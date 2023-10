Martín Torrijos: "Llego a mayo, ganamos la elección y vamos a cumplir los compromisos adquiridos”

Según el ex mandatario, "no podemos dejar que los mismos de siempre estén, cuando nosotros tenemos que tomar las riendas y sacar adelante nuestro país"

El candidato presidencial del opositor Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, durante un acto con simpatizantes del movimiento Panamá Posible realizado en la provincia de Chiriquí, manifestó a la dirigencia de este movimiento y a todas las personas identifican con la oferta electoral que sigue en la pelea, que llega a mayo venidero y que ganará las elecciones.

“Bueno, llegué, y le comentaba a algunos amigos el otro día, que cuando tomé esta decisión que hablé con Vivian y mis hijos, tenía más ganas que Chance. Bueno, hoy tenemos chance y sigo con ganas. (…) Vean, ténganlo por seguro: llego a mayo, ganamos la elección y vamos a cumplir los compromisos que nos estamos adquiriendo”, dijo el exmandatario.

Reiteró que Panamá es muchísimo mejor de lo que está viviendo la población; que no está condenada, a vivir entre la corrupción y la desesperanza y, si todos aportan ideas, ese Panamá posible, va a llegar y, “Dios primero, llegará pronto, porque el próximo mayo, todos lo vamos a construir”.

Entre sus objetivos inmediatos después de mayo venidero, señaló, figura el ordenamiento las finanzas públicas; salvar de nuevo a la Caja de Seguro Social, para garantizar las pensiones a los jubilados y pensionados; transformar el sistema público de Educación y Salud; y crear las bases para la generación de empleos.

“Ese reto lo enfrentaremos realmente con mucho coraje, pero también con mucho optimismo, porque ven ustedes el compromiso del Panamá posible, de las personas que quieren y saben que somos mejor de lo que tenemos y que Dios primero. A partir del próximo mayo, con su ayuda, vamos a construirlo, hacerlo una realidad y vamos a ganar la Presidencia de la República para que juntos logremos ese Panamá posible”, sostuvo Torrijos Espino.

Al respecto Juan McKay vocero del movimiento, manifestó que “Panamá posible somos empresarios, amas de casa, deportistas, indígenas, estudiantes, médicos, educadores, productores, ganaderos, arroceros; somos todos, gente como ustedes y como yo; gente sencilla, pero que queremos un mejor Panamá, y la única forma que podemos es si nosotros nos activamos y participamos ahora, no una vez cada cinco años para elegir”.

Añadió que son muchos los preocupados por el país, por el futuro de sus hijos y nietos, en consecuencia, no pueden quedarse como espectadores, afuera, sino participar, porque si no lo hacen, alguien más lo va a hacer por ellos. “Y créame, no lo han estado haciendo bien. Por lo últimos 15 años.”

En las últimas semanas, señaló, le han preguntado por qué Martín Torrijos, a lo que ha respondido: “porque uno es un hombre de familia, ustedes ven, lo ven acompañado por Vivian [su esposa] y hoy lo vimos acompañado por su hija Daniela, que anda por allí; y defiende a sus hijos, protege a su familia; es un hombre profesional, un dirigente comprobado, sincero y honesto”.