¿Tamizajes forzados?: en el Minsa perdieron la razón

El anuncio del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, de que se obligará a las personas en playas, en centros comerciales, y esencialmente en cualquier sitio de la vía pública que a un funcionario del Minsa se le antoje, a someterse a pruebas COVID-19, viene con la excusa de que ello es necesario para lograr un objetivo de salud pública. Sin embargo, forzar intervenciones médicas diagnósticas en la población es un despropósito que, además de antiético, es netamente contrario a cualquier objetivo de salud pública.

Ninguna guía o protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o de institutos de salud pública de Europa o de Estados Unidos, recomienda o avala practicar tamizajes obligatorios para COVID-19 en la población. Más bien los organismos reconocidos de salud pública señalan justamente lo opuesto. Por ejemplo, en noticia de octubre replicada en diversos medios, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advirtió que las pruebas para COVID-19 no se pueden aplicar sin el consentimiento de las personas. Aparentemente, algunas autoridades locales en Nueva York pretendían hacer obligatorias las pruebas COVID-19 en escuelas. El CDC advirtió “es contrario a la ética, e ilegal, someter a pruebas a quien no quiere someterse a pruebas, incluyendo estudiantes cuyos padres o acudientes no quieren que sean sometidos a pruebas”.

Es espurio el argumento de que el tamizaje obligatorio se justifique porque un determinado porcentaje de personas con la infección son asintomáticas que pueden transmitir la infección a otros. Esto de ningún modo respalda tan grave atropello sobre la autonomía de las personas. Desde la década de 1980, el mundo vive otra pandemia, la del VIH/SIDA que, según estimaciones de la OMS, desde 1990 ha cobrado unos 32 millones de vidas. El VIH es contagioso por múltiples vías, y una vez infectada, la persona se convierte en portador asintomático capaz de contagiar a muchas otras personas. Aun así, ningún país occidental aplica tamizajes obligatorios para hallar VIH en la población. De hecho, la OMS y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (Onusida), activamente se oponen a las pruebas obligatorias o bajo coerción, aunque se hagan so pretexto de proteger la salud pública. La OMS ha definido cinco pilares en los que debe basarse todo programa de pruebas y orientación a la población en materia de VIH. ¿El primero de los cinco pilares? El consentimiento. Manifiesta el documento normativo conjunto de la OMS/Onusida, lo siguiente: “la prueba obligatoria o bajo coerción nunca es apropiada, con independencia de quien ejerza la coerción: el personal sanitario, las parejas sexuales, los familiares, los empleadores u otros. Las únicas excepciones son las pruebas de tamizaje para la transfusión de sangre o las donaciones para trasplante”. El documento concluye con esta afirmación tajante: “la OMS y el Onusida no respaldan las pruebas obligatorias o bajo coerción de las personas por motivos de salud pública”.

La epidemia de VIH/SIDA nos ha llevado a establecer estrictos protocolos de bioseguridad para transfusiones de sangre, toma de muestras de sangre para laboratorios, procedimientos odontológicos y hasta en barberías. Llevó a la promoción del uso del preservativo o condón para las relaciones sexuales entre personas que no forman una pareja monógama. Ha llevado a Gobiernos a promover el uso de jeringas desechables en personas adictas a drogas ilícitas inyectables, entendiendo que la estigmatización y la persecución de los adictos es contraproducente a la salud pública. La epidemia del VIH/SIDA generó muchísimas lecciones sobre qué cosas funcionan en salud pública, y qué cosas definitivamente no solo no funcionan, sino que son netamente contraproducentes. La coerción, la estigmatización, la infantilización paternalista de la población, son ejemplos de lo segundo. Lamentablemente, nuestro Minsa parece anclado en la primera mitad del Siglo XX, pues sus tomadores de decisiones en pleno 2020 insisten en hacer exactamente lo que ya en salud pública se sabe que no funciona, y que más bien de modo contraproducente conduce a la ciudadanía a la desconfianza y por allí mismo a la no cooperación.

Por último, en muestra de un paternalismo médico rancio, el ministro y otros funcionarios médicos del Minsa nos dicen que nos tendremos que aguantar la mecha porque “es por el bien de la población”. No se enteran de que, por buenas razones históricas, el derecho al consentimiento informado es hoy considerado un principio fundamental de la bioética y de las profesiones de la salud, consagrado en documentos normativos de bioética, y en legislaciones nacionales en todo el mundo occidental, incluido el nuestro. Las legislaciones del siglo pasado que permitían intervenciones obligatorias en personas so pretexto del interés de la salud pública, han sido superadas luego de nefastas experiencias históricas incluso de la posguerra, en que con la excusa del “es por tu bien”, se violentaba la dignidad de personas con intervenciones médicas sin su consentimiento, muchas veces con graves daños resultantes.

Ojalá el ministro recapacite, antes de cometer semejante abuso de autoridad.

Abogado