Los escándalos de las pasada administraciones de Gobierno siguen siendo eso, “escándalos”. A pesar de los millones y millones de dólares robados al pueblo panameño, no hay presos de cuello blanco y no se recuperan los bienes y dineros mal habidos.

El pueblo no quiere cuentos

Los escándalos de las pasada administraciones de Gobierno siguen siendo eso, “escándalos”. A pesar de los millones y millones de dólares robados al pueblo panameño, no hay presos de cuello blanco y no se recuperan los bienes y dineros mal habidos.

Pero eso no es todo, a más de seis meses del GobierNito, hay nuevos escándalos sin que pase nada, salvo los gritos amenazantes del presidente, “No me pongan a prueba”. ¿Qué será prueba para Cortizo? Pues ha pasado tanto: sobrecostos, contrataciones directas para favorecer allegados, supersalarios y dietas, libretas en la LNB, múltiples nombramientos en directivas, nombramientos de amigos y familiares con jugosos salarios, planillas y contratos en la Asamblea, pautas publicitarias que favorecen a familiares y allegados. Ante tanta vorágine, resulta nulo para adecentar el quehacer público, “pido hacer lo correcto, no lo fácil”, Cortizo, al igual que en mantener en sus cargos a quienes ya han mostrado sus garras en términos de corrupción.

El pedir al contralor que se “amarre los pantalones”, resulta todo un cuento, pues el “establishment” ha cerrado filas para garantizar sus intereses económicos y políticos, “se amagan, pero no se tocan”. Por otro lado, a pesar de que los mayores escándalos de corrupción hacen referencia a los tres últimos Gobiernos (Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela), Gerardo Solís dice que auditará las dos últimas administraciones. ¿Por qué dejará por fuera al Gobierno PRD?

En los temas sociales, este Gobierno va más allá de “Alicia en el país de las maravillas”. En cuanto la seguridad ciudadana, lo que priva son los asesinatos, asaltos, robos y feminicidios, aunque el ministro de Seguridad tenga la percepción de lo contrario, en su gestión se reflejan las tasas más altas de los últimos años.

En materia laboral, en medio del alto desempleo e informalidad, continúa la ola de despidos, tanto en el sector público como privado; disminuyen los salarios, con la excepción del administrador del Canal, a quien se le otorgó un aumento del 95 %, que representa 11 715 dólares mensuales más, dejando su salario en 26 666 mensuales (nada parecido al 1 % - 3 % de ajuste al salario mínimo de los trabajadores que son los que generan la riqueza de este país), con ello también se eleva la dieta de la directiva de la ACP, que supera lo mínimo planteado como ajuste del salario mínimo, 1040 balboas mensuales.

Igualmente, los precios de la canasta básica de alimentos se han incrementado, los ochos productos “liberados” presentan aumento, con ello se reduce la capacidad de compra de los salarios. Sigue el incremento de precios de la energía, medicamentos. Los grupos privatizadores amenazan con aumentar la tarifa del agua potable, recurso que quieren desconocer como derecho y que, según la señora Eleta, “si la queremos tenemos que irla a buscar al río”, recurso que los empresarios están acaparando y/o privatizando.

Otro cuento del GobierNito, es su “preocupación por la vivienda de los sectores marginados”, en las últimas semanas se reportan desalojos forzosos de quienes claman por una vivienda digna, pues continúa la misma política de los Gobiernos neoliberales, favorecer la especulación inmobiliaria, que mantienen el déficit habitacional en el país.

El cuento más reciente: “el 66 % de la población apoya a Cortizo”, ello a partir de la encuesta realizada por Cid Gallup. Tal como señalara Frenadeso: “Esta encuesta tiene el sello de Jaime Sosa de StratMark, quien en las elecciones puso a Cortizo hasta con 50 %, pero ganó apenas con 33 % y con fraude. Sosa dijo que si fallaba se iba al exilio, fue nombrado cónsul en Houston”. ¿Dónde y a quiénes se le realizó esta encuesta?, “... entre los que acaparan puestos altos, directivos de varias instituciones a la vez, directivos de ACP, empresarios, banqueros, voceros de medios de comunicación, diputados oficialistas y sus familiares nombrados” (Frenadeso).

Frente a esta embestida del Gobierno a favor del poder económico y político, en las calles nos encontrarán, en defensa al derecho a la seguridad social, al agua, a la educación, a la vivienda, por empleo y salario digno.

Secretario general de Conusi-Frenadeso.