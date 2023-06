Benicio Robinson podría no presidir la Comisión de Presupuesto de la Asamblea en el último periodo

El diputado perredista Benicio Robinson, manifestó que por el momento no ha pensado si presidirá la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para el último quinquenio legislativo, porque quiere tomar un descanso.

Robinson lleva 4 periodos consecutivos como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN).

“Todavía no he pensado en eso, quiero tomar un descanso porque los que piensan que la comisión de presupuesto solo sesiona una vez, pues sesiona permanentemente y es un trabajo que me he ganado, he estado por varios periodos seguidos y he hecho el trabajo para el país”, sostuvo el diputado de Bocas del Toro.

Indicó que merece darle más atención a su circuito “no lo descarto, pero no es mi posición por el momento, yo creo que me merezco darle más atención a mi circuito, porque no saben lo que es estar aquí casi doce meses al año trabajando para el pueblo”, dijo.

Agregó que sus compañeros diputados, los que son PRD y de demás partidos, tienen derecho a participar y aspirar a presidir la Comisión de Presupuesto.

Por el momento, la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), solo ha oficializado la candidatura del diputado Jaime Vargas, para la presidencia de la Asamblea Nacional y al diputado Ricardo Torres para la vicepresidencia.

Una vez escojan la nueva junta directiva del Legislativo, deberán conformar las 15 comisiones de trabajo permanente para este quinto y último periodo.