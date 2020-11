Gremios de la CAN: una propuesta saludable, sensatamente solidaria

La polémica sobre hacia dónde caminar con nuestro sistema de atención de salud, no ha cesado y dudo que ocurra tal cosa, por lo sensitivo que resulta para la población. Efectivamente, algunas amistades me indicaron que por qué solo el Dr. Jorge Luis Prosperi Ramírez y mi persona difundíamos en los medios una posición crítica diferente al “NO A TODO”, a propósito del proyecto 311, que toca un tema específico, pero que a la postre ha sido más un trampolín para descalificar modelos solidarios de atención de salud, que a permitir el debate de la aplicación de un mecanismo de equidad financiera.

Algunos líderes populares, me solicitaron compartir mayores explicaciones, porque cayeron en la cuenta -gracias a Dios- en el hecho de que estaban negando la posibilidad de un sistema unificado de salud, cuando no era ese el tema cardinal del susodicho proyecto legal y peor aún, cuando esa fue precisamente una de las primeras medidas tomadas por la administración neoliberal de la posinvasión. “¿Será que nos volvimos neoliberales sin saberlo?”, me aseveró, en broma y en serio, uno de esos dirigentes que me contactó.

En respuesta, le aporté otro datito para que le sirviera a su reflexión crítica, a saber, que la última cifra extraoficial que obtuve de la compensación que en la práctica se viene dando entre establecimientos de la CSS y del Minsa, favoreció a esta última en ocho (8) millones de dólares; esto es, la CSS había utilizado -a través de su población asegurada- ocho millones de dólares más en servicios del Minsa que lo que los no asegurados lo habían hecho de la CSS. Entonces, ¿de dónde sale el terror de los que han salido a protestar demandando que el presidente de la República transitista, vete totalmente el proyecto 311, que no hablaba de integración y menos de fusión de servicios?

Otra de estas personas, integrante de un gremio profesional, me participó su preocupación de que, al descalificar lo que sonara a integración de servicios, solo estuvieran haciéndole el juego a lo que ella denominó “la mafia que tiene capturada a la CSS” y que, con servicios fraccionados, vive en un confort que se le podría venir abajo si hay una mayor injerencia en esta, de parte del organismo que constitucionalmente es el rector de la salud.

A la compañera que me manifestó lo antes dicho, le expresé que sin duda algo de eso hay, pero que los actores con mayor responsabilidad en la debacle del sistema -los que denomino mercaderes de la salud- están incluso fuera de esa institución, aprovechándose de ella durante la mayor parte de su historia, obviamente con complicidades internas.

Confieso que me resultó muy grato conocer que los gremios profesionales integrantes de la Comisión de Alto Nivel para la transformación del sistema de atención de salud (CAN), se pronunciaron públicamente solicitando que el proyecto de marras, sea nuevamente discutido y ampliado, dado que, aunque defectuoso por no consultarlo, su exposición de motivos se plantea justa y que a fin de cuentas solo busca lo que en la práctica -el proceso de compensaciones- se ha estado dando, “pero fuera de la ciudad capital”.

Particularmente esclarecedora fue la conclusión a la que llegó la Comenenal, misma que representa a unas 25 asociaciones médicas del país. Mayoritariamente, acordaron: “exigir el Veto parcial de la Ley para devolverla a la Asamblea (…) expresar que el momento para que la población se atienda indistintamente en Minsa o CSS es parte de la 2ª Etapa de Transformación, llamada Integración efectiva, mientras que ahora estamos apenas empezando la 1ª Etapa, llamada Coordinación efectiva. Que solo cuando se haya cumplido y evaluado la 1ª etapa se analizará si es viable pasar a la Integración efectiva. Pero que se apoya el corregir el proceso, por demás necesario desde la Coordinación efectiva, de la Compensación de costos de servicios de Atención en Salud entre Minsa y CSS”. (Comenenal, Comunicado, 22/10/2020).

Creo que aquí sobran los argumentos. Empero, sabemos que el debate continuará, porque los mercaderes de la salud tienen mucho que perder con esta clase de medidas y los sectores populares aún muestran alto nivel de confusión, que tiene a una pluralidad de grupos en el mismo lado de la acera del neoliberalismo de Lau Cortez y principales regentes del Estado transitista.

Sociólogo y consultor en sistemas de salud.