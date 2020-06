Bitácora de un desastre

En Panamá, las alarmas llegaron, pero pensaron que como China queda lejos, acá no llegaría el virus chino, hicieron los primeros movimientos en enero, cuando decretaron, el 30 de enero, “emergencia nacional”, por el peligro que suponía la COVID-19 y le asignaron un millón al Minsa, para cumplir protocolos sanitarios internacionales.

En Panamá, las alarmas llegaron, pero pensaron que como China queda lejos, acá no llegaría el virus chino, hicieron los primeros movimientos en enero, cuando decretaron, el 30 de enero, “emergencia nacional”, por el peligro que suponía la COVID-19 y le asignaron un millón al Minsa, para cumplir protocolos sanitarios internacionales. Aun así, para los efectos de los Carnavales, fiesta intocable, no hubo ningún tipo de restricción.

Para el 3 de marzo de 2020, el Consejo de Gabinete emite la Resolución No 10, por medio de la cual se eleva a muy alta la amenaza de propagación del coronavirus y se transfieren fondos al Ministerio de Salud y, con base a la Ley de Contrataciones Públicas, se autoriza a contratar por procedimiento especial a los ministerios de Salud, Presidencia, Seguridad, Educación, Desarrollo Social, Sinaproc e Idaan. Ojo, el MOP no y designando al Minsa como coordinador.

Para el 13 de enero, el Gobierno nacional, mediante Resolución de Gabinete No 11, declara estado de emergencia nacional, pero amparados por la Ley 22 de 2006 que rigen las Contrataciones Públicas y no por el contenido del artículo 55 de la Constitución, que restringe una serie de derechos fundamentales, entre estos la libertad, tránsito, trabajo, derechos de reunión, etc. En esa resolución ni siquiera decreto de gabinete (jugaron con los términos), lo que se hace es autorizar compras por 50 millones, en base al principio de excepción de acto público.

Luego de esta resolución, el Ejecutivo, en abierta violación a la Constitución Política, comienza a emitir una serie de decretos ejecutivos, mediante los cuales, en base a la resolución de estado de emergencia nacional, que se refiere a Contrataciones Públicas, comienza a restringir la movilidad de las personas y cercena una serie de derechos fundamentales. No se sale tales días y según la cédula o el género pueden salir X cantidad de horas, decretando incluso toques de queda, ordenando cierres de empresas y actividades comerciales.

Mediante el Decreto Ejecutivo No 489 de 16 de marzo, sustentado en el artículo 119 de la Constitución y varias normas sanitarias, ordenan cierres temporales de locales, se limita a residentes en edificios al uso de áreas sociales, se establecen retenes sanitarios, se instruye a medios de comunicación a incrementar anuncios de prevención y tiene el atrevimiento de instar a la Contraloría General a agilizar los refrendos de las adjudicaciones, productos del estado de emergencia. Se habrá visto semejante instrucción.

Posteriormente emiten los decretos No 490 de 17 de marzo, 499 y 500 del 19 de marzo, donde se decretan toques de queda y cierre del comercio, restricción de movilidad, se decretan zona epidemiológicas, todo basado en el artículo 109 de la Constitución y artículo 27 de la misma, pero de modo alguno se hace el llamado conforme el artículo 55 de la Constitución, único que faculta al Órgano Ejecutivo, para suspender las garantías fundamentales ahí establecidas y que permitía la mayoría de las acciones legales que ha tomado el Ministerio de Salud, sin facultad como tal.

Con relación a la ley seca, se establece la misma mediante Decreto No 507 de 24 de marzo de 2020, restringiendo su consumo a nivel nacional, provocando una serie de actos de contrabando interno de un producto legal. Dicha medida fue levantada parcialmente mediante Decreto Ejecutivo 612 del 8 de mayo. Condicionando su venta a cantidades específicas, violentando las disposiciones constitucionales de protección al consumidor y su derecho a elegir.

El Decreto Ejecutivo 644 de 29 de mayo, procedió a levantar la cuarentena que regía y dispuso toque de queda desde las 7:00 p. m. a las 5 a. m. en todo el territorio nacional, desde el 1 de junio de 2020. Una semana después, en abierta violación al principio de jerarquía normativa el Minsa, con la Resolución Ministerial 492 de 7 de junio de 2020, cambia y modifica un Decreto Ejecutivo y establece cuarentena obligatoria a las provincias de Panamá y Panamá Oeste, restringiendo nuevamente todos los derechos y garantías constitucionales. El sustento: los muchos casos que salían, pero que no eran producto de ese levantamiento.

Ante la Corte Suprema cómplice, al cerrar despachos judiciales, sin un amparo constitucional, comienzan a desfilar los recursos y amparos de garantías, en contra de todas estas medidas, pues el país debe estar bajo un control de legalidad y una pandemia o crisis no puede ser la patente de corso para no respetar las garantías fundamentales. Para eso hay un proceso establecido en el artículo 55, que el Ejecutivo obvió olímpicamente, para no someter sus actuaciones al Legislativo, aun cuando tiene una mayoría.

El barco institucional zozobra, la misma tempestad no les pega igual a todos, aun cuando vamos en el mismo barco. “Quédate en casa”, dice el Gobierno, mientras ellos reciben quincenalmente sus salarios sin trabajar la gran mayoría. Por el otro lado, el resto de la población sacrificada, sin tener alimentos e ingresos, con más de 150 mil contratos suspendidos. Bolsas de comida y bonos que llegan a los amigos y copartidarios, discriminación por razón del área donde vives o por la clase que representas. Bonos por cédula que le llegan hasta residentes en el extranjero y no a toda la población.

Hacemos fuerza por salir adelante, la población rema en la tempestad, pero el Gobierno se desgasta con compras con sobreprecio, licitaciones de la CSS por 168 millones, hospital modular cuestionado y un vicepresidente que se esconde debajo del escritorio del presidente, ante el reclamo ciudadano. Así va este barco, con una bitácora que nos lleva a donde no podremos regresar.

Así veo las cosas y así las cuento.

Abogado