Posiciones encontradas en torno al confinamiento

La semana pasada manifesté en esta columna que “llegó la hora de levantar la cuarentena y salir a la calle”. Como era de esperar, esa afirmación generó posiciones encontradas, ya que no todos los panameños estamos de acuerdo sobre ese asunto, pues la epidemia de COVID-19 continúa fuera de control en Panamá. En solo nueve días del mes de agosto hemos sumado casi 10 000 mil casos y más de 200 defunciones. Aunque también hay que destacar que casi el 65 % de nuestros enfermos se ha recuperado, y este indicador muestra una clara tendencia al aumento.

Frente a esa realidad, algunos ciudadanos prefieren no salir ni a la esquina, sobre todo los que tienen las comodidades suficientes en casa para permanecer confinados, y pueden generar ingresos suficientes por medio del llamado teletrabajo. Otros, que son la mayoría, tienen que salir. Para ellos no es una cuestión de preferencia, es una obligación vital. Tienen que salir “sí o sí”, a ganarse la vida y llevar el sustento a sus casas. Como dije antes, subrayo ahora, que, será también vital vigilar de cerca el avance del proceso y estar dispuestos a regresar al confinamiento, tan pronto como aparezcan señales de que no estamos cumpliendo.

Aunque mi posición a favor del levantamiento de la cuarentena es conocida, no necesariamente soy dueño de la verdad, por lo que consideré necesario ponerme en los zapatos de los que están a favor de la cuarentena y compartir con ustedes los argumentos que esgrimen algunos expertos. Para ello me valdré del reciente artículo publicado por el New York Times, en el cual, el director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, argumentaron a favor de una nueva cuarentena (“lockdown”), como alternativa para salvar vidas y salvar la economía. Adelanto que la lectura del artículo refuerza mi opinión.

Refiriéndose al país del norte, los expertos coincidieron en afirmar que las intervenciones llevadas a cabo allá, no habían funcionado, pues sufren un aumento exponencial sostenido de casos y defunciones, a la vez que su economía va en picada, mientras cierran o quiebran negocios y aumentan las cifras de desempleados. Por eso afirman que, la elección (para ellos) es clara: “podemos continuar permitiendo que el coronavirus se propague rápidamente por todo el país o podemos comprometernos a un bloqueo más restrictivo, estado por estado, por hasta seis semanas para aplastar la propagación del virus a menos de un nuevo caso por cada 100 000 personas por día”.

Respondiendo a la pregunta ¿por qué falló la contención en EUA, particularmente en comparación con los resultados exitosos de tantas naciones de Asia, Europa e incluso Canadá?; afirman los autores que, “abandonaron sus esfuerzos por controlar la transmisión del virus mucho antes de que el virus estuviera bajo control”. Y agregan ellos que, para lograr que el virus esté bajo control, hay que mantener el confinamiento hasta que, el número de casos nuevos se reduzca a menos de uno por cada 100 mil personas por día. Este señalamiento es muy importante para nosotros, pues muchos opinan que nos apresuramos a levantar el bloqueo, lo cual es discutible. Recuerden que el día que lanzamos el Bloque 1, reportamos 150 casos nuevos, equivalente a 3.51 casos por 100 000 habitantes. Pero cuidado, que, para reportar 1 caso diario por 100 mil habitantes, deberemos tener menos de 50 casos diarios, y eso no lo logramos ni en el período más severo de nuestra cuarentena total.

Los autores concluyen que, “para alcanzar una tasa de menos de un caso por cada 100 mil personas por día, se debe aplicar el confinamiento en casa para todos menos para los trabajadores verdaderamente esenciales. Las personas deben quedarse en casa y salir solo para atender necesidades básicas. Y añaden que, “si no se toma esta medida, es probable que tengan millones de casos y muchas muertes, antes de que una vacuna esté disponible. Además, la recuperación económica será mucho más lenta durante los próximos dos años. El camino del virus determinará el camino de la economía”.

Al final concluyo que, lo que los autores llaman “lockdown”, coincide plenamente con lo que venimos haciendo en Panamá. Pero no podemos encerrarnos nuevamente. Agosto será el mes para fortalecer y redoblar las medidas que le corresponden a cada uno: la población, las instituciones, las empresas. No hace falta que las repita ahora, las conocemos muy bien.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).