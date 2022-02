Un duelo cerrado: la medallería de damas y varones, en los ‘JO’ de Invierno, Beijing, 2022

Pese a que los Diarios de Panamá, le ha dado poco importancia a los XXIV ‘JO’ de Invierno, Beijing 2022, que se celebran del 4 al 20 de febrero, hoy abordaré un aspecto importante como señalé en el Título Principal de hoy. El estado de medallero al momento de hilvanar estas líneas es así. N°1) Noruega. ‘ORO’8. Plata 3.Bronce 6. Totales

17 preseas. N°2), Alemania: ‘ORO’ 7. Plata 5. Bronce 1. Totales 13. N°3. Estados Unidos. ‘ORO’ 5. Plata 5. Bronce 1, Totales. 11. N°4) Holanda: ‘ORO’ 5. Plata 4. Bronce 1. Totales 10. N°5), Suecia. ‘ORO’ 5. Plata 2. Bronce 3. Totales 10. N°6 (Austria) ‘ORO’ 4. Plata 6, Bronce 4. Totales 14. N°7) Rep. China. ‘ORO’ 4. Plata 3. Bronce 1. Totales 8. N°8) (ROC), ‘ORO’ 3. Plata 4 Bronce 6. Totales 13. N°9) (Italia). ‘ORO’. 2 Plata 5. Bronce 4. Totales 11. N°10. (Japón) ‘ORO’. 2. Plata 3. Bronce 5. Totales 10. N° 11) (Slovenia). ‘ORO’ 2. Plata 1 Bronce 1. Totales 5. N°12) Suiza ‘ORO’ 2. Plata 0 Bronce 5. Totales 7. N°13) (Francia) ‘ORO’1. Plata 6. ‘0’ Bronce. Totales 7. N° 14) CANADÁ. ‘ORO’ 1. Plata 4 Bronce 8. Totales 13. N°15) (Rep. Corea). ‘ORO’ 1. Plata 2. Bronce 1. Totales 4. N° 16) (Finlandia) ‘ORO’ 1. Plata 1. Bronce 2. Totales 4. N°17), Australia. ‘ORO’ 1. Plata 1. Bronce 1. Totales 3. N°18) Rep. Checa ‘ORO’ 1. Bronce 1. Totales 2. N° 19) Nueva Zelanda. ‘ORO’ 1. Totales. 1 presea. N°19. (Eslovaquia). ‘ORO’ 1. Totales 1. N°21) Belarus y España. ‘ORO: ‘0’. 1 de Plata. Totales 1. N° 24. (Bélgica, Salvia y Polonia 1 presea de bronce.

VEAMOS PRIMERO las Medallas de las Mujeres. N°1) Holanda: ‘ORO’ 4. Plata 1 Bronce 1. Totales N°2 Noruega: ‘ORO’ 3. Plata ‘0’ Bronce 1. Totales 4. N°3) Alemania. ‘ORO’2. Plata 3 ‘Bronce ‘0’. Totales 5. N°4) Estados Unidos: ‘ORO’ 2. Plata 2. Y Bronce 1. Totales 5. N°5), Suecia: ‘ORO’ 2. Plata 2. Bronce 1. Totales 5. N°6) (Italia) ‘ORO’ 1, Plata 2. Bronce 1. Totales 4. N°7 (ROC) ‘ORO’ 1. Plata 1. Bronce 2 Totales 4. N°8) ( Suiza) ‘O’ 1. Bronce 4. Totales 5. N°9 (Slovenia) ‘ORO’ 1. Bronce 2. Totales 3. N°10) (Australia) ‘ORO’ 1 Bronce 1. Totales 2. N°11 (Rep. Checa).

‘ORO’ 1. Totales 1 medalla. N°12) (China) ‘ORO’ 1. Totales 1. N°13) Nueva Zelanda. ‘ORO’ 1. Plata y Bronce ‘0’. Totales 1. N°14) (Slovakia) ‘ORO’ 1. Totales 1. N°15) Austria ) ‘ORO ‘’0’. Plata 3 Bronce 1. Totales 4. N° 16), (Francia) . Plata 3. Totales N°17) CANADÁ) ‘ORO’ ‘0’. 1 de Plata y 3 de Bronce. N° 18) (Japón) ‘ORO’ ‘0’. Plata 1 Bronc 1. Totales 2. N° 19) (Finlandia) ‘ORO’ ‘0’. Plata 1. Bronce 1. Totales 2. N° 20, (Rep. de Corea ). ‘ORO’ ‘0’. 1

de Bronce. N° 20) (España) ‘0’ORO’. Plata 1. Bronce ‘0’. Totales 1 presea. N°21) (Bélgica) ,‘ ORO’ ‘0’ Plata ‘0’.

Bronce 1. Gran Total de las mujeres. ‘ORO’ 23. PLATA 23. Y BRONCE 23.

MEDALLAS DE LOS HOMBRES: N°1) (Noruega) ‘0R0’ 4, Plata 2. Bronce 5.Totales11. N°2) (Austria) ‘ORO’ 4. Plata 2. Bronce 2. Totales 8. N°3) (Alemania) ‘ORO’, 3 Plata 1 Bronce 1. Totales 5. N° 4 (Suecia) ‘ORO’ 3. Plata ‘0’ Bronc 1. Totales 4. N°5), (Japón) ‘ORO’ 2. Plata 2. Bronce 3. Totales 7. N°6) (China) ‘ORO’ 2. Plata 2. Bronce1. Totales 5. N°7) (CANADÁ). ‘ORO’ 1. Plata 3 Bronce 2. Totales 6. N°8) (Holanda). ‘ORO’ 1. Plata 3 ‘0’ Bronce. Totales 4. N°9) (ROC) ‘ORO’ 1. Plata 2. Bronce 3. Totales 6. N°10 (ESTADOS UNIDOS) ‘ORO’ 1. Plata 2. Bronce ‘O’. Totales 3. N° 11) (Francia) ‘ORO’ 1. Plata 2 Bronce ‘0’. N° 12) (Rep. Corea) ‘ORO’ 1. Plata 1. Bronce 1. Totales 3 preseas. N° 13) Suiza. ‘ORO’ 1 Bronce 1. Totales 2. N°14) (Finlandia) ‘ORO’ 1. Bronce 1. Totales 2. N°15 (Italia) ‘ORO’ ‘0’. Plata 1 Bronce 3. Totales 4. N°16 (Slovenia) ‘ORO’ ‘0’. Plata 1. Bronce ‘0’. Totales 1. N°17), Australia : ‘0’ ORO. Plata 1. Bronce ‘0’. Totales 1 presea. N°18) (Belarus) ‘ORO’ ‘0’. Plata 1. Bronce ‘0’. Totales 1. N°19) (Hungría) 1 de Bronce. N°20) Polonia ‘ORO’ ‘0’. Plata ‘0’Bronce,1 Presea. Gran Total: ‘Oro’ 26. Plata 26. Bro. 26. Agrego lectores que no están incluidos los evento mixtos. En conclusión, ¿Qué sexo ganará más medallas?.

Mientras que sin dar importancia lo señalado el Coctel del sábado 12 de febrero de 2022, el título del Coctel: El Silencio Sospechoso’ de Pandeportes, de las Elecciones Deportivas 2022-2026. Sumario: Invisible el Padrón Electoral de Fede. Asocia, Clubes, etc. que participarán”. Los Diarios están anunciando a los ‘mismos de siempre’, los deportes

y atletas ‘trentones’que están buscando clasificar en tornos internacionales, para asistir a los Juegos Olímpicos de Verano del 2024, en París, Francia. Quiero compartir con ustedes selectos lectores del Coctel, un reportaje en la Editora en el Idioma Inglés ‘Around The Ring’. En el Idioma Español’ Alrededor de los Anillos’, cuyo editor y fundador es Ed Hula, asistido por Shella Scott Hula. El Editor Jefe en Español es Miguel Hernández.

Quiero como de costumbre compartir con ustedes, un reportaje de Miguel Hernández, fechado el viernes 11 de febrero de 2022. Título Principal “El COI no quiere Especular Sobre PARÍS 2024 si en FRANCIA SE PROHIBE EL HIYAB, en todas las actividades deportivas (El Hiyab es el Pañuelo que cubre la cabeza, cuello y parte del pecho utilizado por las mujeres como símbolos de religión y femineidad. Este velo oculta el cabello, las orejas y el cuello). El mandato del COI es garantizar que no haya discriminación en los Juegos Olímpicos, declaró a Around The Rings un funcionario Olímpico. El debate sobre la polémica enmienda debe tener punto final el PRÓXIMO 24 DE FEBRERO en el Parlamento Francés, en París.

La pregunta de cómo influiría en los Juegos Olímpicos de Paría 2024 una polémica medida en discusión de prohibir el uso del hiyab en las actividades deportivas en Francia no tiene hoy una respuesta. Y no la tiene además porque está en debate político en ese país y todavía hay que esperar unos días para saber QUÉ SUERTE CORRERA esa controvertida propuesta. “Con respecto a su pregunta, cualquier comentario sería especulativo en este momento” dijo Around The Rings a través del correo electrónico un funcionario del Comité Olímpico Internacional desde Beijing donde se encuentra por los Juegos Olímpicos Invernales. El Senado francés, dominado por el partido republicano de derecha, propuso una ley a fines de enero que habría prohibido el uso de símbolos religiosos “ostensibles” durante eventos y competiciones deportivas organizadas por federaciones deportivas y asociaciones afiliadas. Los senadores argumentaron que los pañuelos en cabeza pueden poner en riesgo la seguridad de las atletas que los usan.

Esta enmienda fue rechazada en la Cámara Baja el miércoles, donde el partido centrista “República en Movimiento” del PRESIDENTE EMMANUEL MACRON y sus aliados tienen la mayoría. La enmiendan que se debate en ambas Cámaras del Parlamento también ha despertado muchas reacciones dentro de la clase política y se ha convertido en un tema divisivo. Los que se afrentan a este concepto afirman que EL DEPORTE CONLLEVA integración, y fraternidad republicana, NO ODIOS NI DIVISIÓN. La enmienda por la prohibición del velo, en contra del Consejo de Gobierno, ha sido propuesta en el contexto de las discusiones del proyecto de ley dirigido a la democratización del deporte en Francia. El Ministro francés del deporte ha ‘deplorado la ‘instrumentalización’ de la ley del Deporte en debate.

Ante el desacuerdo el texto tiene programado un nuevo paso por el senado el 16 de febrero, con miras a su adopción definitiva el 24 de febrero. Continuaré con este tema mañana si el Redentor de Los Cielos me lo permite. Así será.