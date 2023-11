Tribunal Electoral nombra a integrantes de la Junta Nacional de Escrutinios

La JNE representa a los distintos sectores de la sociedad civil Archivo | La Estrella de Panamá

El Tribunal Electoral (TE) nombró mediante el Decreto de Personal No. 1 de 30 de octubre a los miembros de la Junta Nacional de Escrutinios (JNE) para las elección general de 5 de mayo de 2024, no obstante, su toma de posesión no tiene fecha debido a la situación que se vive en el país.

De acuerdo con la entidad, la presidenta de la JNE es Nivia Rossana Castrellón; el secretario es Juan Carlos Araúz, y Lilia Liu es la vocal.

Mientras que las suplentes de Castrellón son Elisa Suárez y Madeleine Escribano y los de Araúz son Mirhanna Gabrielle Sandoya y Alejandro Antonio Carbonell.

En tanto, los suplentes de Liu son Bencemar Montezuma y Daniela Isabel Noriega.

“El artículo No. 170 del Código Electoral establece que los cargos de presidente, secretario, vocal y suplentes de la JNE serán nombrados por el Tribunal Electoral, por lo menos 15 días antes de los comicios”, destacó la entidad en una nota de prensa divulgada este 6 de noviembre.

La JNE representa a los distintos sectores de la sociedad civil, como sindical, laboral, bienes y raíces, empresarial, jurídico, sector educativo, entre otros.

Además, se encarga de escrutar las 40 actas de todos los circuitos electorales del país y proclamar a quien resulte electo como presidente (a) de la República en los comicios del próximo 5 de mayo.