Directorio de RM ratifica a Linares de Martinelli como candidata a vicepresidenta

Luis Eduardo Camacho, Martinelli, Linares de Martinelli y Alma Cortés. Gustado Aparicio | La Estrella de Panamá

El candidato a la presidencia de la República por el partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, anunció la mañana de este domingo 24 de septiembre a su esposa Marta Linares de Martinelli como su candidata a la vicepresidencia de la República para las elecciones generales de 5 de mayo de 2024.

#VOTO2024 // Ricardo Martinelli desigana a su esposa, Marta Linares de Martinelli, como la candidata a la vicepresidencia de la República, por el partido Realiazando Metas. pic.twitter.com/8wYpwxOs1p — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) September 24, 2023

Martinelli hizo el anuncio en la reunión del Directorio Nacional del partido, que en la tarde del domingo ratificó a Linares de Martinelli.

Antes de presentar a su compañera de fórmula el exgobernante manifestó que viene con su candidatura a presidente a dejar un legado.

“Vengo a cambiar este país, este país como está no funciona, este país no anda, este país... la politiquería barata, los intereses creados, y todos nosotros hemos dejado que el gobierno, la Asamblea y los que nos gobiernan hagan prácticamente lo que les da la gana”, indicó.

Continuó diciendo que “todos somos culpables, yo soy igual de culpables que ustedes y todos los que están allá afuera, inclusive, ellos mismos si se hacen un análisis de conciencia. Este país tiene que cambiar. Hay que reconstruir prácticamente este país”.

Es por eso, indicó que ha seleccionado a una persona a la cual “yo le tengo toda la confianza, absolutamente toda la confianza”.

#Voto2024 // Luis Eduardo Camacho, secretario General del partido Realizando Meta, se pronuncia poco antes del inicio del Directorio Nacional, donde se anunciará a la candidata o candidato a la vicepresidencia de la República por esta agrupación política. pic.twitter.com/QN6iW65yjo — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) September 24, 2023

“Yo les digo, yo no soy un hombre perfecto, estoy lejos de ser un hombre perfecto, porque en esta vida la perfección solamente la tiene Dios. Reconozco que hay cosas que no las hago bien, hay cosas que las hago bien, pero yo tengo una ventaja, que yo no soy terco y yo corrijo, porque el que no corrige y es terco es bruto, y yo de bruto no creo que tenga nada”, exclamó.

#Voto2024 // El Directorio Nacional del Partido Alianza que preside José Muñoz entra en votación para ratificar a Ricardo Martinelli como candidato a la presidencia de la República para las elecciones de mayo del 2024. pic.twitter.com/TAYwlYqoMn — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) September 24, 2023

Esa persona [refiriéndose a su esposa] “me conoce a mi en las altas y bajas, ha llorado conmigo, ha peleado conmigo, ha gozado conmigo, hemos ido por todos los rincones del mundo, hemos pasado por cosas buenas, por cosas malas, por problemas de salud [... ] Es una persona que me conoce de pie a la cabeza y es una persona en la que yo confío porque el otro que tenía, miren todo lo que me hizo”, dijo.

Sostuvo que en estas últimas semanas hubo un periodo de acomodo y de negociación y por eso, después de buscar todas las opciones consideró que en Realizando Metas hay opciones muy buenas para ser presidente y que tomó la decisión por todo lo que le ha pasado.

Manifestó que "quien sabe esa mujer es el balance que yo necesito, porque ella es el polo opuesto a mi, y dos polos opuestos se juntan, se complementan, se entienden y se comprenden.

“Por eso y les pido le den un voto de confianza para seleccionar a mi esposa Marta Linares de Martinelli”, dijo.

Agregó que habrá algunos que piensen que seamos el agua y el aceite, pero quien sabe eso es lo que el país necesita, una mano maternal y una mano dura o mano económica porque este es un país que tiene muchos problemas sociales que hay que atacarlos de forma directa.

“Vamos todos juntos a trabajar para que ese 5 de mayo, la nómina de Realizando Metas, que dicho sea paso, Marta, más que el PRD gane las elecciones junto con el partido Alianza y cambiemos nuevamente a Panamá”, puntualizó.