Roux: ‘Yo no me siento ni con el PRD ni con RM’

Roux sostuvo que CD irá a la cabeza de una alianza para las elecciones de 2024. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El precandidato presidencial del opositor partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, afirmó la mañana de este domingo 9 de julio que con los únicos que no se sentaría a conversar sobre una posible alianza política rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 será con el Partido Revolucionario Democrático (PRD); que tiene como candidato presidencial al vicepresidente, José Gabriel Carrizo, y con el partido Realizando Metas (RM), que tiene como candidato presidencial al ex gobernante, Ricardo Martinelli.

Las declaraciones de Roux se dieron en el momento que fue a emitir su voto a la escuela Ernesto T. Lefevre, en Juan Díaz, en las elecciones internas de CD.

#Voto2024 // "Cambio Democrático está firme, hoy vamos a demostrar lo que el partido quiere y necesita", afirmó Roux. https://t.co/NG9kq3P8wY



Video: Abel Herrera pic.twitter.com/KvavuetB2U — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) July 9, 2023

“Nosotros siempre hemos llamado a cualquier persona que comparta con nosotros la visión de país y que comparta con nosotros que el cambio va a la cabeza y no vamos a apoyar a ningún candidato de otro partido político. El problema es que hay un grupo que quiere apoyar a otro candidato, nadie que esté apoyando a candidatos de otros partidos se puede sentar a conversar con nosotros”, dijo.

Sostuvo que CD irá a la cabeza de una alianza para las elecciones de 2024, pero una alianza que este conformada con base a objetivos, en base a valores y en base a los que el país requiere y necesita.

En ese sentido, Roux enfatizó que puede sentarse a conversar con todos los posibles candidatos.

“Vamos a conversar con todos los que aspiran a la Presidencia de la República, que comparta nuestra visión. Y ya yo he dicho con quienes no me voy a sentar, yo no me siento ni con el PRD ni con RM", enfatizó.

Insistió en que la alianza que busca presidir abogará por hacer los cambios que el país necesita.

“Se trata de cómo nosotros vamos a desmantelar ese sistema político corrupto clientelista que hoy en día es la causa de que los panameños no tengan agua potable, de que los panameños no tengan seguridad, no tengan carreteras, de que no tengan las necesidades básicas, como agua, medicinas, esa es la causa", precisó.

“Nosotros estamos dispuestos y decididos a desmantelar ese sistema político clientelista y corrupto”, concluyó.