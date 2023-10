Martín Torrijos advierte que el país enfrenta una crisis sin precedentes

El candidato presidencial por el Partido Popular (PP) y ex presidente de la República, Martín Torrijos afirmó que es evidente que estamos ante un gobierno y un presidente que eligen buscar culpables, en lugar de soluciones. "Les quedó grande la silla", afirmó el ex gobernante.

La reacción del ex mandatario surge luego del mensaje a la Nación que emitiera el martes el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen quien mencionó a Torrijos mientras justificaba la aprobación del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá y explicaba el origen de la operación minera en el país.

Cortizó detalló que esta operación minera se originó en 1991 con un Contrato de Concesión de Exploración. Luego en 1997, hace 26 años, se aprobó el Contrato Ley 9 para esa explotación minera.

También dijo, que ocho años después, en el año 2005, el gobierno de Martín Torrijos aprobó el nuevo plan de desarrollo que dio inicio a la construcción de la infraestructura minera. Y cuatro años después, en el 2009, el gobierno de turno autorizó el inicio de la explotación comercial minera.

Luego de ser mencionado directamente en el discurso de Cortizo, Torrijos manifestó que "tratan de señalar a otros como culpables de una situación que ellos pudieron evitar... Que han tenido años para evitar".

Sostuvo que el presidente dejó claro en su discurso su incapacidad para gobernar "y, lo que es peor, su incapacidad para entender este país y para ponerse en sintonía con sus aspiraciones".

"Hoy los panameños están diciendo Basta Ya! Basta de indolencia y de irresponsabilidad. Están reclamando en las calles un gobierno capaz, honesto y que escuche el clamor de la ciudadanía. Sé que la confianza se gana con hechos, no con palabras, se gana con trabajo, no con retórica", expresó el ex gobernante.

Por eso dijo, se compromete desde ya junto a un equipo de expertos panameños a utilizar todos los recursos e instrumentos legales para revisar integralmente el contrato minero incluida la viabilidad de suspenderlo.

"Lo haremos en todas las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias. Pero más que eso me comprometo a trabajar sin descanso en recuperar la confianza perdida, a devolver esperanza, y sobre todo a escuchar a las familias panameñas, conocer sus aspiraciones para garantizar que juntos logremos un mejor presente y gran futuro", aseguró

Trasladan sede para el anuncio del candidato vicepresidencial

Por otro lado, el equipo de campaña del ex presidente Torrijos informó que fue suspendido el evento que se tenía previsto realizar en Santiago, en la provincia de Veraguas en donde se iba a anunciar a su compañero de fórmula para las elecciones generales de 2024. El evento se realizará en la ciudad de Panamá.

“En las próximas horas, anunciaremos el lugar y hora de este evento, en el que se anunciará a la persona que el expresidente Torrijos Espino escogió como su candidato (a) a la vicepresidencia de la República”, indica un comunicado de la campaña de Torrijos.

La medida fue tomada debido a las protestas y bloqueos de vías y carreteras en el país.