movimiento convertido en partido “representa a los ciudadanos honestos, a los ciudadanos comunes, a los hombres y mujeres que son la principal riqueza de este país, y que no se les ha permito progresar”, afirmó.

“Esa fuerza que hemos logrado constituir genera temor en los poderes establecidos, porque nosotros no le debemos ni le vamos a deber nada a nadie”, afirmó Lombana.

Lombana afirmó que “se acabó la política de marionetas y de títeres, los únicos que nos podrán pedir cuentas serán el pueblo y Dios. Se acabaron los fondos para el clientelismo, para la politiquería, para los negocios, y se les va a acabar la fiesta con los fondos de los panameños, porque la plata alcanza cuando nadie roba y por eso nos tienen miedo”.

El político, quien en segunda ocasión busca llegar a la silla presidencial, subrayó que el Movimiento Otro Camino es el único colectivo político que no representa “más de lo mismo” y el único partido que no ha hecho negocios con la política. “Nosotros no tenemos pacto con ningún tipo de poderes establecidos, y tampoco somos ni seremos refugio para que alguien evada la justicia o se beneficie de tratos amañados”.