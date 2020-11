El movimiento social que no quieren que formemos

Según el INEC y el Tribunal Electoral, la juventud panameña representa más del 40 % del electorado; sin embargo, los presidentes que han ganado en los dos últimos comicios lo han hecho con menos del 40 %.

Si los jóvenes representamos una cuota importante de poder, ¿por qué no somos nosotros los que definimos el futuro de nuestro país?

Siempre nos dicen qué podemos hacer y cómo lo tenemos que hacer. Siempre nos limitan a lo que ellos fueron o hicieron. Somos nosotros, los jóvenes, quienes debemos romper los moldes de nuestra sociedad. Nosotros, que aún no estamos manchados por la corrupción y que aún tenemos ideales inmaculados de lo que debe ser la democracia y la participación ciudadana. ¿Qué nos detiene?

El miedo de los políticos actuales es que lleguen personas limpias al poder y que destapen la caja de Pandora que existe dentro de las entidades del Gobierno. El miedo de los megamillonarios que controlan el país es que lleguen al poder personas que no les deban favores a ellos, y que legislen a favor del pueblo y no de sus intereses.

El miedo de nosotros es no tener la aprobación de ellos, a quienes, por error proprio, admiramos, sin saber lo que han hecho para estar donde están. Es hora de despertar del letargo, de romper las cadenas, de liberarnos mentalmente de las ideas impuestas por la gobernanza dictatorial (sí, nuestra Constitución Política fue creada en tiempos de dictadura, 1972), es hora de hacer patria.

El Movimiento que No Quieren que Formemos es precisamente el movimiento de jóvenes aliados por Panamá. Conformado por personas de menos de 35 años; con un presidente del movimiento que se retire antes de llegar a los 35 para dar paso a las generaciones futuras; con una estructura de pirámide invertida, donde las decisiones -por muy pequeñas que sean- se tomen a través de encuestas digitales para siempre movernos en torno a las decisiones democráticas informadas; con un cuerpo administrativo que represente a la población en género y raza -no como está compuesta la Asamblea Nacional, en donde solo hay 22 % de mujeres representando a más de 50 % de mujeres en el país-, para garantizar el principio de representación proporcional; que no sea ni de izquierda ni de derecha, que solo tenga el objetivo único de darle los espacios que tanto merece la juventud. Nuestra voz y nuestro voto valen, solo si estamos unidos.

Divididos nos tienen y nada somos; unidos no nos quieren, porque miedo nos tienen; aliados sin saberlo, el mismo Panamá queremos; dejemos de ser el futuro para ser el presente; por nuestro Panamá, jóvenes aliados.

Este pensamiento fue plasmado el 10 de Noviembre de 2020. Este es mi grito de independencia, ¿cuál es el tuyo?

Ingeniero civil.