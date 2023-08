Álvaro Alvarado denuncia que le reclamaron por publicar foto de cumpleaños de diputado

Alvarado detalló en X la conversación que tuvo con la esposa del homenajeado, sin embargo no lo identificó con su nombre

Alvarado resaltó que 'es increíble el rumbo que está tomando este país'. Archivo | La Estrella de Panamá

El periodista de radio y televisión Álvaro Alvarado denunció este lunes 7 de agosto que le reclamaron por publicar una foto del cumpleaños del diputado perredista Benificio Robinson en su cuenta de X.

Alvarado detalló en X la conversación que tuvo con la esposa del homenajeado, sin embargo no lo identificó con su nombre. No obstante, el publicó el pasado 6 de agosto la foto del cumpleaños de Robinson.

“La esposa del reciente ojomeneado me acaba de llamar en un tono de muy pocos amigos, para reclamarme por las fotos y videos que he publicado en mis redes sociales. Realmente esta gente se creen los dueños de este país”, público el periodista en sus redes sociales.

Eso es lo que nos espera con 5 años más de PRD. Llamadas de las esposas amenazando?.. Ya sabe señor @gabycarrizoj en qué andan sus compañeros de campaña. pic.twitter.com/dnI18OqYbp — Alvaro Alvarado - Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) August 7, 2023

Según el periodista, en la llamada le dijo que nadie está autorizado a publicar fotos de una fiesta que ella organizó. “Además, que su esposo puede hacer con su dinero lo que le da la gana como viajar y celebrar la fiesta que quiera”.

En otra parte de su mensaje en X el periodista resaltó que “la señora que al parecer estaba bastante molesta, me dice que a ella le habían dicho que Crispiano Adames me tenía en la planilla de la Asamblea, pero que no tenía pruebas”.

Por ello, “mi respuesta a tal aseveración después de reírme fue: puede buscar hasta debajo de las piedras y me avisa si encuentra algo. Por si no lo recuerdan, Crispiano Adames en el discurso de reelección como presidente de la Asamblea en julio 2021, me dedicó unos minutos a mi con nombre y apellido por mis cuestionamientos a la Asamblea y al ejecutivo con el tema de las medicinas”.

Será que quedaremos como México y Colombia? Ojalá no pasen de las llamadas a los disparos. Ya esto es muy preocupante. Si alguien no quiere que publiquen fotos de sus actividades, entonces revisen a los invitados y que todos dejen sus celulares en la entrada. Fin del comunicado. — Alvaro Alvarado - Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) August 7, 2023

Alvarado resaltó que “es increíble el rumbo que está tomando este país, que ya no sólo te llaman los políticos para amenazar, ahora lo hacen sus esposas”.