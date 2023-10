Diputado Bolota Salazar: Tenemos que derogar la Ley No. 406

Debemos hacerlo porque así lo exige los panameños, más adelante sabremos si fue la mejor decisión Archivo | La Estrella de Panamá

Para el diputado por el Partido Revolucionario Democrático, Jairo Bolota Salaza, el país no aguanta una semana más de protestas.

Salazar indicó que en su provincia Colón los delincuentes se han aprovechado de los bloqueos de vías y manifestaciones y están saqueando los comercios.

Añadió ante el pleno de la Asamblea Nacional, durante el periodo de incidencias, que los empresarios están viviendo con temor debido a la situación que se vive.

El diputado colonense recalcó que aunque esa derogación conlleve consecuencias legales para el país habría que aprobarla.

“Tenemos que derogar la ley ya”, insistió Salazar, quien reconoció que voto a favor de la Ley No. 406, que establece el contrato minero entre el Estado panameño y Minera Panamá.

“Debemos hacerlo porque así lo exige los panameños, más adelante sabremos si fue la mejor decisión, pero en estos momentos tenemos que escuchar a la mayoría que es el pueblo” y derogar ese “contrato ya”.

Salazar destacó que la empresa minera no le ha dado dinero por su voto. “El que no la debe no la teme”, dijo.

“En caso de que la minera le haya dado algún diputado dinero, exigimos que den la lista, en caso de que eso exista, el que no la debe no la tema, exijo a la Minera Panamá que de los nombres”, destacó.