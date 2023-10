Cortizo sanciona la reforma al ‘Código Electoral’

La ley sancionada por Cortizo fue publicada en la 'Gaceta Oficial No. 29889-A. Cedida

El presidente Laurentino Cortizo sanción la Ley No. 403 del 13 de octubre de 2023, la cual modifica un artículo del Código Electoral.

La norma fue publicada este 13 de octubre en la Gaceta Oficial No. No. 29889-A. La ley modifica el artículo No. 380 del Código Electoral.

Lea aquí: Gaceta Oficial

Con esta nueva reforma el citado artículo queda así: “En los circuitos plurinominales, los partidos que hayan suscrito alianzas nacionales y/o acuerdos de alianzas electorales parciales debidamente formalizadas ante el Tribunal Electoral, solo podrán postular un candidato común por alianza a la que representará, el que competirá sujeto a las reglas siguientes: 1- En su partido compite para cociente, medio cociente y residuo. 2- En el partido o los partidos aliados compite únicamente para el residuo y será identificado con la letra R. A tal efecto, solamente se sumarán los votos obtenidos por el candidato en los diferentes partidos de la alianza que lo hayan postulado”.

“Los partidos políticos en alianza decidirán, de común acuerdo, a cuál de ellos le corresponderá la letra R. De haber una alianza nacional que establezca un acuerdo de alianza electoral parcial (local) con otro u otros partidos, para los efectos de este artículo se tomará como una sola alianza”, añade el artículo.

Además, “esta norma se aplicará para el caso de la postulación de concejales prevista en el artículo No. 384”.

Esta sanción se da un día después de que el Tribunal Electoral reiteró su rechazo a la aprobación en tercer debate del proyecto de ley No. 1092, por medio del cual se reforma al artículo No. 380 del Código Electoral.

La entidad recordó que esta aprobación en la Asamblea Nacional se presenta a siete meses de la celebración de las elecciones generales de 5 de mayo de 2024.

Además, el pleno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) confía en la “sensatez” del Órgano Ejecutivo, el cual finalmente le corresponde sancionar esta nueva norma.

El TE recordó que si bien la Asamblea Nacional “es el ente constituido para la aprobación de leyes” los organismos electorales del mundo coinciden que no es recomendable cambiar las reglas de un torneo electoral, ya que “esta acción afecta la integridad del proceso”.

La entidad planteó que Panamá es el único país del mundo cuyo TE convoca desde la década del noventa a los representantes de los partidos y de la sociedad civil organizada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales para que analiza y discute por un año todo lo referente al proceso.