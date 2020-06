No hay un ápice de autocrítica

A más de 100 días de declarado el coronavirus en el país por parte de las autoridades de Gobierno, con un saldo de 470 fallecidos, la doctora Lourdes Moreno (directora de Epidemiología), declaró que “En cuanto a las defunciones por grupo de edad, la mayor cantidad de casos se encuentran en los rangos de edad de 20 a 39 y de 40 a 59 años…”; es decir, la más afectada es la población en edad de trabajar. Si consideramos las provincias de Panamá y Panamá Oeste, mayor concentración poblacional, estaríamos hablando de aproximadamente 1.2 millones de habitantes, de los cuales el 83 % es parte de la población económicamente activa; población que sale a trabajar, ya sea porque fue reincorporada (10 979 personas) o porque, al ser forzada a ir a casa sin salario (182 951 contratos suspendidos en este momento), se ve obligada a buscar una fuente de sustento para ella y su familia. A ello hay que sumarle los más de 81 mil desocupados y la mayoría de los más de 400 mil informales en Panamá y Panamá Oeste.

Concluye que “… precisamente estos grupos son los que nos están afectando en cuanto a las defunciones en los grupos mayores de 60 años”. Recomienda, entonces, “… el uso de mascarilla, lavado constante de manos, distanciamiento físico, no hacer fiestas, caravanas, bailes…”.

Desconociendo totalmente el padecimiento de miles de panameños que están en precariedad, no hace referencia a que se forzó la reapertura económica ante presiones del poder económico, sin contar con un plan acabado de bioseguridad que garantizara las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores, y evitar que estos se convirtieran en posibles casos.

No hay un ápice de autocrítica por la improvisación e ineficacia de las autoridades de Gobierno, les es más fácil culpar a la población.

Durante la emergencia sanitaria, por la pandemia COVID -19, el Gobierno ha implementado medidas que atentan contra los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Así lo demuestran las políticas adoptadas en el orden social, económico, sanitario y laboral.

En lo laboral, el Gobierno ha emitido reglamentaciones y decretos de manera inconsultas; mal manejo en el tema de los contratos suspendidos y no incorporación de los trabajadores al bono; desprotección por parte del Mitradel de trabajadores afectados por el abuso patronal, permitiendo la imposición de mutuos acuerdos y reducciones salariales. Igualmente, el Gobierno está aceptando que no todos los trabajadores volverán al trabajo, pese a que la medida de suspensión de contratos buscaba garantizar la fuente de empleo. Igualmente, a pesar de que autoridades del Mitradel han anunciado el aumento del desempleo, es preocupante que no exista un programa dirigido a brindar asistencia o apoyo económico a los desempleados. Preocupa cómo estos trabajadores podrán garantizar sus necesidades básicas y las de su familia, así como el estado de incertidumbre sobre la educación de los hijos de los trabajadores.

La OIT, entre sus observaciones para las medidas y manejo de la COVID-19, destaca que las soluciones deben estar orientadas al apoyo de los trabajadores, a fin de prevenir que se hundan aún más en la pobreza, por lo tanto, la propuesta de Conusi pasa por dar garantías de los derechos de la población en general y de los trabajadores en particular, prevaleciendo el derecho a la vida sobre cualquier otro.

Conusi ha presentado una propuesta integral, donde planteamos que la apertura de las actividades laborales debe estar fundamentada en hechos epidemiológicos y científicos claros y de dominio público. La economía no debe privar a la salud y seguridad de los trabajadores. Planteamos que a los trabajadores con contratos suspendidos, los trabajadores informales y desempleados se les debe garantizar el bono solidario de B/.500.00 mensuales, que debe cubrir mínimamente la canasta básica de alimentos y medicamentos.

Es imperativo que el Gobierno y los empresarios tengan presente que se deben respetar los derechos laborales de los trabajadores; y que el norte debe estar dirigido a garantizar la vida por encima de los negocios.

Secretario general de Conusi-Frenadeso.