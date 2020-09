Cuidemos nuestros océanos y rechacemos la pesca ilegal

Los océanos contribuyen con el oxígeno que respiramos, regulan nuestro clima y constituyen una fuente importante de alimentos, de los que se obtiene gran cantidad de las proteínas que consumimos; sin embargo, hoy por hoy, los recursos marinos se encuentran sobreexplotados, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la subsistencia de miles de pescadores que viven de esta actividad.

Panamá es un país con un potencial pesquero inigualable, nuestra soberanía está compuesta por 70 % mar, con 2490 kilómetros de costas en los dos mares, el Pacífico y el Atlántico. Solo en el Pacífico la pesca le brinda el sustento a más de 25 mil pescadores artesanales.

Es por los pescadores artesanales e industriales por quienes debemos proteger nuestros océanos ante los retos del aumento de la temperatura, la contaminación, la sobreexplotación pesquera que se da, además, por la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (Indnr), la cual nos imposibilita el ordenamiento de las pesquerías, socavando la información y el monitoreo sobre las especies capturadas que no son reportadas en los desembarques y entran al comercio de manera ilegal.

Mediante los desembarques, registrados en la cadena de las pesquerías, se establecen los análisis científicos y límites de pesca para que las mismas sean sostenibles. La pesca ilegal es un crimen organizado que a veces va de la mano con otras actividades ilícitas y ocurre con frecuencia en las aguas dentro y frente a los países en vías de desarrollo, donde la capacidad para hacer cumplir las regulaciones de pesca es insuficiente.

La mayoría de nuestros pescadores artesanales se dedica a las operaciones de captura a pequeña escala. Estos, no pueden competir con flotas pesqueras industriales de larga distancia que pescan ilegalmente y que, en un lance, se pueden llevar la faena de dos semanas de esfuerzo.

Cuando las poblaciones pesqueras locales se agotan, debido a la pesca ilegal, las flotas industriales pueden seguir adelante; los locales se quedan atrás para enfrentar las consecuencias, lo cual toma un tiempo su recuperación, perdiendo una fuente importante de alimentos, empleos e ingresos.

Los mariscos representan el producto comercial más valioso del mundo, registrando casi 150 billones de balboas en ventas anuales; lastimosamente, de estos, 23.5 billones provienen de la pesca ilegal (Indnr); es decir, 1 de cada 5 peces es comercializado ilegalmente, cada segundo 1800 libras de pescado capturado en el mar son robadas. Un estudio de Global Financial Integrity indica que la pesca ilegal es el sexto mayor crimen global y sus principales víctimas son las comunidades costeras que se dedican principalmente a esta actividad como único sustento.

Siendo Panamá un país de tránsito marítimo por excelencia, con un canal y una creciente industria marítima auxiliar, es importante detener la actividad ilícita que amenaza la seguridad marítima. Necesitamos asegurar mejores días para las comunidades costeras, garantizando la sostenibilidad de los recursos a los pescadores artesanales, eliminando la pesca ilegal, cuyos impactos son graves.

La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) apunta a garantizar el bienestar y la seguridad de los pescadores que son gente de bien, trabajadora y quienes, en gran mayoría, son el único sustento en su hogar; de allí la importancia de eliminar la pesca ilegal con la debida fiscalización y monitoreo de nuestros mares con un trabajo conjunto y decidido de diferentes entidades.

Panamá ha reiterado su compromiso en la lucha contra la pesca Indnr, al ser un flagelo que atenta contra los recursos marinos y la sostenibilidad alimenticia del país y para ello se realiza un trabajo con acciones concretas, como la Ley General de Pesca y Acuicultura que nos permitirá ser identificados como un país cooperante en la lucha contra este flagelo mundial.

Son muchas las acciones impulsadas, entre algunas: la ARAP ha sido incorporada a la Ventanilla Única Marítima de Panamá (Vumpa), para acceder a los sistemas de información electrónica para conocer, en tiempo real, el arribo de buques de pesca; se ha creado un sistema de expedición de licencias de pesca internacional en línea y se ha ampliado la cobertura de inspectores veinticuatro horas del día.

Se firmó un acuerdo con la Organización Internacional Global Fishing Watch, lanzado en el evento “Our Oceans 2019”, siendo uno de los cuatro países que han dado este importante paso; se reforzó la vigilancia con los estamentos de seguridad para fiscalizar las aguas jurisdiccionales, con el objetivo de impedir que los peces y otras especies capturadas ilegalmente lleguen a los mercados nacionales e internacionales.

En la lucha contra la pesca ilegal, se ha puesto en marcha el proyecto de trazabilidad del producto pesquero para terminar con esta práctica que se realiza en todos los océanos del mundo y pone en peligro el medio ambiente, la economía y la salud.

Nuestro país forma parte de la “Carta de Entendimiento” entre la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (Ospesca) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la FAO, en donde se ha elaborado una estrategia regional para enfrentar en conjunto la pesca Indnr y se incluye la acuicultura.

Panamá, mantiene el firme compromiso en la lucha mundial Contra la pesca Indnr, tras ser la mayor amenaza para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo.

Administradora de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).