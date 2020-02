Un salto de amor o de esperanza, si quieres

El Día de San Valentín finalmente ha quedado atrás y si estar soltero en febrero no ha hecho que este mes se sienta lo suficiente largo, el año bisiesto lo complica más. La tortura puede ser peor. Un día más, en nuestra lucha por encontrar a la persona especial. Es para desesperarse.

Es verano, el momento en que las mariposas anuncian mejores días por venir, aunque puede ser engañoso, ya que, si es cierto que una mariposa no hace un verano, sí anuncia su llegada. Claro, por supuesto que la idea no es saltar a cualquier relación, sino a la correcta. ¿Cómo identificar la felicidad potencial? al dar un salto de fe, que podría ser fatal, si el salto se produce a un agujero negro, resultando en una relación llena de arrepentimiento, dolor y tristeza. Ese sería el premio. Ir a través del horizonte de eventos, sin pedir permiso, puede ser mortal. No señor. No lo haré.

¿Necesito confiar, pero en quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Demasiadas preguntas, para enfrentarlas solo, sin ayuda a la vista. ¿Qué hacer? Bueno, las cosas van y vienen. El carnaval llegó y se fue, con suerte, sin la ayuda del coronavirus. Por otro lado, para ayudar a nuestro cerebro a crecer y florecer, tal como lo hacen los árboles en verano, deseamos que el Sr. Trump no haya existido. Ilusiones no dadas y pérfidas.

Ahora el año escolar está por comenzar. No importa. ¿Cambiarán las cosas para mejor? Nunca se sabe dónde saltará el conejo. O desde donde los lobos saltarán sobre ti y te comerán vivo. No hace ninguna diferencia. Los dados han sido lanzados. El hecho es que, y los astrólogos están de acuerdo, la persona especial todavía está en algún lugar esperando por mí. Los planetas no terminan de alinearse correctamente. ¿Hasta cuándo? ¿Qué broma?

La esperanza es el último sentimiento que se pierde, dicen, y es un empleador de perdedores con igualdad de oportunidades. Especialmente cuando miras por todas partes, y ya nadie te necesita. Las amistades se evaporaron, si acaso existieron. En la búsqueda de una mirada de amor, solo responde el silencio del bosque profundo o el graznido de un ruiseñor abandonado por sus padres. Pides perdón y te sientes como el hijo olvidado se sintió, en medio de la tierra de nunca jamás, con los mandriles acechando sus sueños. ¿Alguien está dispuesto a proporcionar, aunque sea una pequeña ayuda, para sobrellevar los enigmas que conlleva la búsqueda de la felicidad?

Servir y regresar. Ahora estoy en uno de mis bares preferidos. Aunque solo sea porque ella está allí. ¿La persona especial que todos buscamos en la vida? No seas grosero contigo mismo. Ella importa porque no tengo que decir nada cuando llego. Ella sabe lo que bebo, cómo bebo, qué bebo y cómo quiero que me sirva. Siento que estoy perdiendo el deseo de hablar con un ser humano. Todos son sobrecogedoramente mediocres. E hipócritas.

Y ella dirá con su voz no tan femenina y ligeramente altisonante, no por mí, sino porque el contexto le exige que hable de esa manera; ella es la jefa; ella no tiene otra opción; no me quejo. Ella siempre dice “por favor” cuando pide algo a alguien y dice “gracias” cuando alguien hace lo que ella le pide. Me gusta su manera de ser. Ella no lo sabe ni lo sabrá. Tiene su hombre.

Ella no tiene que decir “por favor” y “gracias”, pienso. ¿Por qué ella lo hace? Nunca pregunté No es asunto mío, supongo.

Nunca antes había escuchado a otro cantinero, mujer u hombre, comportarse como ella. Es estúpido. Lo sé. Pero me llamó la atención. ¿Por qué? No lo sé. Y ella regresa, eventualmente, para preguntar si estoy bien. ¿Otro trago? Me gusta su aspecto. Sí, por favor, respondo. Y me sumerjo, una vez más, en mis pensamientos. Mi mente vuela a lo desconocido, mientras que la música trae recuerdos del pasado, muertos hace mucho tiempo, debido a que el peso y los caprichos del tiempo son irreversibles, irreverentes e irresponsables.

Y ella vuelve, una vez más. Y le pagaré, porque ella también controla el dinero. Tiempo de retirarme, pues el objetivo se ha cumplido. He matado la noche. O la noche me ha matado. El resultado es el mismo. No hace ninguna diferencia. Voy a otro bar, si el tiempo lo permite, o me voy a mi apartamento. Así como perdí la habilidad de expresar sentimientos, vamos, tener emociones, así siento que no quiero ver a otros seres humanos. A menos que sean mujeres bonitas y bien formadas. Ah, ¿y decentes? Bueno, con educación elemental. Todo lo que hay y veo es vulgaridad. Bueno, lo que antes se consideraba vulgaridad, Ahora es la moneda de curso legal y de todos los días. Ostras.

A leer o escribir y escuchar mi música favorita. Suave, romántica, sensual, evocando sueños incumplidos, porque fallé demasiadas veces en pagar el precio que significaba aferrarme a alguien especial, cuando tuve las oportunidades, porque las angustias del momento me atormentaban y no me dejaron verlas a través del resquicio de dolor de mis interrogantes. Así es como pienso que ocurrió lo que me pasó. Admito que tengo fuertes dudas sobre la integridad de mis pensamientos sobre el tema.

Mejor me voy a dormir, solo, una vez más, porque no hay miedo en mí. El sol saldrá por el este dentro de poco.

Y me enfrentaré al sol más tarde, en su ocaso, con los pensamientos claros, con la mente despierta y con clara tenacidad de propósito, ya que es otro día, y el valle de las primeras horas, ya consumidas y vividas, no puede interferir con el valle del resto de las horas del día que no estoy seguro si estoy interesado en vivir. Otra vez. Ostras.

