Un momento con Dios

Hoy, el mundo cristiano celebra la fiesta de la Pascua de Resurrección. Muchas personas no creen en la Pascua como una resurrección literal de carne y hueso. Me imagino que como no hay una historia de resurrección en los evangelios, solo una tumba vacía, a la gente le cuesta creer. Y eso está bien; cada uno que crea lo que quiera. Sin embargo, esa tumba vacía simboliza muchas cosas, como que la vida de cada uno de nosotros tiene su procesión y su propia historia de la cruz. Y que, aunque la crucifixión fue un linchamiento del primer siglo, es algo muy pertinente para nuestro mundo hoy.

Y allí es donde entra Dios en nuestras vidas, ese ser de auténtica complejidad y humanidad paradójica que, aunque es un absurdo para algunos, es un personaje irresistible del cual muchos estamos enamorados. Y vamos a aclarar algo: Dios no es el viejo barbudo que muchos imaginan. Para nosotros es aquel que pasa el día y la noche viéndonos y haciendo todo lo necesario en el cosmos, aunque sus intervenciones no significan necesariamente que son para organizar una masacre a escala bíblica, enviar un virus pandémico ni ampliar la brecha de inequidad que existe en el mundo. Él está presente siempre y en todos lados paseándose, por así decirlo, por las galaxias y en cada uno de nosotros.

Y la clave es que, aunque Él está aquí siempre con nosotros, para conversarle y escucharlo se requiere de una relación íntima que debe estar por encima y en contra de todas las posibles manifestaciones públicas de piedad. Esto no quiere decir que no asistamos al culto ni a la adoración comunitaria: Jesús era un judío devoto que asistía regularmente a la sinagoga y visitaba el Templo en Jerusalén. Lo que nos dice el Evangelio es que “cuando ores, ve a tu habitación y reza a tu Padre en secreto, y tu Padre en secreto te recompensará”.

Pero en la esfera espiritual, esa privacidad no puede ser absoluta. Por eso debemos invocar el discernimiento, una herramienta útil muy utilizada por los jesuitas y que es fundamental para llegar a una respuesta. No solo se trata de seguir a Dios en nuestra vida diaria, sino que también debemos considerar cada situación por separado, y a veces se necesita privacidad y otras se requiere más comunidad y menos repliegue. En otras palabras, con un ojo debemos navegar en nuestras propias vidas espirituales de la privacidad, pero con el otro ojo debemos hacer el bien común y lo que Dios podría querer que hagamos.

La crucifixión no es algo que Dios orquestó desde arriba. Esa idea generalizada de un padre abusivo que envía a su propio hijo a la cruz para que Dios pueda perdonar a las personas es una locura. Para nosotros, lo que sucede en Pascua es el triunfo de la vida en medio del sufrimiento, y allí está la clave de todo este misterio. Dios no es una escena ni un objeto de una película, es un ser al que se le siente y se le piensa. Y nadie que lo ha sentido y pensado, pudiera considerarlo como un ser controlador o castigador. Esa es una fabricación de las leyendas y los cuentos de la mitología, no de la fe cristiana romana. El Dios de la Pascua, aunque omnipresente y todopoderoso, está conectado con el mundo de maneras profundas que no implican la manipulación del mundo, sino que constantemente nos invitan al amor, la justicia y la misericordia.

El mensaje de ese Dios de la Pascua es que el amor es más fuerte que la vida o la muerte. Y esa es una afirmación mucho más asombrosa que poner a Jesús en la tumba y tres días después no encontrarlo allí. Para los que piensan que la resurrección es un fenómeno físico, de desaparición y ascensión, creemos que les falta entender la perspectiva y el alcance de los hechos. Porque qué pasaría si mañana alguien encuentra el cuerpo de Jesús todavía en la tumba, ¿significaría eso que el cristianismo es una mentira? No, la fe es más fuerte que eso.

Nuestra fe hoy está ligada a una promesa divina sobre el más allá. Y por eso estamos absolutamente seguros de que cuando morimos, hay un banquete allá en el cielo con gente buena al que estamos convidados.

Cristiano católico romano.