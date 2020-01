Siento que en Panamá muchas personas por más títulos que tengan no atinan con la palabra correcta ni con las expresiones para comunicar lo que quieren decir y se convierten en envidiosos por el ascenso de una persona que domina determinado tema y que por esa razón es ocupado para ganar dinero.

En Panamá no existen lambones, solo sapos y sapas

Un lambón es una persona que adula con mentiras o exagerando medias verdades para caer bien y reclamar puestos o prebendas. Casi siempre los que recurren a las artes de la adulación falsa para lograr sus objetivos, ya sea: Vender equipos o servicios , no tienen la preparación ni un buen producto para respaldar su propósito. Un lambón poco dura en una empresa privada a menos que sea familiar del dueño de la mayor cantidad de acciones y en la mayoría de las veces es rebajado e irrespetado, devaluándose como un simple sapo de charca de quién se ríen a sus espaldas y ni los del aseo le hacen caso. Contrario, sensu es en muchas partes de la torre de babel que han creado los gobiernos inoperantes. Allí si predominan lambones y lambonas de diferentes pelajes : “las fichas”, las amiguitas y amiguitos y hasta tropas de choque sujetos nombrados por política y que no saben nada pero que en poco tiempo se convierten en sapos o sapas de los que mandan.

Ahora, veamos que es un lambón en países cercanos. Persona que se mete en la vida de los demás “ A vos que te importa con lo que yo haga con el lambón de mierda”. En Colombia coinciden con la acepción de lambón que tenemos en Panamá, lo mismo que en México en donde el sujeto dice lo que no sabe convirtiéndose en un vulgar soplón. Ser lambón, sapo, o metiche absolutamente que no conducirá al éxito profesional de ninguna persona. Pero en Panamá por desgracia tenemos la amenaza de una creciente población de lambones por culpa de los gobiernos y el desempleo que en Panamá es un problema social y económico y que justifican por la falta de encaje entre el tipo de trabajo que se ofrece y las calificaciones de los recursos humanos disponibles para participar en la oferta de trabajo. Por tal razón tenemos un elevado porcentaje de desempleo en el país que pronto llegará el 7%, por eso responda al siguiente cuestionario, que le permitirá orientarse para no ser lambón.

En Panamá la política es: a) Una escalera para ascender a las arcas del Estado. b) Ser “ficha” de un gamonal con aspiraciones. c) Usar la plata de los impuestos para competir por el poder. d) O ninguna de las respuestas anteriores.

Economista y escritor costumbrista