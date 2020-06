COVID-19 y juventud

La COVID-19 es una pandemia cuyas consecuencias van más allá del confinamiento y la paralización de la economía, nos afecta a todos, pero… ¿qué sucede con la juventud panameña? Nos ha detenido desde la educación (que en la mayoría de los casos es selectiva y para nada en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta las brechas público/privada), las aspiraciones laborales y personales, el esparcimiento, etc.

La pandemia influye de manera extraordinaria en nuestras vidas, ya que, al limitarse la movilización por cuestiones de medidas de sanidad, nos hemos reducido a módulos y clases virtuales, improvisadas en algunos casos, con condiciones precarias para recibir esta educación y con la preocupación, muchas veces, de no saber si comerán al verse suspendidos de sus labores y no percibir salario, para cubrir sus necesidades básicas. A muchos el bono solidario aún no les beneficia. Es difícil estudiar en esas condiciones. Personalmente culminé mi especialización en Docencia Superior, pero, producto de la suspensión de labores en las universidades, aún no he podido titularme oficialmente.

La limitación corporal y el confinamiento en nuestros hogares trae como consecuencia, también, un deterioro físico y psicológico, producido por largas horas frente a medios digitales por diversas razones: laborales, sociales, educativas, etc., que limitan el movimiento y producen sedentarismo y letargo. Sentí un alivio cuando flexibilizaron las medidas para ejercitarse, ya que considero que es de vital importancia realizar algún tipo de actividad física al aire libre, para compensar el tiempo que pasamos sin salir, distraernos y a la vez, mantenernos sanos.

Desde otro punto de vista, anhelo ver a mi país saliendo adelante y haciéndole frente a la pandemia con responsabilidad por parte de nuestros gobernantes, cuidando por encima de cualquier cosa, la vida de los ciudadanos, y utilizando las estrategias correctas, para reactivar la economía prudentemente, de forma progresiva y segura para el pueblo panameño, sin dejar de lado la necesidad de establecer nuevos e innovadores métodos de realizar los trámites y asuntos administrativos, algunos de los cuales se han implementado en este periodo, lo que demuestra que cuando hay voluntad, podemos hacer grandes cosas.

Ser pioneros en el uso de tecnología inteligente, nos catapulta al mundo, abriéndole paso a la nueva generación de ciudadanos, capaces de llevar a un país adelante.

Invito a la juventud panameña a involucrarse, a hacerse sentir, en especial, por medios digitales, ante la realidad que vivimos, a cuestionar, criticar, aportar, entre otras cosas, ayudar a nuestro país a avanzar.

Abogada