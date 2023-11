Colón y los hechos fundamentales para consolidar la separación

Acta de Separación de Panamá de Colombia publicada en 'El Heraldo del Istmo', el 20 de julio de 1904. Dominio público

Sin la provincia de Colón, la consolidación de la separación entre Panamá y Colombia y la formación de la República de Panamá no sería contada como un éxito en la historia del país. A pesar de que en el 3 de noviembre de 1903 ya era un hecho que Panamá no sería más uno de los estados del país suramericano, debido a la proclamación de separación, no fue hasta dos días después, el 5 de noviembre que se aseguró la liberación del suelo istmeño.

“Sólo ahora 7:30 p.m. puede decirse que la separación de Panamá está asegurada”, comunicaba José Antonio Henriquez, miembro de la Junta Revolucionaria de Colón, en un telegrama con remitente a Panamá, después de concretar que el país ya no le pertenecería a Colombia, recuenta el diario digital de la Universidad de Panamá (UP), UP Informa.

Y es que, desde la madrugada del 3 de noviembre dos embarcaciones colombianas, 'Cartagena' y 'Alexander Bixio' llegarían a la Bahía de Colón para aplacar el intento de revolución istmeña antes de que la misma si quiera comenzara.

Unos 500 soldados, denominados como el Batallón Tiradores, eran liderados por los generales Juan B. Tovar y Ramón Amaya con el objetivo de tomar el tren de Colón hacia Panamá y evitar las gesta de separación, sin embargo, solo los generales pudieron llegar a la ciudad de Panamá, también menciona este medio universitario.

Caricatura sobre el movimiento independentista publicada en 'The New York Times' en 1903. Dominio público

Los ejecutivos estadounidenses habían puesto a disposición vagones de lujo del tren, pero el resto de la tropa debía quedarse a esperar a que el Ferrocarril transístmico dispusiera de más vagones para poder llevarlos a Panamá, mientras tanto debían quedarse en la ciudad de Colón.

De acuerdo al historiador panameño Fernando Aparicio, escritor del capítulo XX de Nueva Historia de Panamá Vol. II, '«Alcanzamos por fin la victoria...»: tensiones y contradicciones de 3 de noviembre de 1903', diferentes expertos en la historia entre ambas naciones teorizan que el movimiento separatista de Panamá tuvo influencia de los Estados Unidos.

De hecho, autores como Ovidio Díaz Espino y Antonio José Uribe hablan sobre esto en sus libros, How Wall Street created a nation (2001) y Colombia y los Estados Unidos de América: El canal interoceánico, la separación de Panamá, política internacional económica, la cooperación (1931) respectivamente.

Y aunque es cierto que la administración estadounidense tuvo un rol en la retención de los soldados del Batallón Tiradores en el ferrocarril, Aparicio concluye que Estados Unidos no fue el impulsor de la gesta separatista a diferencia de las teorías de autores e incluso el propio gobierno de la época, siendo los rumores de una posible revolución panameña apoyada por la nación norteamericana lo que alertó al país de América del Sur.

Concejo Municipal de 1903, que declaró la separación de Panamá de Colombia. Dominio público

Después de llegar a Panamá, tanto Tobar como Amaya fueron apresados poco tiempo después de poner pie en la ciudad y llevados al cuartel bajo el mando del oficial colombiano, Esteban Huertas, quien había sido previamente convencido para apoyar la revolución panameña y a los miembros separatistas. Este ordenó a los demás oficiales aprehender a los generales del Batallón Tiradores en la cárcel local.

De esta manera, la tropa de soldados colombianos permaneció sin contacto con sus superiores y por consiguiente sin órdenes precisas y sin transporte para llegar al lugar donde se encontraban sus superiores. Esto obligó a Eliseo Torres a tomar el mando de la tropa de soldados, pero se vio imposibilitado a actuar y llegar a Panamá por la administración del Railroad Company.

Luego, Torres fue convencido por la Junta Revolucionaria de Colón de abandonar Panamá junto al resto de los soldados, lo que se logró el 5 de noviembre después de que el mismo aceptara $8,000 de soborno. Los militares colombianos zarparon en el barco 'Orinoco' hasta su país y de esta manera se aseguró el éxito del movimiento independentista que separaría de manera definitiva a Panamá de Colombia.

Reacciones de la comunidad internacional

A pesar de que Panamá logró satisfactoriamente su separación, no fue hasta más de un mes después que Colombia reconoció a Panamá como un país mientras que Estados Unidos, Francia y otros quince países de Europa y Asia lo harían antes de que finalizara noviembre.

Ese mismo mes iniciaron las negociaciones entre el secretario estadounidense, John Milton Hay y Philippe Bunau-Varilla para un tratado sobre la construcción del canal, que sería muy controvertido debido a su celeridad de aprobación —se firmó el 18 de noviembre— así como los términos que decidirían el futuro de los panameños a perpetuidad.