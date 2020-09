Elemental, señor Watson

Hay dos maneras de ponerse a escribir: sentarse decidido a hacerlo sin tener idea de por dónde empezar, pero con la voluntad o la mística de irlo logrando sobre la marcha. En tales casos, la llamada “escritura automática” es un recurso válido. O bien, saber perfectamente de antemano, o al menos de manera parcial, sobre qué se quiere escribir; y entonces arrancar aquello que nos resulte más familiar. Pero en ambos casos suele darse una especie de cosquillita endógena, una suerte de aire tenue o abrupto que nos incita a querer volar mediante imágenes convertidas en palabras o mediante palabras buscando ser imágenes, a fin de crear algo que signifique; que comunique; que demuestre o sorprenda: puede ser una idea (fija o vaga), una emoción (clarísima o equívoca); un sueño (que se ha tenido dormido o despierto);o un deseo (de ser o de hacer). Pero sin duda, en cualquiera de estas situaciones debe existir una cierta predisposición, ya sea de la mente (que, al no quedarse quieta, se sabe alebrestada y entra en el juego) o del cuerpo (manos y ojos, por ejemplo, incapaces de estarse quietos, como queriendo darle rienda suelta a la voluntad de juntar letras para ir formando palabras que, a su vez, habrán de producir frases y tal vez párrafos).

Todo esto nunca lo había dilucidado con claridad, porque mi escritura es más producto del instinto y la costumbre que de otra cosa. Pero, ahora que lo pienso, comprendo que en realidad lo he sabido siempre, porque difícilmente podría ser de otra forma siendo escritor. No tenerlo claro antes, sin embargo, jamás me impidió ponerme a escribir. Y es que para mí resulta lo más natural del mundo, una segunda naturaleza, similar al gusto de la plenitud de vivir, ya que crear un texto es recrear la realidad con la imaginación, o la imaginación a través de retazos de realidad. En todo caso -en el mío al menos- es un rasgo profundo de personalidad.

Todo empezó a los 17 años, recién entrado a la universidad: primero fueron poemas, luego cuentos breves, después textos teatrales… Si acaso la explicación de esta necesidad creativa está en los genes, es cierto que en mi caso tuve un abuelo paterno, abogado, Ernesto Jaramillo Avilés (1879-1958), oriundo de Guayaquil, nacionalizado panameño, quien en Colón llegó a publicar un libro de relatos y poemas humorísticos diecisiete años antes de yo nacer (“Fruslerías”, 1927). Se lo prologó nada menos que nuestro insigne poeta Ricardo Miró, pero con uno de sus seudónimos de época (me pregunto hoy: ¿para qué tener un padrino prestigioso, así, camuflado?), lo cual lamentablemente no le dio fama alguna a ninguno de los dos. Debo reconocer que el libro, aunque tenía cierta chispa, no era para nada una maravilla. Mis padres, por su parte, solo leían periódicos. Pero sí tengo una hija y un hijo que tardíamente descubro con gran satisfacción que escriben, y que además no lo hacen nada mal. Pero yo diría que se trata de la excepción, no la regla, porque está demostrado que la inmensa mayoría de los escritores de cierto renombre no tuvieron antecedentes en sus familias y tampoco procrearon escritores.

Por supuesto, no todo lo que se escribe es una obra literaria ni aspira a serlo. Como es sabido, hay todo tipo de textos que tienen sus propios valores y objetivos: desde simples reflexiones sueltas hasta cartas, informes, juicios de valor sobre algo o alguien, hasta artículos de opinión, entre decenas de modos de darle sentido a las palabras, hoy tan deformadas por el mal uso de las redes sociales. Pero si hablamos de poemas, cuentos, novelas, ensayos, reseñas críticas, estampas biográficas, leyendas o fábulas, entre muchas otras clases de textos, se supone que detrás hay al menos un atisbo de creatividad y acertado uso del lenguaje; no va uno que ame su oficio a redactar cualquier adefesio ni en la forma ni en el fondo. Aunque lamentablemente haya montones de ignorantes que ni siquiera se dan cuenta de su innata chapucería, incluidos algunos periodistas. Por lo general, ya en el primer párrafo -y a menudo en la primera frase- revelan su ignorancia (conceptual, de sintaxis o ambos), lo cual induce a los buenos lectores a no seguirlo haciendo, no vaya a ser que terminen contaminando su buen gusto y despotricando contra el texto en cuestión, en lugar de contra la torpeza de su redactor. Cuando uno pierde no solo el entusiasmo por la lectura sino los estribos, no hay lucidez ni discernimiento que valga ante una tortuosa escritura con la que se ha perdido miserablemente el tiempo.

También es relativamente frecuente que cuando un texto pone de manifiesto su insistencia en catequizar o adoctrinar, ya sea en tema religioso, social o político, el aspecto conceptual se torne machacón al asumirse de antemano la ignorancia del lector, ya sea porque el autor proclama como verdades absolutas asuntos que no lo son, o porque el afán ideológico se vuelve redundante y causa rechazo. Estos problemas también ocurren, claro está, en los textos propiamente literarios a los que les falta experiencia en cuanto a la calidad de lo narrado, poetizado o reflexionado; y mucho peor si además están mal escritos. De más está decir que cuando se pretende hacer política con la literatura de una forma obvia, por encima de cualquier otra cosa, tanto esta como la política misma suelen salir muy mal paradas, a menos que se tenga un gran talento. Piénsese sino en la “Oda a Stalin” (ominoso dictador responsable de la muerte de cientos de miles de sus compatriotas en los gulags soviéticos), escrita por el gran poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973; Premio Nobel de Literatura 1971); de lo cual años más tarde habría de arrepentirse.

Escribir bien, como atreverse a hablar en público, debe hacerse con una clara confianza en la capacidad lingüística y con amplia solvencia conceptual, ambas debidamente integradas; y desde luego, con cierta dosis de talento artístico representado por un despliegue mínimo de ingenio, experiencia e imaginación, igual que debe ocurrir al leerse con seriedad, disfrutando los méritos de cada párrafo leído. Si no es así, dedíquese a otra cosa. Elemental, Sr. Watson.

Cuentista, poeta, ensayista y promotor cultural.