Diputado Ábrego: Primer debate del proyecto del contrato minero empieza el 18 de octubre

Ábrego recordó que ahora lo que le corresponde a la comisión de Comercio es votar el primer debate. Gustado Aparicio | La Estrella de Panamá

El diputado presidente de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Roberto Ábrego, anunció que este miércoles 18 de octubre comenzará la discusión en primer debate del proyecto de ley que establece el contrato ley entre el Estado panameño y Minera Panamá, S. A.

Ábrego expresó que ya fueron convocados los miembros de esta instancia para las 11:00 a.m. luego de que este lunes 16 de octubre fuera enviado a la Asamblea Nacional el contrato con las recomendaciones sugeridas por la comisión de Comercio y que, según Ábrego, el Ejecutivo las tomó como buenas.

El diputado manifestó que muchos aun luego de esas modificaciones siguen en contra del proyecto, no por razones del contrato per se, "ellos simplemente no quieren minería a cielo abierto y se le podrán hacer todos los cambios y se opondrán”.

Agregó que ahora lo que le corresponde a la comisión de Comercio es votar el primer debate, ya sea a favor o en contra del contrato con las modificaciones.